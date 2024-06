EURO 2024: Nhánh đấu 'tử thần' chính thức lộ diện, 11 đội đã có vé đi tiếp

Các nhánh đấu ở vòng 16 đội EURO 2024 dần được định hình khi các bảng đấu đang bước vào loạt trận hạ màn.

11 đội bóng đã có vé đi tiếp bao gồm Đức (nhất A), Thụy Sĩ (nhì A), Tây Ban Nha (nhất B), Ý (nhì B), Anh (nhất C), Đan Mạch (nhì C), Slovenia (ba C), Áo (nhất D), Pháp (nhì D), Hà Lan (ba D) và Bồ Đào Nha (nhất F).

Đức sẽ chạm trán Đan Mạch AFP

Những tấm vé còn lại sẽ là cuộc cạnh tranh giữa các đội bóng ở bảng E (hiện chưa đội nào giành vé đi tiếp) và bảng F (mới có Bồ Đào Nha đi tiếp).

Dù chưa xác định đầy đủ 16 cái tên lọt vào vòng đấu loại trực tiếp, nhưng người hâm mộ có thể tin tưởng vòng tiếp theo sẽ là cuộc chiến rất khốc liệt.

Nhánh đấu "tử thần" tại EURO 2024 đã được hình thành, khi nhiều đội bóng mạnh như Đức, Đan Mạch, Bồ Đào Nha, Pháp, Tây Ban Nha và có thể là Bỉ sẽ nằm chung một nhánh.

Nhánh đấu toàn ứng viên vô địch

Ở nhánh còn lại, Anh, Ý, Slovenia, Áo, Hà Lan... rõ ràng sẽ mang tới cuộc ganh đua phần nào dễ thở hơn, dù đây cũng đều là những đội tuyển giàu thực lực.

Hiện đã có 2 cặp đấu tại vòng 16 đội EURO 2024 được xác định, đó là Đức gặp Đan Mạch và Ý gặp Thụy Sĩ. Các cặp đấu còn lại sẽ được xác định sau khi bảng E và F hạ màn với loạt trận đêm nay (26.6) và rạng sáng mai (27.6).

EURO 2024 đang diễn ra với nhiều diễn biến bất ngờ. Ở loạt trận đêm qua, đội tuyển Áo đã gây sốc khi thắng Hà Lan với tỷ số 3-2, nhờ vậy vượt mặt cả Pháp và Hà Lan để dẫn đầu bảng D. Slovenia cũng có lần đầu trong lịch sử lọt vào vòng 16 đội EURO 2024 với... 3 trận hòa, trong đó có 1 điểm quý giá trước Anh ở lượt hạ màn.

Trong khi đó, Croatia đã phải nói lời chia tay EURO 2024, do không thể lọt vào nhóm các đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất.