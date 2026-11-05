Eurowindow Light City kiến tạo Thành phố Ánh sáng bên sông Mã

Thành phố Ánh sáng mang đến diện mạo mới cho đô thị Thanh Hóa

Tọa lạc tại phường Nguyệt Viên, bên bờ sông Mã, Eurowindow Light City được phát triển theo định hướng trở thành khu đô thị hiện đại, mang bản sắc riêng với ý tưởng kiến tạo "Thành phố Ánh sáng lung linh". Dự án gồm 7 phân khu mang những phong cách kiến trúc đặc sắc, từ Ý, Hy Lạp, cổ điển Pháp, tân cổ điển Pháp đến Nhật Bản, Đông Dương và Art Deco.

Eurowindow Light City có quy mô gần 176ha, là "Thành phố Ánh sáng" bên sông Mã

Điểm nhấn nổi bật của khu đô thị là Đại lộ Ánh sáng Di sản dài gần 3 km, rộng 56 m, kết nối các phân khu và mở ra không gian cảnh quan quy mô lớn. Dọc đại lộ, các công trình biểu tượng được bố trí hài hòa, góp phần tạo nên diện mạo đô thị ấn tượng.



Đặc biệt, Đại lộ Ánh sáng Di sản đầu tiên tại Việt Nam cùng Công viên Ánh sáng tương tác lần đầu xuất hiện tại Thanh Hóa được kỳ vọng trở thành những điểm đến hấp dẫn. Thông qua công nghệ 3D mapping, laser, hologram, các giá trị văn hóa Đông Sơn được tái hiện bằng ngôn ngữ ánh sáng hiện đại, mang đến trải nghiệm mới mẻ cho người dân và du khách.

Khi màn đêm buông xuống, hệ thống chiếu sáng đồng bộ sẽ làm nổi bật các công trình kiến trúc, tuyến phố và cảnh quan, tạo nên bức tranh đô thị rực rỡ bên sông Mã. Những chương trình trình diễn ánh sáng, hoạt động văn hóa, lễ hội trong tương lai được kỳ vọng góp phần thu hút du khách, gia tăng sức sống cho các tuyến phố thương mại và dịch vụ.

Với định hướng đó, Eurowindow Light City đang từng bước hình thành một điểm đến mới, nơi cư dân có thể tận hưởng không gian sống tiện nghi, đồng thời trải nghiệm các hoạt động vui chơi, giải trí và giao lưu cộng đồng ngay trong khu đô thị.

Không gian sống xanh cùng hệ tiện ích đa dạng

Dự án sở hữu khoảng 14,3 ha cây xanh và 8,7 ha mặt nước, nổi bật với Công viên Ánh sáng tương tác gần 9,6 ha cùng hệ thống công viên, vườn hoa phân bố tại các phân khu.

Khu đô thị Eurowindow Light City sở hữu không gian cây xanh, mặt nước lớn

Không gian sống tại đây còn được bổ sung bởi hệ sinh thái tiện ích đa dạng, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của nhiều thế hệ. Các tuyến phố thương mại, phố ẩm thực, trường học, rạp chiếu phim kết hợp cùng sân golf, sân pickleball, sân bóng đá, bể bơi, phòng gym, yoga, vườn thiền và vườn đọc sách... mang đến nhiều lựa chọn trải nghiệm cho cư dân.



Đáng chú ý, khu đô thị kế cạnh 10 trường học, góp phần tạo thuận lợi cho các gia đình có con nhỏ và hình thành môi trường sống phù hợp với nhu cầu an cư lâu dài.

Không chỉ sở hữu cây xanh và mặt nước lớn, Eurowindow Light City còn đáp ứng tiêu chí công trình xanh khi sử dụng vật liệu thân thiện môi trường, vật liệu tiết kiệm năng lượng: cửa hộp kính kết hợp kính an toàn, kính cản nhiệt Eurowindow giúp chống ồn tiết kiệm điện. Dự án sử dụng năng lượng tái tạo điện mặt trời cho hệ thống chiếu sáng facade, đèn tường tại tất cả các biệt thự, liền kề/shophouse và đèn sân vườn tại một số khu vực công cộng; ứng dụng công nghệ xử lý nước thải đạt chuẩn A. Khu đô thị Eurowindow Light City sử dụng hệ thống thu gom rác thải thông minh, tự động đóng mở nén rác, tự động báo đầy về trung tâm giúp thu gom rác thải nhanh chóng, giảm ô nhiễm không khí. Dự án được vận hành theo tiêu chuẩn xanh thông qua việc quản lý năng lượng tiết kiệm, giảm lãng phí tài nguyên nước giúp kiến tạo môi trường sống bền vững cho cộng đồng cư dân.

Dự án sử dụng cửa hộp kính Eurowindow cao cấp giúp chống ồn tiết kiệm điện

Diện mạo Thành phố Ánh sáng dần hiện hữu

Theo cập nhật tháng 10.2026, Đại lộ Ánh sáng đã cơ bản hoàn thiện 100% toàn tuyến; hệ thống giao thông nội khu đã trải nhựa 9/11 tuyến đường. Công tác trồng cây xanh tại các công viên, dải phân cách tiếp tục được triển khai, trong đó Công viên Ánh sáng đã hoàn thành 20% diện tích cây xanh. Tại phân khu Mặt Trời, nhiều căn liền kề/shophouse 4 tầng đã hoàn thành kết cấu mái; bốn dãy nhà 3 tầng 1 tum cũng đã hoàn thiện mái. Trong khi đó, căn mẫu tại phân khu Cầu Vồng đã hoàn thành nhiều hạng mục nội thất, lắp đặt cửa, hệ thống điện, điều hòa và thiết bị thang máy.

Những tuyến đường rộng rãi, hàng cây xanh đang phát triển cùng các dãy nhà dần hoàn thiện cho thấy diện mạo Thành phố Ánh sáng ngày càng rõ nét.

Lợi thế của Eurowindow Light City còn đến từ vị trí bên bờ Bắc sông Mã, kết nối thuận tiện với Quốc lộ 10, Quốc lộ 1A và khu vực trung tâm Thanh Hóa. Từ dự án, cư dân có thể tiếp cận các cơ quan hành chính, trường học, bệnh viện, trung tâm thương mại và nhiều dịch vụ thiết yếu.

Đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường, Eurowindow Light City phát triển nhiều dòng sản phẩm gồm biệt thự, biệt thự đảo view hồ, liền kề/shophouse, căn hộ chung cư, shophouse khối đế, shophouse hai mặt tiền kết hợp phố đi bộ có mái che. Sự phong phú về sản phẩm mở ra lựa chọn cho khách hàng có nhu cầu an cư, kinh doanh hoặc đầu tư dài hạn.

Với quy hoạch bài bản, kiến trúc giàu bản sắc cùng những công trình cảnh quan đang dần hình thành, Eurowindow Light City được kỳ vọng góp phần tạo nên diện mạo mới bên bờ sông Mã. Khi hoàn thiện và đi vào vận hành đồng bộ, "Thành phố Ánh sáng" hứa hẹn trở thành điểm đến sôi động, mang đến những trải nghiệm sống mới và đóng góp vào sự phát triển đô thị Thanh Hóa.