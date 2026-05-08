Everygreen Việt Nam ra mắt hệ sinh thái ‘làm đẹp có trách nhiệm’

Sự kiện đánh dấu bước đi chiến lược thúc đẩy xu hướng "Eco-Luxury" (sang trọng bền vững) tại Việt Nam. Everygreen, thương hiệu từ Tập đoàn Muster & Dikson, vận hành trên triết lý "Làm đẹp có trách nhiệm" với ba trụ cột: Sản phẩm hữu cơ minh bạch; Công nghệ màu nhuộm PLEX bảo vệ tóc; và Giải pháp vận hành Salon bền vững.

Ông Nguyễn Duy Quang (Hair World), Đào Duy Quang (Phó GDKD toàn quốc) cùng đồng sáng lập Giang Văn Thiệu và Hoàng Thị Mai

Điểm nhấn là nghi thức ký kết cùng Lee Nguyễn, chuyên gia hàng đầu tại Việt Nam với kỹ thuật Balayage và Hi-light. Hợp tác này nhằm lan tỏa dòng sản phẩm sạch, tiêu biểu là hệ thống Gội - Xả No Yellow PLEX khử vàng và phục hồi tóc hiệu quả.

Everygreen và Lee Nguyễn triển khai dự án "Nghệ thuật của sự cân bằng", kết hợp thời trang cao cấp để tôn vinh di sản Việt qua nghệ thuật tóc. Song song là chuỗi Workshop toàn quốc chia sẻ công nghệ màu nhuộm Vegan cho các nhà tạo mẫu.

Ông Duy Quang, Phó giám đốc kinh doanh, với mục tiêu "phủ xanh" 300 Salon tiên phong, hỗ trợ đối tác xây dựng hệ sinh thái Digital và thương hiệu cá nhân. Thông điệp "Sống thuận tự nhiên - Đẹp có trách nhiệm", Everygreen kỳ vọng dẫn dắt làn sóng Organic & Vegan cho ngành tóc Việt.



