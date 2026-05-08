Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Everygreen Việt Nam ra mắt hệ sinh thái ‘làm đẹp có trách nhiệm’

Thông tin dịch vụ
Thông tin dịch vụ
08/05/2026 14:26 GMT+7

Ngày 16.4, tại Hà Nội, Hoàng Giang Majestic chính thức ra mắt Everygreen - dòng sản phẩm chăm sóc tóc Organic & Vegan từ Ý, đồng thời công bố Lee Nguyễn là Đại sứ thương hiệu tại Việt Nam.

Sự kiện đánh dấu bước đi chiến lược thúc đẩy xu hướng "Eco-Luxury" (sang trọng bền vững) tại Việt Nam. Everygreen, thương hiệu từ Tập đoàn Muster & Dikson, vận hành trên triết lý "Làm đẹp có trách nhiệm" với ba trụ cột: Sản phẩm hữu cơ minh bạch; Công nghệ màu nhuộm PLEX bảo vệ tóc; và Giải pháp vận hành Salon bền vững.

Everygreen Việt Nam ra mắt hệ sinh thái ‘làm đẹp có trách nhiệm’ - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Duy Quang (Hair World), Đào Duy Quang (Phó GDKD toàn quốc) cùng đồng sáng lập Giang Văn Thiệu và Hoàng Thị Mai

Điểm nhấn là nghi thức ký kết cùng Lee Nguyễn, chuyên gia hàng đầu tại Việt Nam với kỹ thuật Balayage và Hi-light. Hợp tác này nhằm lan tỏa dòng sản phẩm sạch, tiêu biểu là hệ thống Gội - Xả No Yellow PLEX khử vàng và phục hồi tóc hiệu quả.

Everygreen và Lee Nguyễn triển khai dự án "Nghệ thuật của sự cân bằng", kết hợp thời trang cao cấp để tôn vinh di sản Việt qua nghệ thuật tóc. Song song là chuỗi Workshop toàn quốc chia sẻ công nghệ màu nhuộm Vegan cho các nhà tạo mẫu.

Ông Duy Quang, Phó giám đốc kinh doanh, với mục tiêu "phủ xanh" 300 Salon tiên phong, hỗ trợ đối tác xây dựng hệ sinh thái Digital và thương hiệu cá nhân. Thông điệp "Sống thuận tự nhiên - Đẹp có trách nhiệm", Everygreen kỳ vọng dẫn dắt làn sóng Organic & Vegan cho ngành tóc Việt.


Khám phá thêm chủ đề

làm đẹp có trách nhiệm Hoàng Giang Majestic chính thức ra mắt Everygreen dòng sản phẩm chăm sóc tóc Organic & Vegan từ Ý Everygreen
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận