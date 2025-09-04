Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế

EVN đóng điện thành công, Côn Đảo có điện lưới quốc gia

Nguồn: EVN
04/09/2025 15:32 GMT+7

4 giờ 5 phút hôm nay 4.9, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Ban Quản lý dự án điện 3 đã đóng điện xung kích thành công trạm biến áp 110 kV Côn Đảo, phục vụ việc cấp điện từ điện lưới quốc gia cho Đặc khu Côn Đảo.

Nguồn điện lưới quốc gia sẽ thay thế các nguồn phát điện diesel tại chỗ, giảm chi phí sản xuất điện, hạn chế phát thải khí nhà kính, góp phần thực hiện cam kết giảm phát thải và phát triển bền vững của Việt Nam.

EVN đóng điện thành công, Côn Đảo có điện lưới quốc gia- Ảnh 1.

Thi công kéo dải cáp ngầm cấp điện từ điện lưới quốc gia ra Côn Đảo

ẢNH: EVN

EVN khẳng định dự án cấp điện từ lưới điện quốc gia cho Đặc khu Côn Đảo là bước ngoặt quan trọng trong việc hiện thực hóa chiến lược phát triển hạ tầng năng lượng quốc gia, thể hiện quyết tâm của Chính phủ, ngành điện và các đơn vị tham gia dự án trong việc chăm lo, phát triển hạ tầng cho khu vực biển đảo, vùng biên giới - hải đảo của Tổ quốc.

Dự án cấp điện từ lưới điện quốc gia cho Đặc khu Côn Đảo được triển khai thi công từ tháng 12.2024, có chiều dài 103,7 km, trong đó đường dây trên không 17,5 km; cáp ngầm xuyên biển là 77,7 km và có tổng mức đầu tư 4.923 tỉ đồng.

Trước đó ngày 2.9, EVN và Ban Quản lý dự án điện 3 đã tổ chức đóng điện thành công dự án cấp điện từ lưới điện quốc gia cho đặc khu Côn Đảo, TP.HCM, chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2.9.

điện điện lưới quốc gia Côn Đảo điện lực Việt Nam EVN
