EVN đồng loạt khánh thành, khởi công 3 dự án điện hơn 14.100 tỉ đồng

Đảm bảo cung ứng điện cho miền Bắc

Ngày 19.8 tại tỉnh Phú Thọ, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tổ chức lễ khánh thành hòa lưới điện tổ máy số 1, Dự án nhà máy thủy điện Hòa Bình mở rộng, có sự tham dự của Phó thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính.

Phó thủ tướng Mai Văn Chính chúc mừng EVN hòa lưới điện tổ máy số 1, Dự án nhà máy thủy điện Hòa Bình mở rộng

Dự án công trình Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng có tổng công suất 480 MW, cho sản lượng phát điện bình quân hàng năm khoảng 488,3 triệu kWh/năm, với tổng mức đầu từ hơn 9.220 tỉ đồng. Trong đó, tổ máy số 1 dự án Nhà máy thủy điện Hòa Bình mở rộng đã phát điện, hòa lưới thành công vào hệ thống điện quốc gia lúc 4 giờ 27 phút ngày 19.8.

Cũng theo EVN, tổ máy 2 của dự án trong tháng 10 và tiến tới hoàn thành công trình trong năm 2025. Sau khi hoàn thành và đưa vào vận hành, Nhà máy thủy điện Hòa Bình mở rộng sẽ tăng khả năng phát công suất phủ đỉnh cho hệ thống điện quốc gia, tạo điều kiện khai thác tối đa nguồn nước xả thừa hàng năm vào mùa lũ của nhà máy thủy điện Hòa Bình hiện hữu để phát điện.

Dự án góp phần nâng cao khả năng điều tần, ổn định tần số của hệ thống điện quốc gia; góp phần giảm chi phí của hệ thống; giảm cường độ làm việc của các tổ máy hiện hữu, qua đó kéo dài tuổi thọ của thiết bị, tiết kiệm chi phí bảo dưỡng, sửa chữa.

Các đại biểu cắt băng khánh thành Trạm biến áp 500 kV Vĩnh Yên

Cùng ngày, EVN, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) tổ chức khánh thành Trạm biến áp 500kV Vĩnh Yên và đường dây đấu nối tại xã Bình Tuyền, tỉnh Phú Thọ. Đây là công trình năng lượng cấp đặc biệt do EVNNPT làm chủ đầu tư và có tổng mức đầu tư dự án khoảng 1.003 tỉ đồng.

Trạm biến áp 500 kV Vĩnh Yên và đường dây đấu nối là công trình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng để tiếp nhận công suất từ đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên đảm bảo truyền tải nguồn điện các các nhà máy thủy điện khu vực Tây Bắc về đồng bằng Bắc bộ.

Trạm biến áp 500 kV Vĩnh Yên và đường dây đấu nối khi hoàn thành sẽ được đấu nối với đường dây 500 kV Hiệp Hòa - Sơn La, Hiệp Hòa - Việt Trì, là điểm trung chuyển giữa hai nguồn nhiệt điện và thủy điện từ các nhà máy thủy điện Sơn La, Lai Châu và các cụm nhiệt điện khu vực Quảng Ninh.

Trạm biến áp 500 kV Vĩnh Yên có tổng mức đầu tư hơn 1.000 tỉ đồng

Theo ông Nguyễn Tài Anh, Phó tổng giám đốc EVN, Chính phủ đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế cả nước năm 2025 phấn đấu đạt trên 8%, giai đoạn 2026 - 2030 tăng trưởng ở mức 2 con số thì điện năng tăng trưởng 12 - 16%/năm, tương ứng mỗi năm cần bổ sung 8.000 - 16.000 MW. Theo đó, ngoài việc đầu tư xây dựng các dự án nguồn điện cấp bách phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, thì đầu tư xây dựng các dự án lưới điện truyền tải là vô cùng cấp thiết để tăng cường liên kết vùng, cũng như khả năng vận hành an toàn và ổn định cho hệ thống điện quốc gia.

"Công trình Trạm biến áp 500kV Vĩnh Yên và đường dây đấu nối có vai trò đặc biệt quan trọng để hiện thực hóa các mục tiêu này, góp phần đảm bảo cung cấp điện cho phát triển kinh tế - xã hội các tỉnh miền Bắc, trong đó có Hà Nội", ông Nguyễn Tài Anh nói.

Tăng công suất phụ tải cho lưới điện miền Nam

Cũng trong ngày 19.8, EVN tổ chức lễ khởi công công trình Nhà máy thủy điện Trị An mở rộng, tại xã Trị An, tỉnh Đồng Nai. Dự án được Thủ tướng phê duyệt về Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Khởi công công trình Nhà máy thủy điện Trị An mở rộng

Dự án do EVN làm chủ đầu tư và Ban Quản lý Dự án Điện 3 (EVNPMB3) trực tiếp quản lý, với tổng mức đầu tư hơn 3.965 tỉ đồng, công suất lắp đặt 200 MW gồm các hạng mục chính: kênh dẫn vào, cửa lấy nước, đường ống áp lực, nhà máy, kênh xả sau nhà máy, đường vận hành. Dự án đặt mục tiêu phát điện tổ máy số 1 vào quý 3.2027 và hoàn thành toàn bộ công trình vào cuối năm 2027.

Theo EVN, khi đưa vào vận hành, dự án sẽ tăng khả năng huy động công suất cho phụ tải khu vực miền Nam trong những giờ cao điểm, góp phần giảm chi phí sản xuất của hệ thống điện quốc gia, giảm phát thải CO2...

EVN trao kinh phí ủng hộ UBND tỉnh Đồng Nai triển khai hoạt động an sinh xã hội

Khi đi vào vận hành, Nhà máy Thủy điện Trị An mở rộng sẽ cung cấp sản lượng điện bình quân hàng năm khoảng 113 triệu kWh, góp phần tăng khả năng huy động công suất cho khu vực miền Nam, đặc biệt trong các giờ cao điểm; đồng thời giúp giảm chi phí sản xuất điện, tận dụng tối đa dòng chảy, giảm phát thải CO₂, kéo dài tuổi thọ thiết bị của các tổ máy hiện hữu.

Dịp này, EVN và liên danh các nhà thầu đã trao 500 triệu đồng ủng hộ UBND tỉnh Đồng Nai triển khai các hoạt động an sinh xã hội.