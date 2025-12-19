Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Doanh nghiệp

EVN đồng loạt khởi công, khánh thành loạt dự án điện trọng điểm toàn quốc

Nguồn: EVN
19/12/2025 16:42 GMT+7

Sáng 19.12, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cùng các đơn vị thành viên tổ chức lễ khởi công và khánh thành hàng loạt dự án, công trình điện quy mô lớn trên cả nước. Đây là hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Bước tiến mới cho thủy điện và điện mặt trời

Tại tỉnh Phú Thọ, EVN tổ chức khánh thành và tổng kết thi đua dự án Nhà máy thủy điện Hòa Bình mở rộng. Dự án có tổng công suất 480 MW, sản lượng phát điện bình quân hàng năm khoảng 488.3 triệu kWh/năm, với tổng mức đầu tư hơn 9.220 tỉ đồng. Dự án góp phần nâng tổng công suất của toàn bộ Nhà máy thủy điện Hòa Bình đạt 2.400 MW, giúp tăng khả năng phát công suất phủ đỉnh cho hệ thống điện quốc gia.

EVN đồng loạt khởi công, khánh thành loạt dự án điện trọng điểm toàn quốc- Ảnh 1.

Toàn cảnh Nhà máy thủy điện Hòa Bình mở rộng

Bên cạnh đó, dự án giúp khai thác tối đa nguồn nước xả thừa hàng năm vào mùa lũ của Nhà máy thủy điện Hòa Bình hiện hữu để phát điện; nâng cao khả năng điều tần, ổn định tần số của hệ thống điện quốc gia; góp phần giảm chi phí của hệ thống; giảm cường độ làm việc của các tổ máy hiện hữu, qua đó kéo dài tuổi thọ của thiết bị, tiết kiệm chi phí bảo dưỡng, sửa chữa.

Cùng ngày, tại tỉnh Khánh Hòa, EVN và Ban quản lý dự án Điện 2 đã tổ chức lễ khánh thành Dự án Nhà máy điện mặt trời Phước Thái 2 (công suất 87,5 MW) có tổng mức đầu tư 1.495 tỉ đồng, được đầu tư xây dựng tại xã Phước Hữu, tỉnh Khánh Hòa.

Dự án được triển khai đầu tư xây dựng theo Quy hoạch điện VII điều chỉnh, đây là công trình công nghiệp năng lượng cấp I, nhóm B, sử dụng công nghệ tấm quang điện hiệu suất cao kết hợp với hệ thống biến tần chuỗi hiện đại. Sau khi hoàn thành, nhà máy cung cấp vào lưới điện quốc gia sản lượng điện hàng năm là 168.92 triệu kWh, góp phần phát triển nguồn năng lượng sạch, giảm hiệu ứng nhà kính.

Kỳ tích đưa điện lưới quốc gia ra Côn Đảo

Tại TP.HCM, EVN và Ban quản lý dự án Điện 3 tổ chức lễ khánh thành dự án cấp điện từ điện lưới quốc gia cho đặc khu Côn Đảo.

Đây là dự án lưới điện 110 kV có chiều dài 103,7 km với quy mô kết cấu hỗn hợp, lần đầu tiên được xây dựng ở Việt Nam để cấp điện từ lưới điện quốc gia với điểm đầu là Trạm biến áp 220/110 kV Vĩnh Châu (tỉnh Sóc Trăng cũ) vượt biển cung cấp điện cho đặc khu Côn Đảo.

Dự án có tổng mức đầu tư 4.923 tỉ đồng, được triển khai thi công từ tháng 12.2024, đóng điện ngày 2.9 và đóng điện xung kích thành công trạm biến áp 110 kV Côn Đảo, phục vụ việc cấp điện từ điện lưới quốc gia cho đặc khu Côn Đảo vào lúc 4 giờ 5 phút ngày 4.9.

Dự án góp phần đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục, ổn định cho đặc khu Côn Đảo, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh và nâng cao đời sống nhân dân; thay thế các nguồn phát điện diesel tại chỗ, giảm chi phí sản xuất điện, hạn chế phát thải khí nhà kính, góp phần thực hiện cam kết giảm phát thải và phát triển bền vững của Việt Nam.

Dự án khẳng định năng lực của EVN triển khai công trình năng lượng quy mô lớn, công nghệ hiện đại, trong điều kiện thi công phức tạp, khắc nghiệt trên biển. Dịp này, EVN và đại diện liên danh nhà thầu trao tặng 500 triệu đồng Quỹ khuyến học của đặc khu Côn Đảo

Đẩy mạnh năng lượng tái tạo tại Quảng Trị và Khánh Hòa

Tổng công ty Phát điện 2 tổ chức lễ khởi công Nhà máy điện gió Hướng Phùng 1 tại tỉnh Quảng Trị và Nhà máy điện gió Công Hải 1 (giai đoạn 2) tại Khánh Hoà.

EVN đồng loạt khởi công, khánh thành loạt dự án điện trọng điểm toàn quốc- Ảnh 2.

Khởi công Nhà máy điện gió Công Hải 1 (giai đoạn 2)

Đây là 2 dự án nguồn điện năng lượng tái tạo quan trọng do Tổng công ty Phát điện 2 (EVNGENCO2) làm chủ đầu tư. Các dự án này được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII, có ý nghĩa thiết thực trong việc bổ sung nguồn điện cho hệ thống điện quốc gia, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng, giảm phát thải khí nhà kính và thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội tại các địa phương.

Trong đó, Nhà máy điện gió Hướng Phùng 1 có công suất 30 MW, gồm 6 tuabin gió, tổng mức đầu tư 1.129 tỉ đồng. Sản lượng điện bình quân ước đạt 88,55 triệu kWh/năm.

EVN đồng loạt khởi công, khánh thành loạt dự án điện trọng điểm toàn quốc- Ảnh 3.

EVN đưa điện lưới ra Côn Đảo

Dự án Nhà máy điện gió Công Hải 1 (giai đoạn 2) có công suất 25 MW, gồm 5 tuabin gió, tổng mức đầu tư 939 tỉ đồng, sản lượng điện bình quân khoảng 73.037 triệu kWh/năm. Dự kiến 2 nhà máy này sẽ hoàn thành, đóng điện vận hành thương mại trong quý 4/2026, sẽ bổ sung cho hệ thống điện quốc gia hơn 160 triệu kWh điện sạch mỗi năm, góp phần đa dạng hóa nguồn điện, giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch và nâng cao độ an toàn, ổn định trong cung ứng điện.

EVN đồng loạt khởi công, khánh thành loạt dự án điện trọng điểm toàn quốc- Ảnh 4.

Khánh nhà Nhà máy điện mặt trời Phước Thái 2

EVN khẳng định việc hoàn thành và khởi công đồng loạt các dự án vào ngày 19.12 khẳng định quyết tâm chính trị cao và nỗ lực sáng tạo của tập thể cán bộ, công nhân viên ngành điện nhằm đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia trong thời kỳ mới.

