EVN gấp rút lên phương án đảm bảo cung ứng điện năm 2027

Đảm bảo cung ứng điện trong bối cảnh phụ tải tăng kỷ lục

Ngày 6.7, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

6 tháng vừa qua, sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu toàn hệ thống đạt 171,54 tỉ kWh, tăng 9,85% so cùng kỳ 2025. EVN và các đơn vị đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và nhu cầu sinh hoạt của nhân dân, với nhiều sự kiện lớn: các kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm 2026 - 2027; kỳ thi tốt nghiệp THPT, tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp.

EVN đảm bảo cung ứng điện trong 6 đầu năm

Trong đợt nắng nóng từ ngày 22 - 25.6, hệ thống điện quốc gia ghi nhận kỷ lục sản lượng điện ngày cao nhất đạt 1.215,4 triệu kWh (ngày 25.6), công suất cực đại đạt 57.537 MW (ngày 24.6). Đảm bảo cung ứng điện trong bối cảnh phụ tải tăng cao, các nhà máy nhiệt điện than, khí của EVN được huy động cao theo nhu cầu hệ thống điện.

EVN và các đơn vị khởi công 89 công trình và hoàn thành đóng điện 94 công trình lưới điện từ 110 đến 500 kV (02 dự án 500 kV, 12 dự án 220 kV và 80 dự án 110 kV); triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội với tổng giá trị hơn 27,2 tỉ đồng như; thực hiện các công trình thắp sáng đường quê, đường ven biển tại các địa phương; hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai…

6 tháng cuối năm, theo tính toán của NSMO, sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu toàn hệ thống có thể đạt 187,5 tỉ kWh (tăng 12,3% so cùng kỳ 2025) và dự kiến cả năm 2026 là 358,6 tỉ kWh, tăng trưởng 11,1% so năm 2025.

Trong đó, miền Bắc tiếp tục có các đợt nắng nóng kéo dài dẫn đến nhu cầu phụ tải tăng cao. Miền Bắc và miền Trung bước vào mùa lũ chính vụ. EVN phối hợp chặt chẽ với NSMO để sử dụng hài hòa, hiệu quả nguồn nước; chủ động phối hợp với các đơn vị cung cấp nhiên liệu (than, dầu, khí) để có kế hoạch đảm bảo đủ nhiên liệu sản xuất điện; xây dựng kế hoạch ứng phó cụ thể, làm việc với khách hàng sử dụng điện lớn để có kế hoạch dịch chuyển, điều chỉnh phụ tải ứng phó với tình huống thời tiết nắng nóng cực đoan.

Sẵn sàng kịch bản đảm bảo cung ứng điện năm 2027

Chia sẻ tại hội nghị, ông Phạm Quỳnh, Phó tổng giám đốc NSMO, ghi nhận EVN và NSMO phối hợp chặt chẽ, góp phần đảm bảo hệ thống điện quốc gia vận hành an toàn, ổn định trong các đợt nắng nóng cực đoan.

Dự báo El Nino có thể tác động mạnh từ tháng 9 năm nay đến tháng 4.2027 và phụ tải sẽ tiếp tục tăng cao, ông Quỳnh đề nghị EVN tiếp tục bảo đảm đầy đủ nhiên liệu cho phát điện, duy trì độ khả dụng của các tổ máy, chuẩn bị tốt công tác điều chỉnh phụ tải và chủ động phương án vận hành các hồ thủy điện để sẵn sàng cho mùa khô năm 2027.

Chủ tịch HĐTV EVN Đặng Hoàng An yêu cầu các đơn vị tiếp tục tập trung cao độ bảo đảm cung ứng điện đầy đủ, an toàn trong bối cảnh dự báo còn nhiều diễn biến phức tạp của thời tiết, mưa bão và thiên tai.

Chủ tịch HĐTV EVN Đặng Hoàng An và Tổng giám đốc EVN Nguyễn Anh Tuấn chủ trì hội nghị

Các đơn vị tập trung hoàn thành các mục tiêu theo kế hoạch năm 2026, quyết liệt tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ các công trình, nhất là các dự án cấp bách và công trình trọng điểm nhằm tăng cường năng lực cung ứng điện cho hệ thống.

Nhấn mạnh diễn biến thời tiết ngày càng phức tạp, ông Đặng Hoàng An cũng yêu cầu, ngay từ bây giờ, các đơn vị phải chuẩn bị phương án bảo đảm cung ứng điện cho năm 2027, không để bị động trước các kịch bản phụ tải tăng cao, điều kiện vận hành bất lợi.

Cũng tại hội nghị, ông Nguyễn Anh Tuấn, Tổng giám đốc EVN, yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương làm việc với các đối tác cung cấp than để rà soát các tiêu chuẩn đối với than nhập khẩu, xây dựng kế hoạch cung ứng nhiên liệu phù hợp, đáp ứng yêu cầu vận hành hệ thống trong các tháng cuối năm và chuẩn bị cho mùa khô năm 2027.