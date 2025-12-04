EVN Hà Nội ủng hộ hơn 857 triệu đồng hỗ trợ Đắk Lắk khắc phục thiệt hại do mưa lũ

Ngày 27.11.2025, đoàn công tác của EVN Hà Nội do ông Mã Hoài Nam - Thành viên Hội đồng thành viên và ông Đoàn Đức Tiến - Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty dẫn đầu đã trực tiếp đến thăm hỏi, trao hỗ trợ và động viên địa phương, đơn vị vượt qua khó khăn.



Trao tặng hỗ trợ tại UBND tỉnh Đắk Lắk

Sau bão số 13, mưa lớn kéo dài đã gây thiệt hại hơn 5.500 tỉ đồng (chưa tính thiệt hại tại hộ dân) cho tỉnh Đắk Lắk. Lưới điện tại 34 xã/phường khu vực phía đông và một số xã phía tây bị ảnh hưởng nghiêm trọng, hư hại hàng trăm tỉ đồng.

Để sớm cấp điện lại cho người dân, PC Đắk Lắk đã huy động hơn 1.000 lao động, làm việc liên tục ngày đêm. Đến ngày 26.11, công ty đã hoàn thành khôi phục cấp điện cho toàn bộ khách hàng bị ảnh hưởng - sớm hơn kế hoạch 01 ngày.

Trao tặng hỗ trợ cho CBCNV PC Đắk Lắk

Sự chung tay của EVN Hà Nội là nguồn động viên kịp thời, góp phần hỗ trợ địa phương và CBCNV PC Đắk Lắk sớm ổn định cuộc sống, khắc phục hậu quả thiên tai và tiếp tục nhiệm vụ cung cấp điện an toàn, liên tục.