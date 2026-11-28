Nâng tầm trải nghiệm, đa dạng dịch vụ điện

Chương trình Tháng tri ân khách hàng năm 2026 được EVN và các đơn vị thành viên triển khai với chủ đề: "Vì mục tiêu lấy sự hài lòng của khách hàng làm trọng tâm, EVN không ngừng đổi mới để nâng tầm trải nghiệm khách hàng". Theo EVN, thời gian thực hiện diễn ra trong tháng 12 và có thể kéo dài đến trước tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027 tùy theo tình hình, hoàn cảnh thực tế ở từng địa phương, đơn vị.

Thông qua việc nâng cao chất lượng trải nghiệm khi sử dụng dịch vụ điện cùng các hoạt động an sinh xã hội, chương trình thể hiện sự tri ân của EVN đối với khách hàng sử dụng điện, tạo sự gắn kết và mang lại hiệu quả thiết thực cho cộng đồng. Người dân, doanh nghiệp và khách hàng được trực tiếp hỗ trợ sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả.

Trong chuỗi hoạt động trọng tâm của Tháng tri ân khách hàng năm 2026, EVN tổ chức các hội nghị khách hàng nhằm lắng nghe ý kiến phản ánh, giải đáp thắc mắc, kết hợp tư vấn sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả. Ngành điện cũng tổ chức tri ân, tặng quà và cảm ơn các khách hàng sản xuất công nghiệp, hộ tiêu thụ điện lớn đã tích cực phối hợp tham gia công tác dịch chuyển phụ tải, góp phần bảo đảm cung ứng điện an toàn, ổn định trong năm 2026.

Tháng Tri ân khách hàng của EVN năm nay có thể kéo đến tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027

Nhờ đó, khách hàng có thêm lựa chọn khi cần kiểm tra, sửa chữa, lắp đặt, thay thế, bảo dưỡng hệ thống và thiết bị điện sau công tơ; sửa chữa sự cố điện ngầm; hay bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống điện phục vụ trạm sạc, trụ sạc xe điện.

Song song đó, các đơn vị hỗ trợ cơ quan, doanh nghiệp vệ sinh trạm biến áp và thí nghiệm máy biến áp của khách hàng. Công tác chuyển đổi số và chăm sóc khách hàng cũng được đẩy mạnh thông qua việc quảng bá, hỗ trợ, hướng dẫn cài đặt và sử dụng ứng dụng EVN CSKH, giới thiệu tổng đài chăm sóc khách hàng 1558, cũng như hướng dẫn sử dụng 12 dịch vụ công ngành điện trên ứng dụng VNeID.

EVN cũng đề nghị các tổng công ty điện lực, công ty điện lực các tỉnh, thành phố phối hợp chặt chẽ với tỉnh đoàn địa phương triển khai các chương trình Thắp sáng đường quê bằng đèn năng lượng mặt trời. Ngoài ra, ngành điện thí điểm xây dựng hành trình trải nghiệm khách hàng, khảo sát đo lường và đánh giá đối với dịch vụ điện - ưu tiên dịch vụ cấp điện mới - đồng thời phối hợp đối tác triển khai ưu đãi qua dịch vụ trực tuyến, miễn phí dịch vụ tư vấn tiết kiệm điện và lắp đặt điện mặt trời mái nhà.

Hỗ trợ điện mặt trời, bảo đảm an toàn điện cho hộ chính sách

Ngoài hoạt động chăm sóc khách hàng, các đơn vị trong tập đoàn phối hợp cùng các tổng công ty điện lực tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ hộ nghèo, người già neo đơn không nơi nương tựa, gia đình chính sách và trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn; thăm hỏi, tặng quà, tri ân các Mẹ Việt Nam Anh hùng đang được EVN và đơn vị phụng dưỡng.

Đáng chú ý, dịp này EVN và các đơn vị triển khai các chương trình hỗ trợ gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng có hoàn cảnh khó khăn phù hợp điều kiện thực tế. Trong đó có hoạt động hỗ trợ, tài trợ lắp đặt miễn phí hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ, đồng thời hỗ trợ kỹ thuật, bảo hành, bảo dưỡng để hệ thống phát huy hiệu quả lâu dài.

Cùng với đó, ngành điện phối hợp cơ quan chức năng về phòng cháy chữa cháy tại địa phương đánh giá mức độ an toàn hệ thống điện trong gia đình; khắc phục, sửa chữa miễn phí hệ thống điện sau công tơ; thay thế đường dây, thiết bị điện mất an toàn; hỗ trợ thay bóng đèn tiêu hao nhiều điện bằng đèn LED tiết kiệm và hướng dẫn sử dụng điện an toàn, tiết kiệm.