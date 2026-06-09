EVN lên phương án đảm bảo cung ứng điện trong cao điểm nắng nóng

Thách thức lớn từ áp lực tiêu thụ điện tăng cao

Từ ngày 2 - 5.6, lãnh đạo EVN đã làm việc với Tổng công ty điện lực: miền Bắc (EVNNPC), miền Trung (EVNCPC), miền Nam (EVNSPC) đánh giá tình hình tiêu thụ điện, chỉ đạo công tác chuẩn bị cung ứng điện trong cao điểm mùa khô năm nay.

EVNNPC cho biết lúc 13 giờ 30 phút ngày 27.5, công suất cực đại đạt 20.482 MW vào, tăng 28,5% và sản lượng điện ngày cao nhất đạt 442,3 triệu kWh, tăng 28,3% so với cùng kỳ tháng 5.2025. Đáng lưu ý, trong các ngày nắng nóng, phụ tải của EVNNPC tăng rất nhanh theo từng ngày, công suất cực đại tăng khoảng 800 - 1.000 MW so với ngày trời mát; phụ tải buổi tối cao hơn phụ tải buổi trưa khoảng 600 - 1.000 MW. Trong tháng 5, áp lực cung ứng điện của EVNNPC không chỉ tập trung vào cao điểm ban ngày mà đặc biệt căng thẳng trong khung giờ tối, khi nhu cầu sinh hoạt, sử dụng thiết bị làm mát tăng cao.

Còn tại EVNCPC, công suất phụ tải cực đại ngày 27.5 đạt 4.777 MW, tăng 18,2% so với cùng kỳ năm 2025; sản lượng điện đạt 100,5 triệu kWh - lần đầu tiên vượt mốc 100 triệu kWh/ngày. Tháng 5, EVNSPC ghi nhận công suất phụ tải lớn nhất đạt 11.109 MW, tăng 6,64% so với cùng kỳ năm 2025; sản lượng điện nhận đạt 6,47 tỉ kWh, tăng 9,24%, lũy kế 5 tháng đầu năm nay đạt 29,35 tỉ kWh, tăng 6,66% so với cùng kỳ năm 2025.

Ông Cao Quang Quỳnh, Thành viên HĐTV EVN phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với EVNSPC

Hướng dẫn tiết kiệm điện, dịch chuyển phụ tải

Ông Ngô Sơn Hải, Phó tổng giám đốc EVN, yêu cầu EVNNPC bám sát biểu đồ phụ tải, trao đổi, vận động trực tiếp các khách hàng lớn có khả năng giảm hoặc dịch chuyển công suất vào giờ cao điểm; nghiên cứu khả năng phối hợp với các đơn vị có trạm sạc xe điện để dịch chuyển công suất sạc ra khỏi khung giờ cao điểm tối. Ông Hải lưu ý chương trình điều chỉnh phụ tải không chỉ dừng lại ở ký cam kết mà cần đánh giá trên cơ sở dữ liệu vận hành thực tế, xác định rõ nhóm khách hàng đã tham gia hiệu quả, nhóm còn dư địa dịch chuyển và các phụ tải cần tiếp tục làm việc trực tiếp để tăng khả năng đáp ứng trong các thời điểm hệ thống căng thẳng.

Ông Đinh Thế Phúc, Thành viên HĐTV EVN, đề nghị các đơn vị điện lực chủ động cảnh báo sớm nguy cơ hóa đơn tiền điện tăng do thời tiết nắng nóng. Chương trình tiết kiệm điện trong cao điểm nắng nóng cần chuyển từ khuyến nghị chung sang các yêu cầu cụ thể như: cài đặt điều hòa ở mức phù hợp, điều chỉnh thời gian vận hành hệ thống chiếu sáng công cộng, tiết giảm chiếu sáng quảng cáo, trang trí vào giờ cao điểm tối. "Các đơn vị kiểm soát chặt chẽ công tác ghi chỉ số, lập hóa đơn tiền điện; rà soát trường hợp hóa đơn tăng cao đột biến để kịp thời giải thích cho khách hàng, hạn chế phát sinh thắc mắc, bức xúc trong dư luận", ông Phúc nói.

Ông Cao Quang Quỳnh, Thành viên HĐTV EVN, yêu cầu EVNCPC theo dõi, cảnh báo sản lượng điện tăng cao, kịp thời hỗ trợ khách hàng sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả. EVNCPC tiếp tục thúc đẩy phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ để giảm áp lực cho hệ thống điện trong giai đoạn phụ tải tăng cao. Ngoài ra, EVNCPC chủ động chuẩn bị phương án ứng phó với những thách thức cung ứng điện thời gian tới; tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương, khách hàng để điều chỉnh phụ tải trong khung giờ cao điểm.

Chỉ đạo tại buổi làm việc với EVNSPC, ông Cao Quang Quỳnh và ông Ngô Sơn Hải yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh công tác dịch chuyển phụ tải, rà soát chi tiết từng khách hàng, từng nhóm phụ tải, giảm áp lực giờ cao điểm. Đặc biệt, EVNSPC cần theo dõi sát phụ tải từ các trạm sạc xe điện, chủ động đề xuất giải pháp điều chỉnh phù hợp nhằm hạn chế tác động đến phụ tải đỉnh; đẩy mạnh truyền thông tiết kiệm điện, tập trung vào các giải pháp sử dụng điện hiệu quả trong điều kiện thời tiết nắng nóng cực đoan.