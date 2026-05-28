Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

EVN phối hợp NSMO đảm bảo cung ứng điện cao điểm mùa khô

Hoàng Phan
Hoàng Phan
28/05/2026 08:00 GMT+7

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Công ty Vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia (NSMO, thuộc Bộ Công thương) đang triển khai đồng loạt nhiều giải pháp để giữ vững mục tiêu đảm bảo cung ứng điện cho nền kinh tế và đời sống dân sinh trong cao điểm mùa khô năm nay.

Chiều 25.5, ông Nguyễn Anh Tuấn, Tổng giám đốc EVN, chủ trì cuộc họp của Ban chỉ đạo đảm bảo cung ứng điện năm 2026 của EVN, có sự tham dự của đại diện NSMO.

Dự phòng nhiều giải pháp đảm bảo cung ứng điện

Trong tháng 5, hệ thống điện đang trong giai đoạn căng thẳng bậc nhất của mùa khô. Theo NSMO, công suất phụ tải toàn quốc vào cao điểm chiều (lúc 13 giờ 40 phút ngày 25.5) đạt 55.196 MW. Trong đó, công suất tại miền Bắc thiết lập kỷ lục mới 27.955 MW, tăng 5,8% so với kỷ lục ngày 15.5. Công suất tại miền Trung, Nam lần lượt ghi nhận ở 5.380 MW và 22.109 MW. NSMO dự báo phụ tải còn tăng cao, do từ nay đến tháng 8, đầu tháng 9 vẫn còn nhiều đợt nắng nóng cực đoan trên diện rộng.

EVN phối hợp NSMO đảm bảo cung ứng điện cao điểm mùa khô - Ảnh 1.

EVN yêu cầu các đơn vị tăng cường tuyên truyền khách hàng sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả

ẢNH: EVN

EVN và các đơn vị thành viên đã chuẩn bị nhiên liệu cho sản xuất điện sẵn sàng đáp ứng theo yêu cầu huy động của NSMO. Cụ thể, các nhà máy nhiệt điện đang duy trì mức tồn kho than cao hơn kế hoạch; nhiên liệu khí và dầu đáp ứng đủ nhu cầu vận hành; các hồ chứa thủy điện duy trì mức nước tốt.

EVN yêu cầu các đơn vị tuyệt đối tuân thủ quy trình và lệnh điều độ của NSMO. Các đơn vị sản xuất trong toàn EVN tăng cường triển khai đồng bộ các giải pháp kỹ thuật nhằm đảm bảo quản lý vận hành, sản xuất điện hiệu quả.

Đối với khối truyền tải, EVN cũng yêu cầu các đơn vị tăng cường tần suất kiểm tra các vị trí xung yếu, hành lang tuyến, các trạm biến áp và đường dây mang tải cao; bố trí đầy đủ lực lượng, chuẩn bị sẵn sàng vật tư, phương tiện dự phòng để xử lý nhanh chóng khi xảy ra sự cố; triển khai lắp đặt hệ thống pin lưu trữ (BESS) trên lưới điện truyền tải…

EVN cũng yêu cầu các tổng công ty điện lực tiếp tục làm việc với chính quyền địa phương và khách hàng lớn để đẩy mạnh triển khai chương trình Quản lý nhu cầu điện (DSM), bao gồm dịch chuyển phụ tải và điều chỉnh phụ tải (DR), đẩy mạnh tuyên truyền, khuyến khích và hỗ trợ tối đa khách hàng lắp đặt điện mặt trời mái nhà tự sản tự tiêu, vận động khách hàng chủ động bật máy phát điện diesel tại chỗ trong các giờ vận hành cực đoan,...

Đẩy mạnh điều chỉnh phụ tải, tiết kiệm điện

Tổng giám đốc EVN Nguyễn Anh Tuấn đánh giá cao các đơn vị trong Tập đoàn đã duy trì trạng thái sẵn sàng cho mọi tình huống vận hành, không để xảy ra thiếu hụt nhiên liệu phát điện hay bị động trước sự cố phát sinh.

Tổng giám đốc EVN đặc biệt quán triệt 5 tổng công ty điện lực về tầm quan trọng của các giải pháp điều chỉnh phụ tải (DR) và tiết kiệm điện trong thời điểm vận hành cực đoan của mùa khô, qua đó góp phần thiết thực triển khai Chỉ thị 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Các đơn vị trong toàn EVN tổ chức thực hiện nghiêm công tác tiết kiệm điện, bắt đầu từ chính trụ sở làm việc của cơ quan, đơn vị; tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các địa phương để duy trì liên tục việc đảm bảo thực hành tiết kiệm điện ngày càng đi vào thực chất trong đời sống xã hội. Các đơn vị tăng cường các giải pháp tuyên truyền, cảnh báo nguy cơ cháy nổ do quá tải điện, đặc biệt là các sự cố chập cháy xảy ra sau công tơ (hệ thống khách hàng quản lý) trong mùa nắng nóng.

Tổng giám đốc EVN cũng yêu cầu các tổng công ty điện lực nâng cao tính chủ động hơn nữa, làm việc với các khách hàng sản xuất nhỏ để thực hiện điều chỉnh phụ tải, góp phần giảm căng thẳng cho hệ thống điện quốc gia.

Trong bối cảnh phụ tải ngày càng tăng, lãnh đạo EVN nhấn mạnh các đơn vị quyết liệt hơn nữa để nhanh chóng đưa tổ máy S1 của Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I vào vận hành, bổ sung công suất cho hệ thống.

Khám phá thêm chủ đề

EVN EVN phối hợp NSMO đảm bảo cung ứng điện cao điểm mùa khô Công ty Vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia (NSMO) đảm bảo cung ứng điện cho nền kinh tế và đời sống dân sinh cung ứng điện Mùa khô nắng nóng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận