EVN phối hợp NSMO đảm bảo cung ứng điện cao điểm mùa khô

Chiều 25.5, ông Nguyễn Anh Tuấn, Tổng giám đốc EVN, chủ trì cuộc họp của Ban chỉ đạo đảm bảo cung ứng điện năm 2026 của EVN, có sự tham dự của đại diện NSMO.

Dự phòng nhiều giải pháp đảm bảo cung ứng điện

Trong tháng 5, hệ thống điện đang trong giai đoạn căng thẳng bậc nhất của mùa khô. Theo NSMO, công suất phụ tải toàn quốc vào cao điểm chiều (lúc 13 giờ 40 phút ngày 25.5) đạt 55.196 MW. Trong đó, công suất tại miền Bắc thiết lập kỷ lục mới 27.955 MW, tăng 5,8% so với kỷ lục ngày 15.5. Công suất tại miền Trung, Nam lần lượt ghi nhận ở 5.380 MW và 22.109 MW. NSMO dự báo phụ tải còn tăng cao, do từ nay đến tháng 8, đầu tháng 9 vẫn còn nhiều đợt nắng nóng cực đoan trên diện rộng.

EVN yêu cầu các đơn vị tăng cường tuyên truyền khách hàng sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả ẢNH: EVN

EVN và các đơn vị thành viên đã chuẩn bị nhiên liệu cho sản xuất điện sẵn sàng đáp ứng theo yêu cầu huy động của NSMO. Cụ thể, các nhà máy nhiệt điện đang duy trì mức tồn kho than cao hơn kế hoạch; nhiên liệu khí và dầu đáp ứng đủ nhu cầu vận hành; các hồ chứa thủy điện duy trì mức nước tốt.

EVN yêu cầu các đơn vị tuyệt đối tuân thủ quy trình và lệnh điều độ của NSMO. Các đơn vị sản xuất trong toàn EVN tăng cường triển khai đồng bộ các giải pháp kỹ thuật nhằm đảm bảo quản lý vận hành, sản xuất điện hiệu quả.

Đối với khối truyền tải, EVN cũng yêu cầu các đơn vị tăng cường tần suất kiểm tra các vị trí xung yếu, hành lang tuyến, các trạm biến áp và đường dây mang tải cao; bố trí đầy đủ lực lượng, chuẩn bị sẵn sàng vật tư, phương tiện dự phòng để xử lý nhanh chóng khi xảy ra sự cố; triển khai lắp đặt hệ thống pin lưu trữ (BESS) trên lưới điện truyền tải…

EVN cũng yêu cầu các tổng công ty điện lực tiếp tục làm việc với chính quyền địa phương và khách hàng lớn để đẩy mạnh triển khai chương trình Quản lý nhu cầu điện (DSM), bao gồm dịch chuyển phụ tải và điều chỉnh phụ tải (DR), đẩy mạnh tuyên truyền, khuyến khích và hỗ trợ tối đa khách hàng lắp đặt điện mặt trời mái nhà tự sản tự tiêu, vận động khách hàng chủ động bật máy phát điện diesel tại chỗ trong các giờ vận hành cực đoan,...

Đẩy mạnh điều chỉnh phụ tải, tiết kiệm điện

Tổng giám đốc EVN Nguyễn Anh Tuấn đánh giá cao các đơn vị trong Tập đoàn đã duy trì trạng thái sẵn sàng cho mọi tình huống vận hành, không để xảy ra thiếu hụt nhiên liệu phát điện hay bị động trước sự cố phát sinh.

Tổng giám đốc EVN đặc biệt quán triệt 5 tổng công ty điện lực về tầm quan trọng của các giải pháp điều chỉnh phụ tải (DR) và tiết kiệm điện trong thời điểm vận hành cực đoan của mùa khô, qua đó góp phần thiết thực triển khai Chỉ thị 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Các đơn vị trong toàn EVN tổ chức thực hiện nghiêm công tác tiết kiệm điện, bắt đầu từ chính trụ sở làm việc của cơ quan, đơn vị; tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các địa phương để duy trì liên tục việc đảm bảo thực hành tiết kiệm điện ngày càng đi vào thực chất trong đời sống xã hội. Các đơn vị tăng cường các giải pháp tuyên truyền, cảnh báo nguy cơ cháy nổ do quá tải điện, đặc biệt là các sự cố chập cháy xảy ra sau công tơ (hệ thống khách hàng quản lý) trong mùa nắng nóng.

Tổng giám đốc EVN cũng yêu cầu các tổng công ty điện lực nâng cao tính chủ động hơn nữa, làm việc với các khách hàng sản xuất nhỏ để thực hiện điều chỉnh phụ tải, góp phần giảm căng thẳng cho hệ thống điện quốc gia.

Trong bối cảnh phụ tải ngày càng tăng, lãnh đạo EVN nhấn mạnh các đơn vị quyết liệt hơn nữa để nhanh chóng đưa tổ máy S1 của Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I vào vận hành, bổ sung công suất cho hệ thống.