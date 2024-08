EVNCPC chủ động các phương án đảm bảo cung cấp điện dịp lễ Quốc khánh 2.9

Ông Lê Hoàng Anh Dũng, Phó tổng giám đốc EVNCPC, cho biết để đảm bảo nguồn điện phục vụ các ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2.9, EVNCPC đã yêu cầu các công ty điện lực thành viên phối hợp với Trung tâm Điều độ hệ thống điện miền Trung lập và thực hiện các phương án đảm bảo cung ứng điện. Theo đó, các công ty điện lực đã xây dựng phương án vận hành nguồn và lưới điện hợp lý để đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định, tin cậy và liên tục. Đặc biệt, các đơn vị sẽ không cắt điện để thi công trong các ngày lễ Quốc khánh, từ 0 giờ ngày 31.8 đến 24 giờ ngày 3.9, trừ khi có sự cố cần xử lý.

EVNCPC dự kiến công suất phụ tải cực đại trong dịp lễ là 3.678 MW (ngày 3.9.2024), tăng 16,2% so với cùng kỳ (3.164MW); nhận công suất cực đại từ hệ thống điện quốc gia là 3.225 MW và huy động các nguồn thuộc quyền điều khiển của cấp điều độ phân phối tỉnh, thành phố với công suất cực đại nguồn thủy điện nhỏ khoảng 563 MW, điện mặt trời khoảng 1.334 MW. Sản lượng ngày ước đạt 75,2 triệu kWh.

Trong thời gian này, các đơn vị sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý kịp thời các khiếm khuyết của thiết bị nguồn, lưới điện và đảm bảo an toàn hành lang tuyến. Việc tổ chức trực tăng cường cũng sẽ được thực hiện, gồm trực lãnh đạo, tổ thao tác lưu động, trực vận hành, sửa chữa điện, xử lý sự cố hệ thống mạng viễn thông, công nghệ thông tin. Các đơn vị cũng đã chuẩn bị đầy đủ vật tư, thiết bị dự phòng, nhiên liệu và phương tiện để kịp thời xử lý khi có sự cố.

Kiểm tra an toàn hệ thống điện và các phương án vận hành nguồn

Các công ty điện lực chủ động làm việc với UBND các tỉnh, thành phố để nắm bắt thông tin về thời gian và địa điểm cần đảm bảo cung cấp điện ổn định, đồng thời thực hiện tốt công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng trong kỳ nghỉ lễ. Trung tâm Chăm sóc khách hàng Điện lực miền Trung cũng tăng cường lực lượng trực tổng đài 19001909 để tiếp nhận và xử lý các thông tin liên quan đến cung cấp điện, đảm bảo trả lời kịp thời cho khách hàng.

Ngoài ra, trong dịp lễ này, các đơn vị sẽ tăng cường kỷ luật vận hành, bảo vệ an ninh, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, an toàn giao thông; phối hợp với các cơ quan chính quyền, công an, quân đội tại địa phương để xây dựng, triển khai các phương án bảo vệ an ninh, an toàn cho các công trình điện và địa điểm điều hành lưới điện.