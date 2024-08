EVNCPC chủ động ứng phó thiên tai năm 2024

Trước tình hình đó, Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) chủ động triển khai công tác chuẩn bị ứng phó, đảm bảo cung ứng điện an toàn và ổn định cho các hoạt động kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, phục vụ nhu cầu người dân và doanh nghiệp.

Các Công ty điện lực tổng kiểm tra nguồn, lưới điện và khắc phục triệt để các tồn tại trước mùa mưa bão

Nâng cao năng lực sẵn sàng ứng phó

Ông Lê Hoàng Anh Dũng, Phó tổng giám đốc EVNCPC, nhấn mạnh rằng EVNCPC đã yêu cầu 13 Công ty điện lực thành viên và Công ty Dịch vụ Điện lực miền Trung tăng cường tổ chức tổng kiểm tra nguồn, lưới điện và khắc phục triệt để các tồn tại trước mùa mưa bão. Việc củng cố năng lực quản lý vận hành, tăng cường phát quang hành lang tuyến, gia cố các vị trí xung yếu là vô cùng quan trọng để tăng cường sự ứng phó, chống chịu với thiên tai. EVNCPC cũng đã yêu cầu các đơn vị rà soát, cập nhật bổ sung phương án phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) sát với thực tế vận hành của từng đơn vị theo phương châm "4 tại chỗ".

Phương án cấp điện cho phụ tải quan trọng và phương án đảm bảo an toàn vận hành đối với các trạm biến áp 110kV không người trực khi có thiên tai cũng đã được các đơn vị thực hiện. Sau khi kiểm tra công tác PCTT&TKCN năm 2024 tại 13 đơn vị trực thuộc, EVNCPC yêu cầu khắc phục những tồn tại và tiếp tục rà soát phương án PCTT&TKCN sát với thực tế từng đơn vị theo phương châm "4 tại chỗ". Công tác tuyên truyền sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả trong cộng đồng cũng được EVNCPC chú trọng, giúp mọi người sử dụng điện an toàn trong điều kiện có thiên tai với nhiều mối nguy hiểm tiềm ẩn. Đến nay, EVNCPC và các đơn vị thành viên đã rà soát củng cố, kiện toàn Ban chỉ huy và các đội xung kích PCTT&TKCN.

Vấn đề an toàn hồ đập cũng đã được triển khai tại các nhà máy thủy điện do EVNCPC quản lý và các đơn vị có cổ phần vốn góp của EVNCPC. Các đơn vị cũng rà soát lại việc sau khi đã tổ chức diễn tập để thực hiện tốt công tác phòng chống thiên tai khi triển khai thực tế tại hiện trường.

Lực lượng xung kích tham gia hỗ trợ khắc phục sau khi xảy ra thiên tai

An toàn hệ thống điện trong mùa mưa bão

Ông Lê Hoàng Anh Dũng cho biết, trong tình huống khi thiên tai xảy ra ảnh hưởng lưới điện trên địa bàn, nếu ảnh hưởng khu vực nhỏ, Đội xung kích của điện lực thuộc Công ty điện lực sở tại sẽ chủ động khắc phục. Nếu lưới điện bị ảnh hưởng trên diện rộng, EVNCPC sẽ điều đội xung kích của các Công ty điện lực bạn hỗ trợ.

Thực tế, những năm gần đây nhất, EVNCPC đã huy động hơn 800 kỹ sư, công nhân từ các Công ty điện lực thành viên, Công ty Dịch vụ Điện lực miền Trung tham gia hỗ trợ khi tâm bão vào đất liền các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi với sức gió giật trên cấp 13. Nhờ sự huy động, hỗ trợ này nên dù lưới điện bị thiệt hại nghiêm trọng nhưng chỉ trong thời gian ngắn, lưới điện bị thiệt hại đã được khắc phục để cấp điện trở lại cho khách hàng.

EVNCPC hằng năm đều tổ chức các diễn tập PCTT&TKCN để nâng cao tính chủ động và kỹ năng xử lý sự cố của các đơn vị. Cụ thể, vào ngày 9.5.2024, EVNCPC đã tổ chức diễn tập tại Quảng Bình với sự tham gia của hơn 100 cán bộ, công nhân viên đến từ các đơn vị với nhiều phương tiện, thiết bị được huy động để hỗ trợ công tác khôi phục lưới điện. Hiện nay, tại 13 đơn vị trực thuộc EVNCPC đã thành lập 33 đội xung kích PCTT&TKCN với tổng nhân lực 726 công nhân. Các đội xung kích này sẵn sàng hỗ trợ các đơn vị trong EVNCPC để khắc phục nhanh lưới điện bị hư hỏng khi được huy động.

"Với kinh nghiệm, kỹ năng cao và tinh thần đoàn kết, các đội xung kích này đã và đang góp phần quan trọng vào việc đảm bảo cung cấp điện nhằm sớm ổn định cuộc sống và sản xuất kinh doanh của người dân miền Trung - Tây nguyên sau thiên tai. Sự chủ động và chuẩn bị kỹ lưỡng của EVNCPC cùng với sự hỗ trợ lẫn nhau giữa các đơn vị, sự đồng hành và hỗ trợ của chính quyền địa phương và người dân là yếu tố then chốt trong việc đảm bảo an toàn và khôi phục lưới điện nhanh chóng sau thiên tai", ông Dũng thông tin.