EVNCPC đã khôi phục cấp điện cho hơn 84% khách hàng bị ảnh hưởng do mưa lũ

Trung Lực
Trung Lực
01/11/2025 09:42 GMT+7

Đến 7 giờ sáng nay (1.11), Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) đã khôi phục cấp điện cho hơn 400.000 khách hàng, tương đương hơn 84% tổng số khách hàng bị ảnh hưởng trong đợt mưa lũ lịch sử vừa qua.

Như vậy, chỉ còn 75.261 khách hàng chưa có điện, chiếm 1,52% tổng số khách hàng toàn EVNCPC và 3,19% tổng số khách hàng của 4 công ty điện lực gồm: Đà Nẵng, Quảng Trị, Huế và Quảng Ngãi.

EVNCPC đã khôi phục cấp điện cho hơn 84% khách hàng bị ảnh hưởng do mưa lũ - Ảnh 1.

Toàn EVNCPC đã xử lý, khôi phục 516 trong tổng số 599 vụ sự cố, sa thải ngập lụt, đạt tỷ lệ hơn 86%. Tổng số trạm biến áp phân phối (TBA) còn mất điện là 763 trạm, chiếm 1,33% tổng số TBA toàn EVNCPC và 2,99% tổng TBA của 4 công ty điện lực nói trên. Ước công suất phụ tải đang mất khoảng 42 MW, tương đương 1,15% so với công suất cực đại (Pmax) toàn EVNCPC và 1,95% so với công suất cực đại của 4 công ty điện lực bị ảnh hưởng.

Tại Công ty Điện lực Đà Nẵng, hiện còn 71.482 khách hàng (8,15%) và 717 TBA phân phối (6,98%) đang mất điện, ước công suất mất khoảng 39,18 MW (4,31%). Các khu vực còn mất điện chủ yếu tại 50 xã, phường thuộc khu vực trung du và miền núi, gồm Ngũ Hành Sơn, Hòa Tiến, Hòa Xuân, Hội An Tây, Hội An, Hội An Đông, Điện Bàn Đông, Gò Nổi, Thu Bồn, Nam Phước, Duy Nghĩa, Duy Xuyên, Sơn Cẩm Hà, Thăng Điền, Thăng An, Thăng Trường, Thượng Đức, Vu Gia, Đại Lộc, Hà Nha, Bến Hiên, Phú Thuận, Điện Bàn Tây, Điện Bàn Bắc, Hiệp Đức, Khâm Đức, Phước Năng, Phước Chánh, Phước Thành, Việt An, Điện Bàn, An Thắng, Đông Giang, A Vương, Tây Giang, Hùng Sơn, Quế Phước, Nông Sơn, Xuân Phú, Quế Sơn, Quế Sơn Trung, Trà Leng, Trà My, Trà Giáp, Trà Tân, Nam Trà My, Trà Tập, Trà Vân, Trà Linh và Nam Giang.

EVNCPC đã khôi phục cấp điện cho hơn 84% khách hàng bị ảnh hưởng do mưa lũ - Ảnh 2.

Công ty Điện lực Quảng Trị còn 2.372 khách hàng (0,45%) và 17 TBA (0,3%) chưa có điện, ước công suất mất 1,12 MW (0,26%), tập trung tại 3 xã, phường Quảng Trạch, Trung Thuần và Ba Đồn.

Tại Công ty Điện lực Huế, hiện còn 1.008 khách hàng (0,29%), 16 TBA (0,53%), ước công suất mất 0,4 MW (0,15%). Các khu vực chưa có điện thuộc 3 phường, xã gồm: Thuận Hóa, Phong Thái và Phong Dinh của TP.Huế.

Công ty Điện lực Quảng Ngãi còn 399 khách hàng (0,06%), 13 TBA (0,20%), ước công suất mất 1,30 MW (0,24%), chủ yếu tại 5 xã miền núi gồm: Sơn Tây Hạ, Sơn Kỳ, Tây Trà, Trà Bồng và Đăk Plô.

EVNCPC đã khôi phục cấp điện cho hơn 84% khách hàng bị ảnh hưởng do mưa lũ - Ảnh 3.

Trên lưới điện 110kV, hiện còn một đường dây bị sự cố (đường dây 110kV Đăk Mi 4 - Phước Sơn) và một đường dây khách hàng (mạch kép Trạm cắt Trà My - Sông Tranh 2) đang cô lập. 2 TBA 110kV Phước Sơn và Nam Trà My vẫn đang tạm ngừng vận hành. Công ty Điện lực Đà Nẵng đang khẩn trương kiểm tra, xử lý hiện trường để sớm đóng điện trở lại cho trạm 110kV Phước Sơn sau khi khắc phục xong tuyến 33 ĐZ 110kV Đăk Mi 4 - Phước Sơn; phụ tải của trạm 110kV Nam Trà My đã được cấp điện một phần qua đường dây 472/TTG Nước Xa.

EVNCPC đang tiếp tục huy động toàn bộ nhân lực, phối hợp với chính quyền địa phương để khẩn trương khôi phục hệ thống điện, phấn đấu sớm đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định và liên tục cho nhân dân khu vực miền Trung.

