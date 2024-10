EVNCPC đặt công tác an toàn điện lên hàng đầu

Chuyên mục An toàn sử dụng điện trên ứng dụng EVNCPC CSKH thân thiện với người dùng

Thông tin an toàn điện đến từng ngóc ngách

Nhận được email từ EVNCPC với nội dung: Các biện pháp đảm bảo an toàn điện trong mùa mưa bão, chị Nguyễn Thị Hương (34 tuổi, trú tại tổ 78, P.Nại Hiên Đông, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) liền gọi cậu con trai 10 tuổi đến xem. Cầm chiếc điện thoại của mẹ, cậu bé thích thú nhìn ngắm từng bức ảnh đồ họa, bên trên mỗi bức ảnh là những hướng dẫn ngắn gọn dễ hiểu. Đoạn xem đến bức ảnh có 1 người đứng dưới cây, 1 người đứng dưới cột điện trong mưa lớn, cậu bé đọc và hiểu rằng: không đứng cạnh cột điện, trạm biến áp, dưới cây to khi trời mưa, giông sét… Gửi thư cho khách hàng để hướng dẫn về an toàn điện trước dự báo các tháng cuối năm 2024, tình hình mưa bão có nhiều diễn biến phức tạp là cách mà EVNCPC đang thực hiện hiệu quả khi tiếp cận được nhiều đối tượng.

EVNCPC cho biết, Trung tâm Chăm sóc khách hàng Điện lực miền Trung (CPCCC) đã triển khai nhiều hoạt động truyền thông về an toàn điện trên các kênh chăm sóc khách hàng của đơn vị. Kể từ ngày 16.9, CPCCC đã hoàn thành triển khai tiểu mục "An toàn sử dụng điện" trên website chăm sóc khách hàng cskh.cpc.vn tại địa chỉ: https://cskh.cpc.vn/tin-tuc/an-toan-dien. Tiểu mục cung cấp đầy đủ các văn bản của Chính phủ, Bộ Công thương và EVN về tăng cường kiểm tra, hướng dẫn, tuyên truyền sử dụng điện an toàn đảm bảo phòng, chống cháy nổ tại cơ sở, hộ gia đình.

Hình ảnh hướng dẫn người phòng chống tai nạn điện trong mùa mưa bão do EVNCPC được thiết kế sinh động

Đáng chú ý, các cuốn Sổ tay PCCC điện gia đình và PCCC điện cơ sở sản xuất kinh doanh, công sở sẽ giúp khách hàng tìm hiểu các nguy cơ khác nhau gây cháy nổ do sử dụng điện, qua đó có biện pháp phòng tránh; đồng thời nắm rõ các quy trình xử lý khi không may có cháy xảy ra và một số biện pháp thoát nạn an toàn. Những thông tin đều được hiển thị dưới dạng hình ảnh và thông điệp trực quan, ngắn gọn và dễ hiểu. Bên cạnh website cskh.cpc.vn, ứng dụng EVNCPC CSKH cũng đã bổ sung hình ảnh lớn vào vị trí chính của giao diện, khách hàng có thể dễ dàng nhìn thấy khi truy cập ứng dụng đồng thời chọn vào hình ảnh để truy cập tiểu mục "An toàn sử dụng điện" để vào tìm hiểu các thông tin liên quan.

Ngoài ra, CPCCC đã bổ sung phím nhánh tự động để tuyên truyền an toàn điện. Khách hàng khi gọi vào tổng đài 19001909, nhấn phím 4 và làm theo hướng dẫn, hệ thống sẽ tự động gửi tin nhắn về an toàn điện đến số điện thoại khách hàng đã đăng ký. EVNCPC cho biết, bằng nhiều hình thức và qua nhiều kênh chăm sóc khách hàng chủ động, khách hàng sử dụng điện có thể chủ động tra cứu, bổ sung kiến thức và tuyên truyền, hướng dẫn đến người thân, bạn bè nhằm hạn chế những vụ tai nạn, cháy nổ vì những lý do chủ quan hoàn toàn có thể chủ động phòng tránh.

Công nhân PC Đắk Nông tư vấn khách hàng cách sử dụng điện an toàn, tiết kiệm ẢNH: NGUYÊN THỌ

Kiểm tra toàn diện an toàn điện

Theo kế hoạch của EVNCPC, 13 công ty điện lực trên địa bàn miền Trung - Tây nguyên đã và đang thực hiện kiểm tra và tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng điện an toàn cho gần 120.000 khách hàng có nguy cơ cao về cháy nổ. Đối tượng kiểm tra bao gồm các khu trọ thấp tầng, khu tập thể cũ, nhà ở riêng lẻ kết hợp sản xuất kinh doanh, kho hàng, chợ, trung tâm thương mại, quán bar, karaoke, cơ sở khám chữa bệnh, trung tâm hội nghị và xưởng sản xuất trong khu công nghiệp. Các đợt kiểm tra toàn diện này nhằm đảm bảo tất cả các cơ sở có nguy cơ cháy nổ đều được giám sát và có biện pháp phòng ngừa kịp thời. Kế hoạch chia làm nhiều đợt với ưu tiên trong thời gian các tháng cuối năm 2024 hoàn thành cho hơn 71.000 khách hàng, tiếp tục triển khai qua năm 2025 cho hơn 48.000 khách hàng có nguy cơ cao về cháy nổ còn lại và mở rộng đến 4,7 triệu khách hàng là hộ gia đình sử dụng điện sinh hoạt.

Từ ghi nhận thực tế có thể thấy, hoạt động tuyên truyền trong các đợt kiểm tra đã góp phần tích cực trong việc nâng cao ý thức phòng chống cháy nổ trong các hộ kinh doanh và khách hàng tiêu thụ điện. Chẳng hạn, mới đây, Điện lực Bắc Sông Hương (TP.Huế, Thừa Thiên-Huế) đã phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra an toàn điện tại chợ Đông Ba - địa điểm tập trung nhiều gian hàng kinh doanh các mặt hàng dễ cháy, như: vải, vàng mã, quần áo… Theo đó, nhân viên điện lực đã hướng dẫn tiểu thương cách bố trí và sử dụng các thiết bị điện một cách an toàn, thay đổi vị trí ổ cắm và nâng cấp hệ thống điện để giảm thiểu nguy cơ cháy nổ. Ngoài ra, các nhân viên điện lực còn phát tài liệu hướng dẫn và giới thiệu thông tin về an toàn điện qua các kênh mạng xã hội.

PC Thừa Thiên-Huế tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng điện an toàn tại Hội chợ thương mại Festival Huế 2024 ẢNH: NGUYÊN THỌ

Liên quan đến công tác phổ biến, rút kinh nghiệm các vụ tai nạn điện trong nhân dân, EVNCPC đã có những chỉ đạo cụ thể nhằm giảm thiểu các vụ tai nạn. Theo số liệu thống kê của EVN đến giữa năm 2024, cả nước đã xảy ra 27 vụ tai nạn điện trong dân (TNTD), tại miền Trung - Tây nguyên xảy ra 3 vụ. Để ngăn ngừa, giảm thiểu không để xảy ra tai nạn điện tương tự và đảm bảo mục tiêu giảm thiểu TNTD liên quan đến hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp, trong thời gian đến, EVNCPC đã yêu cầu các đơn vị trực thuộc tổ chức đánh giá, phân loại cụ thể các vị trí có nguy cơ rủi ro cao gây tai nạn để kịp thời cảnh báo và xây dựng nội dung tuyên truyền phù hợp, hiệu quả. Các khoảng đường dây cao áp, trung áp đi qua hoặc gần các ao, hồ, sông, suối có khả năng gây nguy hiểm phải được đặt biển cảnh báo an toàn; làm việc với các chủ hồ cá ký cam kết không cho người dân câu cá gần, dưới đường dây; phối hợp với chính quyền địa phương lập biên bản các trường hợp đào ao, hồ để kinh doanh câu cá trong hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp.

"Đơn vị có xảy ra tai nạn điện trong dân phải thực hiện nghiêm công tác thống kê, báo cáo, tổ chức phân tích các vụ tai nạn, tìm rõ nguyên nhân để đưa ra các biện pháp ngăn ngừa đồng thời phổ biến tuyên truyền trên diện rộng để người dân chủ động phòng tránh. Phải gắn trách nhiệm của lãnh đạo các đơn vị trực tiếp sản xuất kinh doanh đối với công tác quản lý an toàn nói chung và công tác an toàn điện trong dân nói riêng", ông Lê Hoàng Anh Dũng, Phó tổng giám đốc EVNCPC nhấn mạnh.