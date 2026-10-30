EVNCPC đưa vào vận hành Trạm biến áp 110kV Trường Hải và đấu nối

Trạm biến áp 110kV Trường Hải và đấu nối tại xã Núi Thành, TP.Đà Nẵng vừa được đóng điện, đưa vào vận hành, góp phần nâng cao năng lực cung cấp điện, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của khu vực.

Trạm biến áp 110kV Trường Hải

Dự án do Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) làm chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án lưới điện miền Trung (CPCNPMU) trực tiếp quản lý, Công ty Tư vấn điện miền Trung (CPCPEC) thực hiện tư vấn thiết kế.



Công trình được thiết kế với quy mô 2x63 MVA. Giai đoạn này lắp đặt 1 máy biến áp 63 MVA cùng các thiết bị đồng bộ và xây dựng khoảng 0,03 km đường dây 110kV đấu nối và 5 xuất tuyến 22kV. Mục tiêu của dự án là đáp ứng nhu cầu phụ tải đang tăng nhanh tại khu vực KCN Bắc Chu Lai, KCN Cơ khí ô tô Chu Lai - Trường Hải, vùng phụ cận, sang tải cho trạm 110kV Kỳ Hà đang mang tải cao, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện. Trong quá trình thực hiện, dưới sự chỉ đạo của EVNCPC và sự điều hành của CPCNPMU, các đơn vị tham gia đã phối hợp chặt chẽ, tập trung nguồn lực để triển khai các hạng mục, bảo đảm yêu cầu kỹ thuật, chất lượng, tiến độ và an toàn thi công.

TBA 110kV Trường Hải được lựa chọn vị trí xây dựng gần trọng tâm phụ tải, lựa chọn phương án tuyến đấu nối vào lưới điện hiện hữu thuận lợi, đảm bảo cấp điện ổn định, giảm tổn thất điện năng, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện cho khu vực dự án. Ngoài ra, dự án còn kết nối lưới điện 110-22kV giữa các TBA 110kV hiện trạng do Công ty Điện lực Đà Nẵng quản lý, đảm bảo việc cung cấp điện theo tiêu chuẩn N-1.

Việc hoàn thành và đóng điện Trạm biến áp 110kV Trường Hải đưa vào vận hành an toàn, đảm bảo tiến độ cấp điện kịp thời cho phụ tải khu vực là dấu mốc quan trọng của dự án, tạo điều kiện tăng cường năng lực cấp điện cho khu vực KCN Bắc Chu Lai, KCN Cơ khí ô tô Chu Lai - Trường Hải và vùng phụ cận, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển tăng trưởng kinh tế của TP.Đà Nẵng trong năm 2026 và các năm tiếp theo.