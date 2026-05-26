EVNCPC ghi dấu ấn với 13 giải thưởng tại Hội thi Sáng tạo kỹ thuật Đà Nẵng

Chương trình do Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật (KH-KT) TP.Đà Nẵng phối hợp với Sở KH-CN, Sở GD-ĐT, Liên đoàn Lao động, Thành đoàn Đà Nẵng tổ chức. Tại buổi lễ, Ban tổ chức (BTC) tổng kết, trao giải Hội thi Sáng tạo kỹ thuật TP.Đà Nẵng lần thứ 18, Giải thưởng Sáng tạo khoa học và công nghệ VN năm 2025 và Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 21.

Theo BTC, hội thi năm nay ghi nhận nhiều công trình, giải pháp có giá trị thực tiễn cao, tập trung vào các lĩnh vực chuyển đổi số, tự động hóa, trí tuệ nhân tạo (AI), năng lượng và công nghệ phục vụ phát triển đô thị thông minh. TP.Đà Nẵng đã lựa chọn 20 giải pháp tham dự Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc, trong đó có 9 giải pháp đoạt giải. Nổi bật trong số các công trình của EVNCPC là giải pháp "Thiết bị giám sát điều khiển điện mặt trời NEXATUS" của nhóm tác giả Thái Thành Nam và cộng sự thuộc Trung tâm Sản xuất thiết bị đo điện tử Điện lực miền Trung. Giải pháp này đoạt giải nhất cấp thành phố và đạt giải khuyến khích tại Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc.

Lãnh đạo TP.Đà Nẵng trao giải cho các đơn vị, cá nhân ẢNH: T.L

Hai giải pháp đoạt giải nhì gồm: "Nghiên cứu, chế tạo bộ giám sát và cảnh báo online phía hạ áp các trạm biến áp phân phối" của Trung tâm Sản xuất thiết bị đo điện tử Điện lực miền Trung và "Phân tích Big Data đo đếm từ xa và thuật toán cảnh báo đa tầng nhận diện điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ chưa đăng ký" của EVNCPC phối hợp với Công ty Điện lực Đà Nẵng thực hiện.

Đặc biệt, công trình "Nghiên cứu chế tạo bộ giám sát và cảnh báo online phía hạ áp các trạm biến áp phân phối" của tác giả Ngô Tấn Cư và cộng sự thuộc EVNCPC đoạt giải nhì cấp thành phố, đồng thời đạt giải nhì Giải thưởng Sáng tạo khoa học và công nghệ VN năm 2025 cấp quốc gia. Công trình được đánh giá cao nhờ tính ứng dụng thực tiễn, góp phần nâng cao khả năng giám sát vận hành và cảnh báo sớm sự cố trên lưới điện phân phối.

Có 4 giải pháp đoạt giải ba: "Xây dựng công cụ số hóa dữ liệu cao độ trên nền bản đồ số hỗ trợ tự động thiết kế mặt cắt dọc các công trình đầu tư xây dựng" của Công ty Công nghệ thông tin Điện lực miền Trung và Công ty Điện lực Đà Nẵng; "Nghiên cứu ứng dụng AI chẩn đoán sớm sự cố tiềm ẩn trong máy biến áp theo phương pháp phân tích khí hòa tan (DGA)" của Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện miền Trung và Trung tâm Sản xuất thiết bị đo điện tử Điện lực miền Trung; "Xây dựng hệ thống điều chỉnh điện áp thông minh trên lưới điện phân phối TP.Đà Nẵng" và "Nghiên cứu, chế tạo và ứng dụng máy uốn cắt dây công tơ tự động nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất" của các tác giả, nhóm tác giả EVNCPC và Công ty Điện lực Đà Nẵng thực hiện. Ngoài ra, còn có 6 giải pháp đoạt giải khuyến khích của các đơn vị thuộc EVNCPC.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Hồ Quang Bửu chúc mừng các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc; đồng thời khẳng định thành phố sẽ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ và tạo điều kiện để các hoạt động nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo ngày càng phát triển mạnh mẽ, đóng góp thiết thực cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Dịp này, BTC phát động Hội thi Sáng tạo kỹ thuật TP.Đà Nẵng lần thứ 19 và Giải thưởng Sáng tạo khoa học và công nghệ Việt Nam năm 2026.

Ghi dấu ấn với 13 giải thưởng tại hội thi lần này tiếp tục cho thấy sự đầu tư bài bản của EVNCPC trong hoạt động nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và ứng dụng công nghệ vào sản xuất kinh doanh.