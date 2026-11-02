EVNCPC kiểm tra phương án cấp điện phục vụ các dự án công nghiệp tại Quảng Trị

Ngày 27.10, ông Ngô Tấn Cư, Tổng giám đốc EVNCPC, cùng đoàn công tác kiểm tra thực tế tại khu vực Triệu Phong và Hải Lăng (Quảng Trị) nhằm rà soát phương án cấp điện phục vụ các dự án công nghiệp đang được triển khai, góp phần đáp ứng yêu cầu phát triển phụ tải trong thời gian tới.

Tổng giám đốc EVNCPC (giữa) và đoàn công tác kiểm tra thực tế khu vực cấp điện phục vụ Khu công nghiệp Capella Quảng Trị

Tại Khu kinh tế đông nam Quảng Trị, đoàn công tác đã kiểm tra thực tế hiện trường, rà soát các điều kiện liên quan đến hạ tầng điện và phương án cấp điện phục vụ nhu cầu phát triển của khu vực. Đây là địa bàn được tỉnh Quảng Trị định hướng phát triển các ngành công nghiệp, năng lượng, cảng biển, logistics và các dự án có quy mô lớn, trong đó nhu cầu về hạ tầng điện ổn định, an toàn và có khả năng đáp ứng phụ tải ngày càng tăng là một trong những yêu cầu quan trọng.

Đoàn cũng kiểm tra khu vực triển khai dự án Khu công nghiệp Capella Quảng Trị tại địa bàn Triệu Phong. Dự án có quy mô khoảng 220,47 ha, tổng vốn đầu tư 1.152 tỉ đồng, được định hướng xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng khu công nghiệp, tạo quỹ đất thu hút các nhà đầu tư thứ cấp.

Kiểm tra phương án cấp điện các dự án tại khu vực Mỹ Thủy thuộc Khu kinh tế đông nam Quảng Trị

Qua kiểm tra, Tổng giám đốc EVNCPC Ngô Tấn Cư yêu cầu Công ty Điện lực Quảng Trị tiếp tục bám sát tiến độ triển khai các dự án, nhu cầu phụ tải và kế hoạch đầu tư của chủ đầu tư để chủ động phối hợp xây dựng phương án cấp điện phù hợp. Trong quá trình thực hiện, cần tăng cường trao đổi với các cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền địa phương, chủ đầu tư và các đơn vị liên quan nhằm kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Việc kiểm tra thực tế tại khu vực dự án nhằm giúp ngành điện nắm bắt cụ thể hiện trạng hạ tầng, vị trí và điều kiện triển khai các phương án cấp điện, đồng thời chủ động phối hợp với các bên liên quan trong quá trình chuẩn bị nguồn và lưới điện phục vụ dự án.