EVNCPC quyết tâm hoàn thành toàn diện kế hoạch năm 2026

Sáng 8.7, tại TP.Đà Nẵng, EVNCPC tổ chức Hội nghị sơ kết công tác sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng 6 tháng đầu năm 2026 và triển khai nhiệm vụ các tháng còn lại của năm, kết hợp chuyên đề công tác quản lý vận hành mùa cao điểm nắng nóng.

Hội nghị do ông Ngô Tấn Cư, Tổng giám đốc EVNCPC, chủ trì ẢNH: PHƯƠNG NAM

Theo thống kê của EVNCPC, trong 6 tháng đầu năm 2026, điện thương phẩm toàn Tổng công ty đạt 14.450 triệu kWh, tăng 10,25% so với cùng kỳ và hoàn thành 50,34% kế hoạch năm. Công suất phụ tải cực đại đạt 4.956 MW, tăng 19,3% so với cùng kỳ năm 2025 và cao hơn 10,1% mức phụ tải cực đại của cả năm 2025. Tỷ lệ tổn thất điện năng được duy trì ở mức 3,34%, thấp hơn 0,31% so với kế hoạch EVN giao; thời gian mất điện trung bình còn 60,88 phút/khách hàng...

Thời gian giải quyết thủ tục cấp điện bình quân đạt 1,76 ngày/công trình, vượt chỉ tiêu kế hoạch. Tỷ lệ điện tử hóa toàn bộ quá trình cung cấp dịch vụ điện, khách hàng sử dụng dịch vụ điện trên môi trường số, thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt và thu tiền điện đều đạt 100%... Đã có 125 dự án hoàn thành (giá trị giải ngân hơn 2.234 tỉ đồng); 7 dự án khởi công và 7 công trình lưới điện 110 kV đóng điện theo kế hoạch, góp phần nâng cao năng lực cung cấp điện. EVNCPC cũng đã dành hơn 8,3 tỉ đồng thực hiện các hoạt động an sinh xã hội và tiếp tục chăm lo việc làm, thu nhập, đời sống người lao động.

Bảo đảm cung ứng điện

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNCPC Nguyễn Thanh đánh giá các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh cơ bản hoàn thành; sản lượng điện thương phẩm tăng trưởng trên 10%, vượt kịch bản tăng trưởng trung bình và tiệm cận phương án tăng trưởng cao... Đối với nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Chủ tịch HĐTV yêu cầu các đơn vị tập trung thực hiện tốt 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, bao gồm: vận hành hệ thống điện an toàn, ổn định; bám sát quy hoạch, kế hoạch phát triển điện lực của địa phương để kịp thời đề xuất các giải pháp đầu tư, bảo đảm cung ứng điện; hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu kế hoạch năm; đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng, hạn chế công trình kéo dài, giảm tồn kho vật tư, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

Hội nghị được kết nối trực tuyến đến các công ty điện lực, đơn vị hậu cần và người đại diện phần vốn của EVNCPC tại các công ty cổ phần ẢNH: PHƯƠNG NAM

Kết luận hội nghị, ông Ngô Tấn Cư, Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc EVNCPC, ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của các đơn vị trong 6 tháng đầu năm khi bảo đảm cung ứng điện an toàn, liên tục, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân trong điều kiện thời tiết cực đoan, phụ tải liên tục lập đỉnh mới. Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Tổng giám đốc EVNCPC yêu cầu các đơn vị chủ động xây dựng phương án bảo đảm vận hành an toàn hệ thống điện trong mùa mưa bão; nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, giảm sự cố trên lưới điện; đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng, khảo sát, thiết kế, nghiệm thu công trình; chủ động tháo gỡ khó khăn về vốn, quyết tâm hoàn thành các công trình trọng điểm theo kế hoạch...

Đồng thời, triển khai nghiêm túc các quy định mới về phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ; chủ động rà soát, hoàn thiện hồ sơ pháp lý, thực hiện đúng quy định trong đầu tư xây dựng, đấu thầu, mua sắm và quản lý tài chính... "Tất cả các đơn vị tiếp tục tổ chức sản xuất theo hướng hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; tăng cường phân cấp, phân quyền đi đôi với nâng cao trách nhiệm, quyết tâm hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2026", ông Ngô Tấn Cư nhấn mạnh.