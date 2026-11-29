Tại hội nghị tổ chức chiều 27.11 ở Quảng Trị, số liệu EVNCPC công bố năm 2026 sản lượng điện thương phẩm toàn EVNCPC ước đạt 29.550 triệu kWh, bằng 100,4% kế hoạch; tổn thất điện năng ước thực hiện 3,40%. Các chỉ tiêu về độ tin cậy cung cấp điện tiếp tục được kiểm soát. Năm 2025, EVNCPC và các đơn vị thành viên duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh có lãi, bảo toàn và phát triển nguồn vốn.

Về đầu tư xây dựng, năm 2025, EVNCPC khởi công 14/14 dự án lưới điện 110kV, đóng điện 20/20 dự án. Trong 10 tháng năm 2026, Tổng công ty đã khởi công 9/12 dự án, đóng điện 16/22 dự án. Các dự án còn lại đang được tập trung triển khai, phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm. EVNCPC cũng triển khai 1.131 công trình trong năm 2026, đến hết tháng 10 đã hoàn thành 749 công trình, số còn lại dự kiến hoàn thành trong 2 tháng cuối năm.

Các đại biểu tham dự hội nghị

EVNCPC triển khai các gói thầu mua sắm tập trung cấp Tổng công ty và phục vụ các dự án lưới điện 110kV; yêu cầu các đơn vị rà soát nhu cầu, chủ động điều chuyển vật tư giữa các đơn vị, thanh lý vật tư không còn nhu cầu sử dụng và khai thác hiệu quả nguồn vật tư tồn kho. Việc chuẩn hóa dữ liệu, nâng cấp hệ thống ERP cũng được triển khai nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, theo dõi và sử dụng vật tư.

Trong 2 tháng cuối năm, EVNCPC tập trung hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch, nhất là đầu tư xây dựng và sửa chữa lớn; rà soát tiến độ từng dự án, công trình, kịp thời tháo gỡ vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, thi công, nghiệm thu và quyết toán; quản lý tài chính - kế toán, dòng tiền, công nợ và tài sản; đẩy nhanh giải ngân, hoàn thiện hồ sơ thanh toán, quyết toán các dự án...

Ông Nguyễn Thanh, Chủ tịch HĐTV EVNCPC, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Về kế hoạch năm 2027, EVNCPC đặt mục tiêu sản lượng điện thương phẩm theo phương án cơ sở đạt 31.350 triệu kWh; tiếp tục kiểm soát tổn thất điện năng, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện và chất lượng dịch vụ khách hang; dự kiến khởi công 22 dự án lưới điện 110kV, đóng điện 20 dự án.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Nguyễn Thanh, Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNCPC, nhấn mạnh công tác kế hoạch cần được rà soát, đánh giá từ cơ sở, chủ động nhận diện biến động để xây dựng phương án phù hợp, hạn chế bị động trong quá trình thực hiện. Đối với đầu tư xây dựng và mua sắm, các đơn vị phải tuân thủ quy trình, quy định, kiểm soát chặt chẽ vật tư, thiết bị tại công trình, trong kho và tại nhà thầu; chú trọng tiến độ quyết toán nhưng phải bảo đảm hồ sơ đầy đủ, đúng quy định và rõ trách nhiệm. Ông Thanh yêu cầu các đơn vị chủ động cân đối nhu cầu vốn, dòng tiền, nghiên cứu phương án huy động vốn phù hợp; nhận diện và kiểm soát rủi ro trong quá trình thực hiện nhiệm vụ...

Ông Ngô Tấn Cư, Tổng giám đốc EVNCPC, phát biểu kết luận hội nghị

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, Tổng giám đốc EVNCPC Ngô Tấn Cư yêu cầu các ban, đơn vị cụ thể hóa những nội dung chỉ đạo thành nhiệm vụ, giải pháp thiết thực. Tổng giám đốc EVNCPC yêu cầu các ban, đơn vị tập trung giải quyết những công việc còn tồn đọng, chủ động triển khai kế hoạch, tài chính và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh; tăng cường phối hợp, nâng cao khả năng thích ứng trước những khó khăn, biến động; hoàn thành các chỉ tiêu được giao, bảo đảm an toàn trong mọi hoạt động và quan tâm chăm lo đời sống người lao động.