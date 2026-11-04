EVNCPC tập trung mọi nguồn lực hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2026

Báo cáo tại hội nghị sơ kết công tác 9 tháng năm 2026 và tổng kết đánh giá toàn diện tình hình hoạt động của các Công ty Điện lực thành viên EVNCPC sau 1 năm sáp nhập (tổ chức sáng 19.10) cho thấy, giá trị điện thương phẩm hơn 22.543 triệu kWh, tăng 9,79% so với cùng kỳ. Tỷ lệ tổn thất điện năng 3,32%, thấp hơn kế hoạch EVN giao (3,65%). Thời gian mất điện trung bình của khách hàng (SAIDI) 106,89 phút, giảm 15,84% so với cùng kỳ. Sản lượng điện tiết kiệm đạt 6,34%, cao hơn mức kế hoạch tối thiểu 3%. Trong 9 tháng qua, EVNCPC hoàn thành thi công 282 dự án (đạt 58,63% kế hoạch năm), giải ngân hơn 4.021 tỉ đồng (60,44% kế hoạch năm); đóng điện 15 công trình lưới điện 110 kV (100% mục tiêu quý do EVN giao), riêng trong tháng 9 có 3 công trình 110 kV được đóng điện. Có 730 công trình được sửa chữa lớn, đạt khoảng 65%.

Quang cảnh hội nghị ẢNH: XUÂN THÁI

Nhờ ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số trong quản lý, giám sát lưới điện và vận hành hệ thống mà chất lượng dịch vụ khách hàng được nâng lên đáng kể, tỷ lệ thu tiền điện đạt 100,206%, tỷ lệ thanh toán không dùng tiền mặt đạt 100%. Thời gian giải quyết trung bình các yêu cầu dịch vụ điện là 1,78 ngày. Tổng đài Chăm sóc khách hàng tiếp nhận 3,66 triệu yêu cầu; tỷ lệ cuộc gọi được trả lời trong 20 giây,đạt 95,61%. Thực hiện yêu cầu sáp nhập theo tình hình mới, EVNCPC sắp xếp 16 ban, giảm từ 13 công ty Điện lực còn 8 công ty với 127 Điện lực thành viên; tổng số lao động sau sáp nhập giảm 229 người...

Nhận diện rủi ro, tập trung mọi nguồn lực

Các tháng còn lại của năm 2026, EVNCPC xác định tập trung xử lý những vấn đề tồn đọng: đẩy nhanh tiến độ hoàn thành kế hoạch đầu tư xây dựng; chủ động dự báo và có kịch bản ứng phó thời tiết cực đoan và sự cố thiết bị; bảo đảm cung ứng điện an toàn, liên tục, an toàn lao động, sử dụng điện tiết kiệm, hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, tổ chức bộ máy hoạt động hiệu quả... Thảo luận tại hội nghị, đại diện các đơn vị tập trung vào vấn đề cung ứng điện, độ tin cậy lưới điện, tiến độ đầu tư xây dựng, chất lượng dịch vụ khách hàng... và một số vấn đề phát sinh tại cơ sở sau khi sáp nhập.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Nguyễn Thanh - Chủ tịch HĐTV EVNCPC, đánh giá cao kết quả đạt được trong 9 tháng qua, dù gặp nhiều khó khăn nhưng Tổng công ty hoàn thành tốt nhiệm vụ, đảm bảo cung ứng điện, đảm bảo các chỉ tiêu và cơ bản vượt qua mùa nắng nóng rất khắc nghiệt. Đồng thời, chỉ ra những tồn tại cần tập trung khắc phục, cảnh báo những mối nguy hiểm, đạo đức công vụ, liêm chính… Cần bám sát, rà soát, theo dõi hệ thống văn bản pháp lý để kiện toàn hành lang pháp lý; đảm bảo an toàn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, an ninh mạng, rủi ro từ ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI)…

Tổng giám đốc EVNCPC Ngô Tấn Cư phá biểu kết luận hội nghị

Kết luận hội nghị, Tổng giám đốc EVNCPC Ngô Tấn Cư khẳng định đặc biệt lưu ý vấn đề an toàn về hành lang pháp lý, an toàn thông tin và những rủi ro cần nhận diện trong thời gian tới như: công tác đầu tư bán lẻ, bán buôn điện tại các khu công nghiệp; thỏa thuận đấu nối các công trình năng lượng tái tạo; hóa đơn tài chính; giá bán điện IPP từ nhà sản xuất điện độc lập và việc mua sắm thiết bị ngoại nhập… Tổng giám đốc EVNCPC yêu cầu lãnh đạo các đơn vị tập trung mọi nguồn lực để đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu của năm 2026; đảm bảo tuyệt đối an toàn lao động, an toàn điện trong dân; có kế hoạch ứng phó mùa mưa bão; đẩy mạnh công tác sửa chữa lớn để kéo giảm sự cố lưới điện gây tổn thất điện năng...