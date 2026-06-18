EVNCPC vượt khó, giữ vững dòng điện miền Trung

Vượt áp lực kép

Cuối năm 2025, khi nhiều tỉnh miền Trung liên tiếp hứng chịu mưa lớn và bão lũ, nhiều tuyến điện bị ngã đổ, chia cắt, thì hàng nghìn công nhân ngành điện lại bước vào những ngày căng mình ngoài hiện trường.

Hàng trăm sáng kiến kỹ thuật của EVNCPC cũng được công nhận và đưa vào ứng dụng thực tế ẢNH: TRUNG LỰC

Có những tổ công tác phải xuyên đêm khắc phục sự cố giữa vùng núi cô lập. Có cán bộ kỹ thuật vừa tham gia tái cơ cấu bộ máy theo mô hình mới, vừa trực tiếp xử lý vận hành để đảm bảo điện không gián đoạn cho người dân và doanh nghiệp. Đó cũng là một trong những giai đoạn áp lực nhất của EVNCPC trong nhiều năm gần đây.

Bối cảnh kinh tế thế giới biến động khiến chi phí đầu tư, nguyên vật liệu tăng cao. Trong nước, ngành điện đồng thời bước vào quá trình sắp xếp, tinh gọn bộ máy theo chủ trương chung của EVN. Với EVNCPC, đây không chỉ là câu chuyện tổ chức lại bộ máy, mà còn là bài toán giữ ổn định vận hành trên địa bàn các tỉnh, thành khu vực miền Trung, nơi thường xuyên chịu tác động nặng nề của thiên tai.

Thế nhưng, giữa nhiều khó khăn, dòng điện vẫn được giữ ổn định. Năm 2024, điện thương phẩm của EVNCPC đạt hơn 25,4 tỉ kWh, vượt kế hoạch EVN giao. Năm 2025 tiếp tục duy trì tăng trưởng với 26,7 tỉ kWh. Những tháng đầu năm 2026, sản lượng điện tiếp tục tăng gần 9% so với cùng kỳ. Điều đáng chú ý không chỉ nằm ở con số tăng trưởng, mà còn ở chất lượng vận hành ngày càng được cải thiện. Tỷ lệ tổn thất điện năng giảm dần qua từng năm; độ tin cậy cung cấp điện được nâng cao.

Theo lãnh đạo EVNCPC, kết quả này đến từ quá trình đầu tư mạnh cho công nghệ, chuyển đổi số và nâng cao năng lực quản trị trong toàn hệ thống.

Những năm gần đây, EVNCPC đẩy mạnh ứng dụng KPI số hóa trong điều hành công việc, phát triển đào tạo trực tuyến, xây dựng hệ thống đánh giá xuyên suốt từ tổng công ty đến từng đơn vị và người lao động. Hàng trăm sáng kiến kỹ thuật được công nhận và đưa vào ứng dụng thực tế.

Song song đó là cuộc tái cơ cấu lớn của doanh nghiệp. Nhiều đơn vị được sáp nhập, tổ chức lại theo hướng tinh gọn hơn nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả vận hành.

Xây dựng môi trường làm việc nhân văn

Nếu trước đây ngành điện thường gắn với hình ảnh công việc nặng nhọc, áp lực và khô khan, thì tại EVNCPC, câu chuyện đang dần khác đi.

Tổng giám đốc EVNCPC Ngô Tấn Cư trao tặng nhà tình nghĩa tại TP Đà Nẵng ẢNH: TRUNG LỰC

Tổng công ty hiện có hơn 11.300 lao động làm việc trên khắp địa bàn các tỉnh, thành khu vực miền Trung. Trong điều kiện đặc thù của ngành kỹ thuật, EVNCPC vẫn duy trì nhiều chính sách chăm lo cho người lao động, từ thu nhập, đào tạo đến sức khỏe và đời sống tinh thần. Hằng năm, gần như 100% CBCNV được khám sức khỏe định kỳ. Các chương trình điều dưỡng, phục hồi chức năng cho công nhân làm việc trong môi trường nặng nhọc vẫn được duy trì đều đặn. Chỉ riêng hai năm 2024 - 2025, EVNCPC đã tổ chức hơn 120.000 lượt đào tạo cho người lao động.

Công đoàn EVNCPC cũng duy trì nhiều hoạt động hỗ trợ thiết thực. Từ năm 2024 đến nay, đã có 40 cán bộ công nhân viên được hỗ trợ xây dựng hoặc sửa chữa nhà ở thông qua chương trình "Mái ấm công đoàn". Hàng nghìn lượt người lao động có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo hay làm việc ở vùng sâu vùng xa được thăm hỏi, động viên mỗi năm.

Không chỉ chăm lo đời sống vật chất, EVNCPC còn chú trọng xây dựng môi trường làm việc gắn kết và giàu bản sắc doanh nghiệp.

Các hoạt động thể thao, văn nghệ, phong trào thanh niên, chuyển đổi số hay sáng tạo trẻ diễn ra sôi nổi ở nhiều đơn vị. Trong cuộc thi ứng dụng AI vào tuyên truyền an toàn và tiết kiệm điện do EVN tổ chức đầu năm 2026, đoàn viên thanh niên EVNCPC đã giành 7 giải thưởng lớn.

Song song với hoạt động nội bộ, EVNCPC cũng dành nguồn lực đáng kể cho công tác an sinh xã hội. Năm 2025, tổng kinh phí dành cho các hoạt động cộng đồng đạt gần 10 tỉ đồng, tập trung vào hỗ trợ nhà tình nghĩa, khắc phục thiên tai và chăm lo cho các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn các tỉnh, thành khu vực miền Trung.

Trong bối cảnh ngành điện đang đứng trước yêu cầu hiện đại hóa và chuyển đổi mạnh mẽ, EVNCPC không chỉ hướng tới mục tiêu tăng trưởng hay vận hành hiệu quả, mà còn xây dựng hình ảnh một doanh nghiệp năng động, nhân văn và thích ứng nhanh trước thay đổi.

Giữa những mùa mưa bão miền Trung, có lẽ đó cũng là cách những người làm điện âm thầm giữ cho dòng sáng được nối dài.