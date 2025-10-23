EVNGENCO1 đề xuất đầu tư cụm dự án năng lượng xanh tại Lâm Đồng

Các dự án gồm điện mặt trời nổi trên hồ Đại Ninh, Hàm Thuận, Đa Mi và thủy điện tích năng Đơn Dương.

Theo đề xuất của EVNGENCO1, cụm dự án năng lượng xanh tại Lâm Đồng gồm 4 dự án: điện mặt trời nổi trên hồ Đại Ninh (96 MW), Hàm Thuận (100 MW, giai đoạn 1), Đa Mi (70 MW, giai đoạn 2) và dự án thủy điện tích năng Đơn Dương (1.200 MW). Tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 34.000 tỉ đồng.

Lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng làm việc với Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1) về đề xuất đầu tư cụm dự án năng lượng xanh gần 1.500 MW Ảnh: EVNGENCO1





Các dự án nhằm bổ sung nguồn điện sạch, nâng cao an ninh năng lượng quốc gia; tận dụng hiệu quả mặt nước các hồ thủy điện hiện hữu; đồng thời góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương, tạo việc làm, tăng thu ngân sách và cải thiện hạ tầng vùng dự án. Đây là hướng đi cụ thể để hiện thực hóa Quy hoạch điện VIII (điều chỉnh) và chiến lược trung hòa carbon quốc gia mà Việt Nam đã cam kết.

EVNGENCO1 đã hoàn tất hồ sơ đề xuất đầu tư theo quy định của luật Đầu tư và gửi đến UBND tỉnh Lâm Đồng để xem xét. Tại buổi làm việc, tổng công ty kiến nghị tỉnh hỗ trợ trong công tác xúc tiến đầu tư, đặc biệt là về chủ trương, đất đai, đền bù - giải phóng mặt bằng và thẩm định hồ sơ.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Lê Trọng Yên, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, ghi nhận và đánh giá cao năng lực, kinh nghiệm của EVNGENCO1 trong lĩnh vực phát triển nguồn điện, đặc biệt là các dự án thủy điện quy mô lớn đã vận hành ổn định, hiệu quả trên địa bàn tỉnh.

"Việc đầu tư các dự án năng lượng tái tạo gắn với hệ thống hồ thủy điện hiện hữu là hướng đi đúng, phù hợp với chủ trương phát triển năng lượng xanh của tỉnh Lâm Đồng. Tỉnh sẽ giao các sở, ngành phối hợp cùng EVNGENCO1 rà soát, hướng dẫn cụ thể các thủ tục, bảo đảm đúng quy định pháp luật và tạo điều kiện thuận lợi để nhà đầu tư sớm triển khai dự án khi đủ điều kiện", ông Yên khẳng định.

Là 1 trong 3 tổng công ty phát điện chủ lực của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, EVNGENCO1 hiện quản lý 7.844,5 MW công suất nguồn điện, chiếm khoảng 9% tổng công suất hệ thống điện quốc gia.

Trong giai đoạn tới, Tổng công ty tiếp tục định hướng phát triển các dự án năng lượng tái tạo và ứng dụng công nghệ hiện đại nhằm góp phần chuyển dịch năng lượng, bảo đảm an ninh năng lượng và phát triển bền vững.