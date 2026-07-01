EVNGENCO1 giữ vững vận hành an toàn, quyết tâm hoàn thành kế hoạch 2026

Tổng giám đốc Lê Hải Đăng chủ trì Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ các tháng cuối năm 2026 của EVNGENCO1

Bảo đảm cung ứng điện trong cao điểm mùa khô

6 tháng đầu năm, EVNGENCO1 triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong bối cảnh nhu cầu phụ tải điện tăng cao do các đợt nắng nóng kéo dài, trong khi thị trường nhiên liệu tiếp tục diễn biến phức tạp và yêu cầu vận hành hệ thống điện ngày càng khắt khe.

Tổng công ty đã triển khai đồng bộ các giải pháp về quản lý kỹ thuật, điều hành sản xuất, bảo đảm nhiên liệu và sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị, góp phần cùng Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) bảo đảm cung ứng điện cho phát triển kinh tế - xã hội.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, tổng công ty sản xuất 19,74 tỉ kWh điện, đạt 97,3% kế hoạch 6 tháng và tương đương gần 53% kế hoạch năm 2026, góp phần quan trọng đáp ứng nhu cầu điện trong giai đoạn cao điểm mùa khô.

Các nhà máy điện của EVNGENCO1 được vận hành an toàn, ổn định, góp phần bảo đảm cung ứng điện cho hệ thống điện quốc gia trong 6 tháng đầu năm 2026

Các nhà máy nhiệt điện và thủy điện của EVNGENCO1 cơ bản vận hành ổn định, đáp ứng yêu cầu huy động của hệ thống điện quốc gia. Công tác quản lý kỹ thuật tiếp tục được tăng cường; các đơn vị chủ động thực hiện sửa chữa, bảo dưỡng theo kế hoạch, xử lý kịp thời các khiếm khuyết thiết bị, góp phần nâng cao độ khả dụng và độ tin cậy của các tổ máy.

Song song với nhiệm vụ sản xuất điện, EVNGENCO1 tiếp tục đẩy mạnh các nhiệm vụ đầu tư xây dựng, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, nhất là các dự án nâng cấp, cải tạo hệ thống xử lý khí thải tại các nhà máy nhiệt điện, góp phần nâng cao hiệu quả vận hành và đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường.

Hoạt động khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tiếp tục được thúc đẩy với nhiều nhiệm vụ trọng tâm như triển khai hệ thống ERP theo lộ trình của EVN, phát triển nền tảng dữ liệu, nghiên cứu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản trị doanh nghiệp và vận hành sản xuất, từng bước nâng cao năng suất lao động và hiệu quả quản trị…

Tập trung hoàn thành toàn diện các mục tiêu năm 2026

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch Hội đồng thành viên Nguyễn Tiến Khoa ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của tập thể cán bộ, người lao động EVNGENCO1 trong việc cơ bản hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, góp phần bảo đảm cung ứng điện an toàn, ổn định cho hệ thống điện quốc gia.

Đoàn kết là yếu tố then chốt tạo nên sức mạnh của EVNGENCO1. Vì vậy, các đơn vị cần tiếp tục giữ gìn, phát huy truyền thống đoàn kết, đồng lòng vượt qua khó khăn, phối hợp chặt chẽ trong thực hiện nhiệm vụ, quyết tâm hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2026.

6 tháng cuối năm, EVNGENCO1 phấn đấu sản xuất khoảng 18,7 tỉ kWh điện, tập trung bảo đảm vận hành an toàn, ổn định và tin cậy các tổ máy; chủ động nguồn nhiên liệu; nâng cao các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật; chuẩn bị đầy đủ các điều kiện ứng phó mùa mưa bão, bảo đảm an toàn hồ đập và công trình, đáp ứng yêu cầu huy động của hệ thống điện quốc gia.

Chủ tịch Hội đồng thành viên Nguyễn Tiến Khoa phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, định hướng các nhiệm vụ trọng tâm nhằm hoàn thành toàn diện kế hoạch năm 2026.

Để hoàn thành mục tiêu trên, Tổng công ty sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác quản lý kỹ thuật, sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị; nâng cao hiệu quả quản trị vận hành, kiểm soát chặt chẽ chất lượng nhiên liệu và tối ưu các chỉ tiêu vận hành.

Đồng thời, EVNGENCO1 tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư trọng điểm; thúc đẩy khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, năng lực quản trị và sức cạnh tranh của doanh nghiệp.

Kết luận hội nghị, Tổng giám đốc Lê Hải Đăng yêu cầu các đơn vị xác định nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm là bảo đảm vận hành an toàn, ổn định các nhà máy điện, nâng cao độ khả dụng và độ tin cậy của các tổ máy, đáp ứng tốt yêu cầu huy động của hệ thống điện quốc gia.

Tổng công ty cần tiếp tục tăng cường kỷ luật vận hành, nâng cao các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật, chủ động nguồn nhiên liệu, chuẩn bị tốt các điều kiện vận hành trong mùa mưa bão và hạn chế tối đa các sự cố chủ quan.

Lãnh đạo EVNGENCO1 trao quyết định bổ nhiệm và chúc mừng ông Nguyễn Tiến Sáng, Phó trưởng ban Khoa học công nghệ và Đổi mới sáng tạo

Các đơn vị cần đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư xây dựng, đặc biệt là các dự án cải tạo hệ thống xử lý khí thải tại các nhà máy nhiệt điện; đồng thời chủ động triển khai các dự án nguồn điện mới như điện mặt trời trên hồ thủy điện, điện mặt trời mái nhà theo chủ trương và lộ trình của EVN.

Tổng giám đốc Lê Hải Đăng cũng đề nghị toàn thể cán bộ, người lao động tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết và quyết tâm cao, nỗ lực hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026…

Tại hội nghị, EVNGENCO1 đã công bố và trao quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Sáng giữ chức vụ Phó trưởng ban Khoa học công nghệ và Đổi mới sáng tạo. Đây là sự ghi nhận đối với quá trình công tác, đồng thời bổ sung nguồn nhân lực cho lĩnh vực khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo của tổng công ty.