EVNGENCO1 giữ vững vận hành, góp phần bảo đảm cung ứng điện trong cao điểm mùa khô

Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1) vừa tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến tháng 6.2026 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng tháng 5 và 5 tháng đầu năm; triển khai các nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 và các giải pháp thực hiện kế hoạch 6 tháng cuối năm. Hội nghị được kết nối trực tuyến tới các đơn vị trong toàn tổng công ty.

Tổng giám đốc EVNGENCO1 Lê Hải Đăng chủ trì hội nghị giao ban trực tuyến tháng 6.2026

Sản lượng điện tháng 5 vượt kế hoạch giao

Tháng 5.2026, EVNGENCO1 sản xuất gần 4 tỉ kWh điện, vượt kế hoạch Bộ Công thương giao và chiếm khoảng 12,4% sản lượng điện toàn hệ thống. Lũy kế 5 tháng đầu năm, tổng công ty sản xuất hơn 16 tỉ kWh điện, góp phần quan trọng cùng Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) bảo đảm cung ứng điện cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Đối với khối nhiệt điện, các đơn vị duy trì vận hành ổn định các tổ máy, tập trung nâng cao độ tin cậy thiết bị, chủ động chuẩn bị nhiên liệu, vật tư và thiết bị dự phòng, bảo đảm sẵn sàng đáp ứng yêu cầu huy động của hệ thống điện. Công tác tiếp nhận và cung ứng nhiên liệu tiếp tục được triển khai hiệu quả.

Đặc biệt, hoạt động tiếp nhận than tại Trung tâm Điện lực Duyên Hải đạt kết quả tích cực, góp phần bảo đảm nhiên liệu cho vận hành các tổ máy trong giai đoạn cao điểm mùa khô.

Đối với khối thủy điện, các đơn vị theo dõi sát diễn biến thủy văn, thực hiện nghiêm quy trình vận hành liên hồ chứa, bảo đảm an toàn công trình, an toàn hạ du và cấp nước theo quy định. Công tác điều tiết hồ chứa được thực hiện chặt chẽ, góp phần sử dụng hiệu quả nguồn nước phục vụ phát điện và các nhu cầu dân sinh.

Trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, EVNGENCO1 tiếp tục triển khai 55 dự án, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm. Trong đó, các dự án nâng cấp, cải tạo hệ thống xử lý khí thải tại các nhà máy nhiệt điện tiếp tục được thúc đẩy nhằm đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường và nâng cao hiệu quả vận hành.

Song song, tổng công ty tiếp tục phối hợp với các địa phương triển khai các thủ tục đầu tư đối với các dự án điện mặt trời nổi trên hồ thủy điện Đại Ninh, Hàm Thuận và Đa Mi; đồng thời nghiên cứu, đề xuất bổ sung quy hoạch dự án thủy điện tích năng Hàm Thuận nhằm chuẩn bị các điều kiện phát triển nguồn điện trong tương lai…

Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNGENCO1 Nguyễn Tiến Khoa ghi nhận và biểu dương những kết quả nổi bật mà các đơn vị đạt được trong 5 tháng đầu năm 2026

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNGENCO1 Nguyễn Tiến Khoa, ghi nhận và biểu dương những kết quả nổi bật mà các đơn vị đạt được trong 5 tháng đầu năm, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục tập trung nguồn lực triển khai các dự án đầu tư nguồn điện mới, các dự án môi trường và năng lượng tái tạo, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của tổng công ty trong giai đoạn tới.

Đảm bảo cung ứng điện an toàn, ổn định

EVNGENCO1 xác định nhiệm vụ trọng tâm trước mắt là bảo đảm cung ứng điện an toàn, ổn định trong giai đoạn cuối cao điểm mùa khô, đồng thời chủ động chuẩn bị các điều kiện cho mùa mưa lũ và kế hoạch vận hành các tháng cuối năm.

Các đơn vị phát điện được yêu cầu duy trì độ tin cậy vận hành cao của các tổ máy, đặc biệt tại các nhà máy khu vực phía bắc và Trung tâm Điện lực Duyên Hải; tuyệt đối bảo đảm an toàn lao động và an toàn sản xuất.

EVNGENCO1 duy trì vận hành an toàn, ổn định các nhà máy điện, góp phần bảo đảm cung ứng điện trong giai đoạn cao điểm mùa khô năm 2026

Các đơn vị nhiệt điện tiếp tục chủ động nguồn nhiên liệu, kiểm soát chất lượng than, nâng cao độ tin cậy và hiệu quả vận hành các tổ máy, bảo đảm đáp ứng yêu cầu huy động của hệ thống điện quốc gia. Các đơn vị thủy điện tối ưu nguồn nước phục vụ phát điện, đồng thời chuẩn bị đầy đủ các điều kiện vận hành an toàn trong mùa mưa lũ năm 2026.

Trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, tổng công ty tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án môi trường, các dự án nguồn điện mới và các dự án chuyển đổi số; đồng thời chủ động chuẩn bị các nội dung liên quan đến công tác quy hoạch và phát triển nguồn điện trong giai đoạn tiếp theo…

Kết luận hội nghị, Tổng giám đốc EVNGENCO1 Lê Hải Đăng yêu cầu các đơn vị tiếp tục tập trung cao độ cho nhiệm vụ bảo đảm cung ứng điện trong các tháng còn lại của năm; giữ vững kỷ luật vận hành, nâng cao độ tin cậy các tổ máy và tuyệt đối bảo đảm an toàn lao động.

Cạnh đó, các đơn vị cần chủ động nguồn nhiên liệu, tăng cường kiểm soát chất lượng than, thực hiện tốt công tác điều tiết hồ chứa và chuẩn bị đầy đủ các điều kiện phục vụ mùa mưa lũ năm 2026.

Đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, nhất là các dự án môi trường, các dự án nguồn điện mới, các dự án năng lượng tái tạo và các chương trình chuyển đổi số; đồng thời nâng cao hiệu quả công tác quản trị, thị trường điện và quản lý hợp đồng nhằm góp phần hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng năm 2026.