EVNGENCO1 nỗ lực đáp ứng nhu cầu huy động của hệ thống điện quốc gia

Khó khăn khi phụ tải tăng cao

Trong tháng 3 và ba tháng đầu năm 2024, phụ tải hệ thống tiếp tục tăng trưởng cao hơn so với kế hoạch; tình hình thời tiết, thủy văn không thuận lợi, nắng nóng diễn biến sớm, nhiệt độ môi trường tăng cao so với cùng kỳ và kéo dài... đã mang nhiều khó khăn, thách thức cho Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1) và các đơn vị trực thuộc. Chỉ riêng tháng 3.2024, nắng nóng kỷ lục cũng đã kéo theo phụ tải hệ thống điện tăng gần 11% so với cùng kỳ năm 2023 và tăng 2,14% so với kế hoạch năm 2024 của Bộ Công thương. Trong bối cảnh đó, để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ điện tăng cao, EVNGENCO1 đã bám sát chỉ đạo của Bộ Công thương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) chủ động triển khai các giải pháp để đảm bảo cung ứng điện mùa khô 2024, nỗ lực vận hành các nhà máy đáp ứng nhu cầu huy động của hệ thống điện quốc gia.

Nhiều đơn vị thuộc EVNGENCO1 sản xuất đạt và vượt kế hoạch sản lượng trong quý 1, trong đó có Công ty nhiệt điện Nghi Sơn Ảnh: EVNGENCO1

Tổng công ty và các đơn vị đã nỗ lực triển khai các giải pháp thích ứng để vận hành liên tục, ổn định các tổ máy, đáp ứng yêu cầu của hệ thống điện. Đến nay, các đơn vị trực thuộc Tổng công ty như: Công ty cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh, Công ty nhiệt điện Nghi Sơn; các công ty thủy điện: Bản Vẽ, Sông Tranh, Đại Ninh, Công ty cổ phần thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi đều sản xuất đạt và vượt kế hoạch sản lượng trong quý 1…

Cũng theo ghi nhận từ các đơn vị, những tháng cao điểm mùa khô 2024, tần suất nước về các hồ thủy điện của EVNGENCO1 khu vực Tây nguyên - Nam Trung bộ có xu hướng tốt hơn (trừ hồ thủy điện Đại Ninh và Bắc Bình), trong khi các hồ thủy điện khu vực Bắc Trung bộ tần suất nước về kém. Chính vì vậy, bên cạnh các giải pháp nỗ lực vận hành các nhà máy, EVNGENCO1 đã cùng các đơn vị chủ động làm việc với địa phương để điều tiết nước hài hòa, đảm bảo nước phục vụ sinh hoạt và sản xuất mùa khô. Song song đó, công tác cung ứng than nhập khẩu có nhiều biến động trong tháng 3 nhưng cơ bản đáp ứng tồn kho theo quy định tại thời điểm kết thúc quý. Kết quả, riêng tháng 3.2024, EVNGENCO1 đã sản xuất được 3,19 tỉ kWh, đạt 97,6% kế hoạch được giao.

Ảnh: EVNGENCO1

Tiếp tục nỗ lực hoàn thành các mục tiêu

Một công tác quan trọng khác là đầu tư xây dựng, tính đến nay, các dự án đầu tư xây dựng đang được Tổng công ty Phát điện 1 triển khai theo tiến độ được giao. Tính đến hết tháng 3, khối lượng thực hiện đầu tư xây dựng đạt 40,5% và giá trị giải ngân đạt 41,5% kế hoạch năm 2024 (bao gồm giá trị giải ngân cho giá trị thực hiện của các năm trước).

Bên cạnh đó, công tác chuyển đổi số tiếp tục được EVNGENCO1 tích cực thực hiện với mục tiêu đến năm 2025 trở thành doanh nghiệp số. Công tác bảo vệ môi trường cũng được Tổng công ty đặc biệt chú trọng và triển khai nhiều biện pháp nghiêm ngặt, hiệu quả.

EVNGENCO1 đã triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm đảm bảo cung ứng điện, nhất là trong giai đoạn cao điểm mùa khô. Ảnh: EVNGENCO1

Riêng về hoạt động an sinh xã hội, trong tháng 3, Tổng công ty đã trao 20 nhà Đại đoàn kết cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Nghệ An. Nhiều chương trình, hoạt động an sinh xã hội thiết thực tiếp tục được EVNGENCO1 triển khai thực hiện nhân dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ và Ngày thành lập Đoàn TNCS HCM. Có thể kể đến như tổ chức sửa điện cho các gia đình khó khăn, các điểm trường học trên địa bàn, trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó...

Nhiều hoạt động an sinh xã hội thiết thực đã được EVNGENCO1 thực hiện, thể hiện trách nhiệm với cộng đồng Ảnh: EVNGENCO1

Tháng 4.2024, EVNGENCO1 tiếp tục tập trung cao độ hướng tới mục tiêu hoàn thành sản lượng điện được giao 3,27 tỉ kWh. Trong đó, khối nhiệt điện duy trì các tổ máy vận hành liên tục, triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong chương trình nâng cao độ tin cậy và vận hành giai đoạn 2024 - 2025 theo chỉ đạo của EVN. Khối thủy điện phối hợp với các đơn vị liên quan đảm bảo vận hành nhà máy ổn định và cấp nước đủ nhu cầu thực tế của địa phương đến cuối mùa khô. Công tác bảo dưỡng sửa chữa; đầu tư xây dựng; chuyển đổi số và các công tác khác vẫn sẽ được EVNGENCO1 triển khai theo kế hoạch. Qua đó, duy trì bền vững và ổn định hoạt động sản xuất trong toàn Tổng công ty, đảm bảo nhiệm vụ chính trị cùng EVN cung ứng điện phục vụ phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh năng lượng quốc gia.