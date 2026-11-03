EVNGENCO1 sản xuất hơn 3,5 tỉ kWh điện, vượt 26% kế hoạch tháng 10

Ngày 3.11, EVNGENCO1 tổ chức hội nghị giao ban tháng 11.2026 dưới sự chủ trì của Tổng giám đốc Lê Hải Đăng.

Hội nghị giao ban tháng 11 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 10 và 10 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ các tháng cuối năm ẢNH: EVNGENCO1

Sản xuất điện vượt kế hoạch tháng, chủ động chuẩn bị cho mùa khô 2026 - 2027

Trong tháng 10, nhu cầu tiêu thụ điện bình quân ngày của hệ thống điện quốc gia ở mức gần 1 tỉ kWh, tăng 12,2% so với cùng kỳ năm 2025. Lưu lượng nước về các hồ thủy điện trong tổng công ty nhìn chung tốt hơn trung bình nhiều năm, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác vận hành các nhà máy thủy điện.

Trong bối cảnh đó, EVNGENCO1 đã sản xuất hơn 3,5 tỉ kWh điện, đạt 126% kế hoạch tháng. trong đó, các đơn vị hạch toán phụ thuộc đạt khoảng 2,4 tỉ kWh, các công ty con và công ty liên kết đạt khoảng 1,2 tỉ kWh.

Lũy kế 10 tháng năm 2026, sản lượng điện toàn tổng công ty đạt khoảng 31,5 tỉ kWh, tăng 16% so với cùng kỳ năm 2025. Ước thực hiện cả năm 2026 đạt khoảng 37,8 tỉ kWh, vượt kế hoạch sản lượng điện được Bộ Công thương giao.

Cùng với nhiệm vụ sản xuất điện, EVNGENCO1 chú trọng bảo đảm nguồn nhiên liệu phục vụ vận hành. Lượng than tồn kho tại các nhà máy nhiệt điện được duy trì cao hơn mức tối thiểu theo yêu cầu của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

Tổng công ty tiếp tục làm việc với Tổng công ty Đông Bắc và Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) để bảo đảm nguồn cung than phục vụ sản xuất.

Đối với các nhà máy thủy điện, công tác theo dõi diễn biến thủy văn, vận hành hồ chứa được thực hiện theo đúng quy trình và quy định hiện hành.

Tổng công ty đặt mục tiêu đưa mực nước các hồ về mức nước dâng bình thường hoặc mức cao nhất có thể vào ngày 31.12, chủ động chuẩn bị nguồn nước cho mùa khô 2026 - 2027.

EVNGENCO1 sản xuất hơn 3,5 tỉ kWh điện trong tháng 10, vượt 26% kế hoạch tháng

Đẩy nhanh tiến độ đầu tư, thúc đẩy phát triển nguồn điện mới

Trong tháng 10, giá trị thực hiện đầu tư xây dựng của EVNGENCO1 ước đạt khoảng 185 tỉ đồng; lũy kế 10 tháng đạt khoảng 4.400 tỉ đồng. Tổng công ty tiếp tục tập trung nguồn lực triển khai các dự án, công trình trọng điểm, đồng thời đẩy mạnh công tác chuẩn bị đầu tư các dự án nguồn điện mới.

Một dấu mốc đáng chú ý trong tháng là việc ký kết hợp đồng EPC dự án cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý khí thải nhà máy nhiệt điện Quảng Ninh vào ngày 16.10. Dự án góp phần nâng cao hiệu quả xử lý khí thải, đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường trong quá trình vận hành nhà máy.

EVNGENCO1 tiếp tục triển khai các thủ tục liên quan đến dự án nâng cấp môi trường nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 1; chuẩn bị đầu tư các dự án tại nhà máy nhiệt điện Uông Bí, Nghi Sơn 1 và Duyên Hải 3.

Bên cạnh đó, tổng công ty cũng nghiên cứu, thúc đẩy các dự án điện mặt trời nổi trên hồ thủy điện Đại Ninh, Hàm Thuận, Đa Mi; dự án thủy điện tích năng Hàm Thuận và điện mặt trời mái nhà, góp phần đa dạng hóa nguồn điện và thúc đẩy chuyển dịch năng lượng.

Phấn đấu hoàn thành vượt kế hoạch năm 2026

Trong tháng 11, EVNGENCO1 đặt mục tiêu sản lượng điện khoảng 3,4 tỉ kWh. Tổng công ty tiếp tục tập trung chỉ đạo, điều hành sản xuất kinh doanh, bám sát kế hoạch được giao, chủ động các phương án ứng phó với diễn biến của hệ thống điện và điều kiện thủy văn, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu năm 2026.

Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNGENCO1 Nguyễn Tiến Khoa phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNGENCO1 Nguyễn Tiến Khoa yêu cầu toàn tổng công ty tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, nỗ lực hoàn thành các mục tiêu năm 2026, đồng thời chủ động chuẩn bị kế hoạch năm 2027.



Trước dự báo về khả năng xuất hiện El Niño trong năm 2027, cần có sự chuẩn bị sớm, đặc biệt trong công tác tích nước, bảo đảm nguồn nước phục vụ sản xuất điện. Cạnh đó, tiếp tục quan tâm nâng cao các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật và đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng.

Kết luận hội nghị, Tổng giám đốc EVNGENCO1 Lê Hải Đăng nhấn mạnh, 2 tháng cuối năm 2026 là giai đoạn cần tập trung cao độ, với tinh thần quyết liệt như trong các tháng mùa khô.

Trước yêu cầu đáp ứng mục tiêu tăng trưởng 2 con số, công tác vận hành sẽ tiếp tục chịu áp lực lớn. Do đó, cần phát huy tối đa khả năng sẵn sàng của các tổ máy, đáp ứng yêu cầu huy động của hệ thống điện, đồng thời bảo đảm an toàn, ổn định và hiệu quả.

Tổng giám đốc yêu cầu triển khai đồng bộ các nhiệm vụ trọng tâm: bảo đảm an toàn lao động; tăng cường quản lý kỹ thuật, tập trung công tác sửa chữa, bảo dưỡng, nâng cao độ tin cậy và khả năng sẵn sàng của thiết bị; chủ động bảo đảm nguồn nhiên liệu, nâng cao mức dự trữ than phục vụ sản xuất.

Đối với thủy điện, cần ưu tiên công tác tích nước, phấn đấu đưa mực nước hồ về mức nước dâng bình thường vào ngày 31.12. Trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án xử lý khí thải, bảo đảm tiến độ các công trình...