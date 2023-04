EVNGENCO1 sau 10 năm cùng những con số 'biết nói'

Nhà máy điện mặt trời nổi trên hồ thủy điện Đa Mi (Bình Thuận), dự án trọng điểm của EVNGENCO1 EVNGENCO1

Cột mốc 270 tỉ kWh

Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1) là 1 trong 3 Tổng công ty Phát điện trọng điểm thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN). EVNGENCO1 được thành lập ngày 1.6.2012 và chính thức đi vào hoạt động ngày 1.1.2013 trên cơ sở tổ chức, sắp xếp lại Công ty TNHH MTV nhiệt điện Uông Bí và 14 đơn vị thành viên, liên kết trải dài trên khắp cả nước.

Sứ mệnh của EVNGENCO1 là đầu tư, quản lý và khai thác hiệu quả các nguồn năng lượng, đáp ứng nhu cầu điện cho phát triển kinh tế - xã hội, cạnh tranh lành mạnh và thân thiện với môi trường. Hơn 10 năm qua, EVNGENCO1 đã có những thay đổi bước ngoặt trong phương thức hoạt động, chiến lược sản xuất - kinh doanh điện. Qua đó thể hiện sự bứt phá mạnh mẽ trong tư duy của từng thế hệ lãnh đạo của Tổng công ty.

Nhà máy điện mặt trời nổi trên hồ thủy điện Đa Mi (Bình Thuận), dự án trọng điểm của EVNGENCO1 EVNGENCO1

Một trong những con số đáng chú ý là tổng giá trị đầu tư xây dựng trong 10 năm qua của EVNGENCO1 đạt khoảng 90.000 tỉ đồng, với những dự án trọng điểm như: Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 3 mở rộng (688 MW), Nhà máy thủy điện Đa Nhim mở rộng (80 MW), Nhà máy điện mặt trời nổi hồ Đa Mi (47,5 MWp)…

Đặc biệt, tính đến ngày 31.12.2022, các nhà máy điện thuộc EVNGENCO1 đã cung cấp lên lưới điện quốc gia hơn 270 tỉ kWh, tốc độ tăng trưởng sản lượng điện bình quân 19,5% năm, qua đó nộp vào ngân sách Nhà nước trên 31.000 tỉ đồng.

Năm 2022, EVNGENCO1 đứng vị trí thứ 30 trong bảng xếp hạng 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam, tăng 1 bậc xếp hạng so với năm 2021 và liên tục tăng so với các năm trước đó. Có thể nói, những con số trên là minh chứng rõ nhất cho sự phát triển mạnh mẽ của EVNGENCO1 suốt 10 năm qua. Qua đó, góp phần quan trọng vào việc giữ vững an ninh năng lượng quốc gia, đảm bảo đủ điện cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước nói chung và miền Nam nói riêng.



Chuyển đổi số đã làm thay đổi rõ nét công tác điều khiển và giám sát vận hành tại các Nhà máy nhiệt diện Duyên Hải (Trà Vinh), thuộc EVNGENCO1 TÚ UYÊN

Mục tiêu vươn tầm khu vực

Với mục tiêu đưa Tổng công ty trở thành doanh nghiệp có công tác quản trị tiên tiến, hiện đại và cơ bản trở thành doanh nghiệp số trong năm 2025, thời gian qua, EVNGENCO1 đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chuyển đổi số do EVN giao và các nhiệm vụ chuyển đổi số riêng của Tổng công ty. Thành quả này đã được EVN đánh giá cao với việc xếp hạng Tổng công ty vào nhóm có kết quả chuyển đổi số tốt thứ 2 trong tất cả các đơn vị thành viên thuộc EVN và đứng đầu trong nhóm các Tổng công ty Phát điện.

Bên cạnh đó, EVNGENCO1 luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho công tác an sinh xã hội. Rất nhiều chương trình, hoạt động an sinh xã hội đã được EVNGENCO1 cùng các đơn vị trực thuộc tổ chức định kỳ. Không chỉ mang lại những đóng góp thiết thực cho cộng đồng, địa phương, cho người dân mà còn lan tỏa những giá trị nhân văn sâu sắc và khẳng định được trách nhiệm của một doanh nghiệp luôn hướng đến cộng đồng, xã hội.

Chương trình “Nghĩa tình Duyên Hải” là một trong những chương trình an sinh xã hội lớn của EVNGENCO1 TÚ UYÊN

Trên cơ sở những thành công đã đạt được, EVNGENCO1 xác định trong 10 năm tiếp theo mục tiêu là phấn đấu trở thành đơn vị phát điện hàng đầu khu vực. Trước hết là thực hiện tốt sứ mệnh đầu tư, quản lý và khai thác hiệu quả các nguồn năng lượng, đáp ứng nhu cầu điện cho phát triển kinh tế - xã hội, cạnh tranh lành mạnh và thân thiện với môi trường. Tiếp đến là từng bước chuyển đổi số cho mục tiêu trở thành doanh nghiệp số vào năm 2025. t