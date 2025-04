EVNGENCO1 và dấu ấn 5 năm phát triển

Nhà máy thủy điện Đồng Nai 3, một trong những đơn vị trực thuộc EVNGENCO1 ẢNH: P.T

Phát huy nội lực

Nhìn lại nhiệm kỳ 2020-2025, có thể thấy, Đảng bộ EVNGENCO1 đã khẳng định rõ vai trò lãnh đạo bằng những kết quả nổi bật. Đặc biệt về mặt tổ chức, Đảng ủy Tổng công ty đã có những bước đi quan trọng trong việc kiện toàn và phát triển hệ thống tổ chức cơ sở đảng.

Từ 2 Đảng bộ bộ phận và 15 Chi bộ trực thuộc với 226 đảng viên ở thời điểm đầu nhiệm kỳ, đến nay, Đảng bộ Tổng công ty đã có 7 đảng bộ cơ sở, 2 chi bộ cơ sở, 15 chi bộ trực thuộc và tổng cộng 1.003 đảng viên.

Sự phát triển này không chỉ thể hiện ở số lượng mà còn ở chất lượng, khi các tổ chức cơ sở đảng ngày càng khẳng định vai trò lãnh đạo và chỉ đạo hiệu quả tại các đơn vị. Kết quả xếp loại tổ chức đảng hằng năm, ghi nhận trên 90% các tổ chức đảng trực thuộc được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Trong toàn nhiệm kỳ, không có tổ chức đảng trực thuộc nào bị xếp loại yếu kém. Chất lượng đảng viên cũng được nâng lên, với tỷ lệ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên hằng năm đều đạt trên 90%.

Đặc biệt, công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trong sản xuất, kinh doanh, đảm bảo nguồn cung điện ổn định cho nền kinh tế và đời sống nhân dân cũng đã gặt hái được nhiều kết quả tích cực.

Cụ thể, tổng sản lượng điện sản xuất của Tổng công ty trong giai đoạn 2020 - 2024 đạt 165,2 tỉ kWh (không bao gồm Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 3 Mở rộng). Mặc dù chỉ đạt khoảng 85% kế hoạch, nhưng con số này đủ cho thấy những nỗ lực vượt bậc của EVNGENCO1, nhất là trong bối cảnh nhiệm kỳ có nhiều khó khăn, thách thức chưa từng thấy như ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, những biến động của thế giới, sự phát triển nhanh chóng của năng lượng tái tạo... Kết quả này cũng góp phần khẳng định vị thế trụ cột quan trọng của EVNGENCO1 trong cơ cấu nguồn điện của Việt Nam.

Đầu tư xây dựng, đẩy mạnh đổi mới và ứng dụng công nghệ

Bên cạnh sản xuất điện, trong nhiệm kỳ 2020-2025, công tác đầu tư xây dựng, tạo động lực cho sự phát triển bền vững cũng được EVNGENCO1 chú trọng đẩy mạnh. Trong đó, Công ty mẹ - EVNGENCO1 không thực hiện đầu tư mới mà chỉ thực hiện đầu tư hoàn thiện các nhà máy điện hiện hữu với tổng giá trị đầu tư thuần 5 năm đạt 1.260 tỉ đồng.

Đáng chú ý, Tổng công ty đã hoàn thành và đưa vào vận hành thành công 2 dự án nguồn điện lớn: Nhà máy Thủy điện Đa Nhim mở rộng (1x80 MW) và Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 3 mở rộng (688 MW).

Tổng công ty cũng đã và đang tích cực, phối hợp với các đơn vị tư vấn, các địa phương thực hiện các thủ tục để đề xuất làm chủ đầu tư các dự án nguồn điện như: Dự án nhà máy nhiệt điện than Quảng Trị (1320 MW); Nhà máy thủy điện Đa Nhim mở rộng 2 (80 MW); các dự án điện mặt trời nổi trên các hồ thủy điện của Tổng công ty; Dự án Nhà máy thủy điện Bản Vẽ mở rộng (120 MW) và Sông Tranh 2 mở rộng (95MW), Dự án điện gió Bến Tre 120MW…

Một điểm nhấn nổi bật khác của EVNGENCO1 trong giai đoạn 2020 - 2024, đó là về ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững. Một số ứng dụng nổi trội như hệ thống phần mềm "Nhật ký vận hành điện tử tại các nhà máy điện" giúp số hóa công tác ghi chép nhật ký vận hành và cấp phiếu/lệnh công tác, thay thế cho việc sử dụng giấy tờ truyền thống. Phần mềm "Quản lý điều độ tàu than" hỗ trợ quản lý hiệu quả công tác điều độ tàu than tại Trung tâm Điện lực Duyên Hải, với khả năng số hóa nhật ký bốc dỡ than và mô phỏng 3D. Hay phần mềm "Giám sát online hiệu suất lò hơi, tuabin các nhà máy nhiệt điện" cho phép theo dõi trực tuyến hiệu suất hoạt động của các nhà máy điện trực thuộc Tổng công ty, giúp phát hiện và xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh…

Hoạt động nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo, cũng được Tổng công ty chú trọng và có nhiều đề tài, sáng kiến được triển khai và ứng dụng vào thực tế sản xuất. Trong đó có 1 đề tài khoa học công nghệ cấp Bộ Công thương, 2 đề tài khoa học công nghệ cấp EVN, 10 sáng kiến cấp EVN, 383 sáng kiến cấp EVNGENCO1... Đặc biệt, có 1 sản phẩm được EVN công nhận đạt danh hiệu "Make by EVN", cho thấy năng lực sáng tạo và đổi mới của Tổng công ty…

EVNGENCO1 luôn chú trọng xây dựng một văn hóa doanh nghiệp lành mạnh, tạo môi trường làm việc tích cực và gắn kết người lao động.

6 nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ tới

Xác định con người là yếu tố quan trọng nhất nên công tác phát triển nguồn nhân lực luôn được EVNGENCO1 ưu tiên hàng đầu. Chỉ tính riêng giai đoạn 2020 - 2024, tổng số lượt đào tạo trong Tổng công ty đã lên đến 47.476 lượt đào tạo (đạt trung bình 9.495 lượt/năm). Song song đó là chú trọng xây dựng một văn hóa doanh nghiệp lành mạnh, tạo môi trường làm việc tích cực và gắn kết người lao động.

Có thể nói, những thành quả đã đạt được trong 5 năm qua sẽ là nền tảng để EVNGENCO1 bước vào giai đoạn phát triển mới, với những mục tiêu và nhiệm vụ quan trọng. Tổng công ty đã xác định 6 nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ tới: Thứ nhất là điều hành sản xuất điện linh hoạt, đảm bảo sản xuất điện đáp ứng nhu cầu của hệ thống điện quốc gia. Thứ hai là chủ động chuẩn bị nguồn lực để sẵn sàng đầu tư các dự án nguồn điện mới. Thứ ba là sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, hoạt động hiệu lực, hiệu quả gắn với hoàn thiện hệ thống quy chế quản lý nội bộ, cải cách hành chính. Thứ tư là đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo. Thứ năm là phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với xây dựng văn hóa doanh nghiệp vững mạnh. Thứ sáu là tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Đi cùng với 6 nhiệm vụ trọng tâm trên là 2 khâu đột phá chiến lược được xác định gồm: Phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo, coi đây là động lực chính cho mọi hoạt động; và phát triển nguồn nhân lực, xây dựng văn hóa doanh nghiệp, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển.

Cùng với đất nước bước vào kỷ nguyên mới, với tầm nhìn chiến lược và những giải pháp cụ thể, EVNGENCO1 đã và đang thể hiện khát vọng vươn lên mạnh mẽ, không chỉ giữ vững vai trò cung ứng nguồn điện trụ cột mà còn là doanh nghiệp hiện đại, hiệu quả và phát triển bền vững. tTrong bối cảnh đầy thách thức của giai đoạn 2020-2025, Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1) đã cho thấy bản lĩnh của một đơn vị trụ cột của ngành điện Việt Nam, góp phần đặc biệt quan trọng vào việc đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.