EVNGENCO1: Vượt ‘thử thách kép’, quyết tâm đảm bảo điện mùa khô

Chủ động trước "thách thức kép"

Ngay đầu mùa khô năm 2026, hệ thống điện quốc gia đối mặt với áp lực vận hành cực lớn khi nhu cầu phụ tải dự báo tăng cao từ 10 - 12%. Khó khăn gia tăng khi thời tiết diễn biến phức tạp, nắng nóng xuất hiện sớm. Đặc biệt, nguy cơ tái xuất hiện El Nino có thể khiến lưu lượng nước về các hồ thủy điện suy giảm đáng kể, làm tăng nguy cơ hạn hán và thiếu nước nghiêm trọng.

Các nhà máy nhiệt điện thuộc Công ty Nhiệt điện Duyên Hải (đặt tại Vĩnh Long) đơn vị trọng điểm của EVNGENCO1 ẢNH: TÚ UYÊN

Không chỉ đối mặt với yếu tố thủy văn bất lợi, công tác sản xuất điện còn chịu tác động từ biến động thị trường quốc tế. Nguồn cung than nhập khẩu bị hạn chế, chi phí vận chuyển tăng cao do xung đột chính trị tại Trung Đông.

Trong bối cảnh nhiều thách thức đó, Đảng ủy Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1) đã sớm ban hành chỉ thị, xác định vận hành an toàn, ổn định các tổ máy là nhiệm vụ chính trị xuyên suốt, là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của Tổng công ty.

Để thực hiện mục tiêu này, lãnh đạo EVNGENCO1 yêu cầu khối nhiệt điện phải đảm bảo đủ nhiên liệu than, dầu cho mọi tình huống; khối thủy điện phải tuân thủ nghiêm điều tiết hồ chứa và quy trình vận hành liên hồ chứa.

Ban lãnh đạo Tổng công ty cũng đã chủ động làm việc với các nhà cung cấp than nhập khẩu để thúc đẩy các cam kết cung ứng tối đa cho các tháng cao điểm mùa khô, trọng tâm là tháng 4, tháng 5.

Nâng cao năng lực vận hành, hiện đại hóa quản trị

Đến nay, tại các đơn vị thủy điện trực thuộc EVNGENCO1, nhiều giải pháp ứng phó đã được triển khai linh hoạt, hiệu quả. Điển hình như tại Thủy điện Bản Vẽ - hồ chứa thủy điện lớn nhất khu vực Bắc Trung bộ, NSMO đã đề xuất điều chỉnh vận hành linh hoạt trong mùa khô theo hướng giảm huy động vào giờ thấp điểm ban đêm, buổi trưa và hạn chế xả nước hạ du trong ngày cuối tuần, ngày lễ nhằm ưu tiên tích nước phục vụ cao điểm nắng nóng.

Nhà máy Thủy điện Bản Vẽ của Công ty Thủy điện Bản Vẽ - đơn vị trực thuộc EVNGENCO1 ẢNH: PT

Đơn vị cũng chủ động phối hợp với UBND tỉnh Nghệ An kêu gọi chính quyền cùng người dân nâng cao ý thức tiết kiệm điện, nước nhằm giảm áp lực cho hồ chứa, đảm bảo nguồn nước cho sản xuất tại địa phương.

Tại Công ty Thủy điện Sông Tranh, nhiều tín hiệu tích cực được ghi nhận nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng về phương án kỹ thuật. Đến hết quý 1/2026, mực nước hồ chứa Thủy điện Sông Tranh 2 đã đạt cao trình 172,08 m, cao hơn 0,78 m so với mực nước cao nhất theo quy định, tạo tiền đề quan trọng đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất điện và cấp nước cho vùng hạ du.

Đặc biệt, sản lượng điện quý 1 của nhà máy đạt 174,79 triệu kWh, tương đương 112,7% kế hoạch quý do EVNGENCO1 giao. Đây là con số cho thấy năng lực vận hành linh hoạt, hiệu quả của đơn vị trong bối cảnh hệ thống điện quốc gia luôn đòi hỏi sự ổn định và an toàn cao.

Nhiệt điện giữ vững vai trò ổn định và bù đắp công suất hệ thống

Cùng với thủy điện, các nhà máy nhiệt điện hiện hữu, tiêu biểu là cụm nhà máy thuộc Công ty Nhiệt điện Duyên Hải (tại Vĩnh Long) cũng đã thể hiện vai trò quan trọng trong bù đắp, đảm bảo cung ứng điện cho hệ thống khi các nguồn điện mới còn hạn chế.

Ông Nguyễn Tiến Khoa, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVNGENCO1 làm việc với Công ty Nhiệt điện Duyên Hải ẢNH: MỘNG HUYỀN

Giữa tháng 4.2026, Phó tổng giám đốc EVN Phạm Lê Phú đã trực tiếp kiểm tra tình trạng thiết bị và công tác chuẩn bị nhiên liệu tại Công ty Nhiệt điện Duyên Hải. Báo cáo cho thấy, quý 1/2026, các tổ máy tại Duyên Hải vận hành ổn định, không xảy ra sự cố; công tác bảo dưỡng chủ động, đáp ứng tốt yêu cầu vận hành mùa khô.

Trước đó, để ứng phó với thách thức đứt gãy chuỗi cung ứng nhiên liệu toàn cầu, EVNGENCO1 đã chỉ đạo Công ty Nhiệt điện Duyên Hải khẩn trương phối hợp với các ban chuyên môn của Tổng công ty làm việc với các đối tác bổ sung nguồn cung than nhập khẩu trong các tháng mùa khô; đồng thời triển khai các giải pháp quản lý chất lượng than tồn kho như gom vét, phối trộn. Yêu cầu đặt ra là bằng mọi giá phải đảm bảo nguồn than, không để xảy ra tình trạng thiếu nhiên liệu dẫn đến ngừng tổ máy.

Tổng giám đốc EVNGENCO1 Lê Hải Đăng và đoàn công tác kiểm tra công tác vận hành tại Công ty Nhiệt điện Uông Bí ẢNH: PT

Cũng như Duyên Hải, các đơn vị nhiệt điện khác của EVNGENCO1 như Nghi Sơn, Quảng Ninh và Uông Bí cũng đang nỗ lực hết mình. Các đơn vị đang đồng loạt triển khai giải pháp kỹ thuật, vận hành để vừa bảo đảm sản lượng điện, vừa đáp ứng yêu cầu môi trường và nâng cao hiệu quả. Trong đó, Quảng Ninh và Uông Bí tập trung xử lý bài toán môi trường và nguồn than; Nghi Sơn ưu tiên tối ưu suất tiêu hao. Ngoài ra, các dự án nâng cấp SCADA và an toàn hệ thống OT được đẩy mạnh, hướng tới hiện đại hóa quản lý và bảo vệ hạ tầng năng lượng quốc gia.

Kết thúc quý 1/2026, toàn EVNGENCO1 đã đạt tổng sản lượng điện 8,4 tỉ kWh, bám sát kế hoạch đề ra bất chấp các biến động thị trường nhiên liệu và phụ tải. Sang tháng 4, Tổng công ty đặt mục tiêu sản lượng 3,53 tỉ kWh, tập trung duy trì độ khả dụng cao nhất của các tổ máy nhiệt điện phía Bắc nhằm đáp ứng yêu cầu huy động cao điểm mùa khô.

Dù còn tiềm ẩn nhiều thách thức từ thiên tai đến biến động toàn cầu, nhưng với sự chỉ đạo quyết liệt và nỗ lực không ngừng, EVNGENCO1 tự tin sẽ vượt qua mọi trở ngại, góp phần đảm bảo nguồn điện ổn định cho sự phát triển mạnh mẽ của đất nước trong kỷ nguyên mới.