EVNGENCO2 chỉ đạo khắc phục hậu quả mưa bão tại Thủy điện An Khê - Ka Nak

Mặc dù giao thông bị chia cắt, cây cối ngã đổ, một số hạng mục hư hỏng gây khó khăn di chuyển, đoàn công tác vẫn có mặt tại hiện trường để kiểm tra khu vực đập tràn, nhà máy và hệ thống giao thông nội bộ, đồng thời đánh giá phương án vận hành hồ chứa, đảm bảo an toàn công trình.

Lãnh đạo EVNGENCO2 có mặt kịp thời để kiểm tra, chỉ đạo khắc phục hậu quả sau bão bão số 13

Ông Nguyễn Minh Khứ, Giám đốc Công ty AKKN, cho biết đơn vị đã kích hoạt phương án ứng phó cấp độ cao nhất, bố trí lực lượng ứng trực 24/24 giờ, gia cố nhà xưởng, chằng chống thiết bị, bảo vệ trạm điện, kho vật tư và đảm bảo giao thông nội bộ thông suốt. Toàn bộ công trình, thiết bị, hồ đập và con người đều an toàn, không xảy ra sự cố trong và sau bão.

Ông Ngô Việt Hưng biểu dương tinh thần chủ động, kỷ luật và trách nhiệm cao của tập thể AKKN. "Sự chủ động, đoàn kết và tinh thần trách nhiệm của tập thể An Khê - Ka Nak là yếu tố quan trọng giúp đảm bảo an toàn công trình và duy trì ổn định hệ thống điện khu vực giữa mùa bão lũ", ông Hưng nhấn mạnh.



