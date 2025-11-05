Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn cần biết

EVNGENCO2 chủ động triển khai các kịch bản ứng phó với bão số 13 Kalmaegi

Minh Lương
Minh Lương
05/11/2025 15:38 GMT+7

Sáng 5.11, Tổng công ty Phát điện 2 (EVNGENCO2) tổ chức cuộc họp khẩn để rà soát công tác chuẩn bị, chủ động ứng phó với bão số 13 Kalmaegi.

Cuộc họp do ông Nguyễn Hữu Thịnh, Tổng giám đốc EVNGENCO2 chủ trì, với sự tham dự của ông Ngô Việt Hưng, Phó tổng giám đốc, Trưởng Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự EVNGENCO2, đại diện Ban Kỹ thuật và An toàn, Văn phòng Tổng công ty cùng lãnh đạo các công ty thủy điện thành viên thuộc khu vực miền Trung và Tây nguyên.

EVNGENCO2 chủ động triển khai các kịch bản ứng phó với bão số 13 Kalmaegi - Ảnh 1.

EVNGENCO2 tổ chức cuộc họp trực tuyến nhằm rà soát công tác chuẩn bị ứng phó với bão Kalmaegi

ẢNH: MINH LƯƠNG

Tại cuộc họp, Ban Kỹ thuật và An toàn đã báo cáo tình hình vận hành các hồ chứa trước diễn biến phức tạp của bão và mưa lũ những ngày qua. Các đơn vị đã thực hiện các chỉ đạo của Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự các địa phương, triển khai các giải pháp hạ mực nước hồ về mực nước đón lũ, đảm bảo dung tích phòng lũ theo quy trình vận hành liên hồ. Một số khu vực tại các Nhà máy Thủy điện Sông Bung 2, Sông Bung 4, A Vương xuất hiện tình trạng sạt trượt đường vận hành, các đơn vị đã bố trí lực lượng, phương tiện cơ giới để kiểm tra, thông tuyến. Tuy nhiên, các đơn vị cần đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người và thiết bị trong quá trình triển khai.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, ông Nguyễn Hữu Thịnh nhấn mạnh yêu cầu thực hiện nghiêm phương châm "4 tại chỗ" - chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ. Lãnh đạo các đơn vị phải trực tiếp có mặt tại trụ sở, hiện trường trước, trong và sau bão để chỉ đạo, phối hợp các phòng, phân xưởng xử lý kịp thời các tình huống, phối hợp tốt với các đoàn kiểm tra của Bộ Công thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), EVNGENCO2 và chính quyền địa phương. Đồng thời, công tác thông tin - truyền thông cần được triển khai kịp thời, chính xác, góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng và đảm bảo dư luận ổn định trong bối cảnh thời tiết cực đoan.

EVNGENCO2 chủ động triển khai các kịch bản ứng phó với bão số 13 Kalmaegi - Ảnh 2.

Các đơn vị tham dự họp theo hình thức trực tuyến tại các điểm cầu

ẢNH: MINH LƯƠNG

Theo kế hoạch, trong ngày 5.11, ông Ngô Việt Hưng, Phó tổng giám đốc, Trưởng Ban chỉ huy phòng thủ dân sự EVNGENCO2 sẽ cùng đoàn công tác của Cục Kỹ thuật an toàn và môi trường công nghiệp, Bộ Công thương đến kiểm tra công tác bảo đảm an toàn đập, hồ chứa thủy điện; công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại các công trình thuộc Nhà máy Thủy điện Sông Bung 4.

Trước đó, ngày 4.11, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự EVNGENCO2 đã ban hành công điện khẩn yêu cầu toàn tổng công ty khẩn trương triển khai các biện pháp phòng chống, sẵn sàng ứng phó với bão Kalmaegi; tăng cường theo dõi dự báo khí tượng, đảm bảo an toàn công trình, an toàn hạ du, vận hành tin cậy các nhà máy điện; đồng thời phát động phong trào hỗ trợ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả mưa lũ.

EVNGENCO2 khẳng định luôn chủ động, quyết liệt, trách nhiệm trong công tác phòng chống thiên tai, bảo đảm an toàn hồ đập, vận hành ổn định hệ thống điện, góp phần bảo vệ người dân và tài sản khu vực hạ du.

Khám phá thêm chủ đề

EVNGENCO2 ứng phó với bão số 13 Kalmaegi Tổng công ty Phát điện 2 (EVNGENCO2) họp khẩn công tác chuẩn bị
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận