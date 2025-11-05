EVNGENCO2 chủ động triển khai các kịch bản ứng phó với bão số 13 Kalmaegi

Cuộc họp do ông Nguyễn Hữu Thịnh, Tổng giám đốc EVNGENCO2 chủ trì, với sự tham dự của ông Ngô Việt Hưng, Phó tổng giám đốc, Trưởng Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự EVNGENCO2, đại diện Ban Kỹ thuật và An toàn, Văn phòng Tổng công ty cùng lãnh đạo các công ty thủy điện thành viên thuộc khu vực miền Trung và Tây nguyên.

EVNGENCO2 tổ chức cuộc họp trực tuyến nhằm rà soát công tác chuẩn bị ứng phó với bão Kalmaegi ẢNH: MINH LƯƠNG

Tại cuộc họp, Ban Kỹ thuật và An toàn đã báo cáo tình hình vận hành các hồ chứa trước diễn biến phức tạp của bão và mưa lũ những ngày qua. Các đơn vị đã thực hiện các chỉ đạo của Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự các địa phương, triển khai các giải pháp hạ mực nước hồ về mực nước đón lũ, đảm bảo dung tích phòng lũ theo quy trình vận hành liên hồ. Một số khu vực tại các Nhà máy Thủy điện Sông Bung 2, Sông Bung 4, A Vương xuất hiện tình trạng sạt trượt đường vận hành, các đơn vị đã bố trí lực lượng, phương tiện cơ giới để kiểm tra, thông tuyến. Tuy nhiên, các đơn vị cần đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người và thiết bị trong quá trình triển khai.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, ông Nguyễn Hữu Thịnh nhấn mạnh yêu cầu thực hiện nghiêm phương châm "4 tại chỗ" - chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ. Lãnh đạo các đơn vị phải trực tiếp có mặt tại trụ sở, hiện trường trước, trong và sau bão để chỉ đạo, phối hợp các phòng, phân xưởng xử lý kịp thời các tình huống, phối hợp tốt với các đoàn kiểm tra của Bộ Công thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), EVNGENCO2 và chính quyền địa phương. Đồng thời, công tác thông tin - truyền thông cần được triển khai kịp thời, chính xác, góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng và đảm bảo dư luận ổn định trong bối cảnh thời tiết cực đoan.

Các đơn vị tham dự họp theo hình thức trực tuyến tại các điểm cầu ẢNH: MINH LƯƠNG

Theo kế hoạch, trong ngày 5.11, ông Ngô Việt Hưng, Phó tổng giám đốc, Trưởng Ban chỉ huy phòng thủ dân sự EVNGENCO2 sẽ cùng đoàn công tác của Cục Kỹ thuật an toàn và môi trường công nghiệp, Bộ Công thương đến kiểm tra công tác bảo đảm an toàn đập, hồ chứa thủy điện; công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại các công trình thuộc Nhà máy Thủy điện Sông Bung 4.

Trước đó, ngày 4.11, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự EVNGENCO2 đã ban hành công điện khẩn yêu cầu toàn tổng công ty khẩn trương triển khai các biện pháp phòng chống, sẵn sàng ứng phó với bão Kalmaegi; tăng cường theo dõi dự báo khí tượng, đảm bảo an toàn công trình, an toàn hạ du, vận hành tin cậy các nhà máy điện; đồng thời phát động phong trào hỗ trợ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả mưa lũ.

EVNGENCO2 khẳng định luôn chủ động, quyết liệt, trách nhiệm trong công tác phòng chống thiên tai, bảo đảm an toàn hồ đập, vận hành ổn định hệ thống điện, góp phần bảo vệ người dân và tài sản khu vực hạ du.