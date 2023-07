Thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023-2025 và các năm tiếp theo, chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) về việc đẩy mạnh tiết kiệm điện, Tổng công ty Phát điện 2 đã triển khai ngay nhiều giải pháp, yêu cầu các Đơn vị tăng cường sử dụng điện hiệu quả và tiết kiệm. Xác định nhu cầu sử dụng điện đang tăng cao, đặc biệt vào cao điểm mùa nắng nóng (tháng 5, 6, 7), EVNGENCO2 đã thành lập Ban Chỉ đạo tiết kiệm điện và đảm bảo cung ứng điện năm 2023. Tại trụ sở chính cơ quan Tổng công ty và các đơn vị thành viên đều tận dụng tối đa nguồn ánh sáng tự nhiên, không sử dụng đèn chiếu sáng hành lang và các khu vực công cộng không thật sự cần thiết như sân vườn, hàng rào, đèn trang trí... Không sử dụng điều hòa không khí tại các phòng làm việc, các khu vực công cộng (hành lang, sảnh...) khi nhiệt độ ngoài trời dưới 35°C. Hạn chế sử dụng các thiết bị sử dụng điện không cần thiết như cây nước nóng lạnh, các màn hình hiển thị tại các khu vực công cộng...

EVNGENCO2 nghiêm túc, triệt để tiết kiệm điện Minh Lương

Toàn thể CBCNV EVNGENCO2 đều thực hành tiết kiệm điện, tắt điện khi ra khỏi phòng, tắt nguồn điện máy tính, máy in, photocopy, các thiết bị tiêu thụ điện khác khi hết giờ làm việc… Sử dụng thang bộ thay cho thang máy ở các tầng thấp và giữa các tầng gần nhau trong giờ cao điểm.



Tắt đèn khu vực lễ tân, sử dụng thang bộ, tận dụng ánh sáng ngoài trời và vệ sinh thiết bị điện Minh Lương

Bên cạnh đó, EVNGENCO2 và các đơn vị đã tạm dừng hoạt động các màn hình thông tin, các vị trí màn hình LED khu vực lễ tân; tạm dừng hộp đèn logo EVNGENCO2 bên ngoài trụ sở; vệ sinh, bảo dưỡng định kỳ các thiết bị điều hòa không khí; định kỳ hàng tháng thống kê sản lượng điện sử dụng, so sánh với kế hoạch tiết kiệm điện và cùng kỳ để có sự điều chỉnh hợp lý trong sử dụng điện…



EVNGENCO2 tích cực tuyên truyền tiết kiệm điện đến người dân Minh Lương

Không chỉ tại đơn vị, EVNGENCO2 còn tuyên truyền hướng dẫn sử dụng điện an toàn, tiết kiệm đến người dân thông qua nhiều hình thức như đăng tải pano tuyên truyền tiết kiệm trên website và các trang mạng xã hội; thực hiện video clip, hình ảnh hướng dẫn tiết kiệm điện hiệu quả; trực tiếp đến các hộ dân kêu gọi tiết kiệm điện và hướng dẫn sử dụng điện an toàn…

Bằng nhiều giải pháp, toàn EVNGENCO2 đã thực hiện tiết kiệm điện và đạt kết quả tích cực. Tháng 6.2023, tổng sản lượng điện tiêu thụ của cơ quan EVNGENCO2 và các đơn vị thành viên (không tính các nhà máy sử dụng điện tự dùng) là 63.872 kWh, giảm 6,33% so với cùng kỳ năm 2022 (68.190 kWh). So với tháng 5.2023, sản lượng điện tiêu thụ trong tháng 6.2023 của cơ quan EVNGENCO2 giảm 12%, Công ty Thủy điện Sông Bung giảm 21%, các đơn vị Thủy điện An Khê - Ka Nak, Quảng Trị, A Vương giảm hơn 6%.

EVNGENCO2 quyết tâm thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để hoàn thành các chỉ tiêu về tiết kiệm điện, góp phần thực hiện tốt chủ đề năm 2023 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam "Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí".