Bạn cần biết

EVNGENCO2 - TMP trên hành trình về nguồn, lan tỏa giá trị truyền thống cách mạng

Ngọc Bích
Ngọc Bích
18/08/2025 17:22 GMT+7

Từ ngày 7 - 10.8, trong khuôn khổ hành trình về nguồn 'Từ Thành phố mang tên Bác đến Thành phố Anh hùng', Đảng bộ Tổng công ty Phát điện 2 (EVNGENCO2) phối hợp Đảng bộ Công ty CP Thủy điện Thác Mơ (TMP) đã tổ chức nhiều hoạt động tri ân đầy ý nghĩa.

Đoàn công tác do ông Trần Phú Thái, Bí thư Đảng bộ, Chủ tịch HĐQT EVNGENCO2 làm Trưởng đoàn, cùng sự tham dự của ông Huỳnh Văn Khánh, Bí thư Đảng bộ, Chủ tịch HĐQT TMP đã đến tri ân tại Bệnh xá - Khu tưởng niệm liệt sĩ, bác sĩ Đặng Thùy Trâm; Khu lưu niệm cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng và Bảo tàng Quang Trung.

Trang nghiêm, xúc động tại Bệnh xá Đặng Thùy Trâm

Tại khuôn viên di tích, Đoàn đã dâng hương, dâng hoa tưởng niệm nữ bác sĩ - chiến sĩ kiên trung, người đã để lại những trang nhật ký lay động hàng triệu trái tim Việt Nam và bạn bè quốc tế. Hoạt động không chỉ là dịp tri ân sâu sắc mà còn là bài học sống động về tinh thần cống hiến, lòng yêu nước, ý chí kiên cường của lớp lớp thế hệ cha anh.

Tham dự chương trình, các đại biểu, đảng viên của EVNGENCO2 và TMP bày tỏ niềm xúc động và tự hào, đồng thời nhấn mạnh ý nghĩa của việc tiếp nối truyền thống, đem tinh thần phụng sự ấy vào công cuộc bảo đảm điện năng phục vụ phát triển đất nước.

EVNGENCO2 - TMP trên hành trình về nguồn, lan tỏa giá trị truyền thống cách mạng- Ảnh 1.

Ông Huỳnh Văn Khánh, Bí thư Đảng bộ, Chủ tịch HĐQT TMP (áo xanh lá) cùng Đoàn chụp ảnh lưu niệm tại Bệnh xá - Khu tưởng niệm liệt sĩ, bác sĩ Đặng Thùy Trâm

Ảnh: Ngọc Bích

Tưởng nhớ cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng - Người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Trong ngày 7.8, Đoàn đã đến dâng hương tại Khu lưu niệm cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng (huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi, nay là xã Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi). Trước anh linh cố Thủ tướng, một nhà lãnh đạo kiên định, mẫu mực, có nhiều đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng và ngoại giao Việt Nam, các thành viên Đoàn nguyện nỗ lực rèn luyện, phát huy phẩm chất liêm chính, tận tụy trong công việc, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.

Hào khí Tây Sơn - Khơi dậy tinh thần đổi mới tại Bảo tàng Quang Trung

Trước khi đến Quảng Ngãi, Đoàn đã dừng chân tại Bảo tàng Quang Trung (huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định, nay là xã Tây Sơn, tỉnh Gia Lai), nơi lưu giữ những chiến công oanh liệt của phong trào Tây Sơn và anh hùng áo vải Quang Trung - Nguyễn Huệ. Các đại biểu được tìm hiểu những hiện vật lịch sử quý giá, từ đó thêm vững tin vào sức mạnh đoàn kết, quyết liệt đổi mới, những giá trị phù hợp với yêu cầu phát triển ngành điện trong giai đoạn mới.

Đặc biệt, tại đây, Đoàn hành trình về nguồn đã trao tặng 10 triệu đồng hỗ trợ công tác tu bổ, bảo trì di tích, thể hiện trách nhiệm, tình cảm của người lao động ngành điện đối với việc gìn giữ, phát huy giá trị di sản lịch sử - văn hóa dân tộc.

EVNGENCO2 - TMP trên hành trình về nguồn, lan tỏa giá trị truyền thống cách mạng- Ảnh 2.

Ông Trần Phú Thái, Bí thư Đảng bộ, Chủ tịch HĐQT EVNGENCO2 (thứ 5 từ trái sang) cùng Đoàn trao tặng 10 triệu đồng hỗ trợ công tác tu bổ, bảo trì di tích tại Bảo tàng Quang Trung

Ảnh: Ngọc Bích

Ý nghĩa lan tỏa

Chuỗi hoạt động về nguồn đã để lại nhiều dấu ấn sâu sắc, củng cố niềm tự hào, ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên. Đây không chỉ là hành trình tri ân, tưởng nhớ những bậc tiền nhân, mà còn là dịp để toàn thể đảng viên EVNGENCO2 - TMP khẳng định quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ, đóng góp vào sự phát triển bền vững của ngành điện Việt Nam.

