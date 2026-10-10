EVNGENCO2: Vượt kế hoạch cung ứng điện mùa khô 2026

Tham dự hội nghị có ông Uông Quang Huy, Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam. Về phía EVNGENCO2 có ông Trần Phú Thái, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT; ông Nguyễn Hữu Thịnh, Phó bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc; ông Bùi Văn Thắng, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng ủy, HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát, lãnh đạo các Ban chức năng, đơn vị thành viên và các đại biểu kết nối qua các điểm cầu trực tuyến.

Ông Trần Phú Thái, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT EVNGENCO2, phát biểu tại Hội nghị ẢNH: Minh Lương

Đảm bảo cung ứng điện mùa khô 2026

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, giai đoạn cao điểm mùa khô năm 2026 diễn ra trong bối cảnh gặp nhiều thách thức từ diễn biến thời tiết, kỹ thuật cũng như thị trường. Tuy nhiên, phong trào thi đua bảo đảm cung cấp điện của EVNGENCO2 đã mang lại những kết quả rất tích cực. Cụ thể, tính từ ngày 01.4 đến 31.7.2026, sản lượng điện toàn Tổng công ty đạt 5.910,13 triệu kWh, tương đương 105,19% kế hoạch phương thức do NSMO giao. Thành quả này bắt nguồn từ sự chủ động, tinh thần trách nhiệm và nỗ lực vượt khó của các đơn vị thành viên trong công tác quản lý kỹ thuật, quán triệt thực hiện Chỉ thị 166; đồng thời khẳng định hiệu quả phối hợp từ các Ban chức năng cũng như việc thực hiện tốt các chính sách chăm lo cho người lao động.

Chăm lo thiết thực người lao động, xây dựng văn hóa an toàn

Song song với nhiệm vụ sản xuất, trong năm 2026, Công đoàn các cấp tại EVNGENCO2 đã phối hợp chặt chẽ cùng chuyên môn triển khai đồng bộ các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, cải thiện điều kiện làm việc và bảo đảm an toàn cho lực lượng lao động tại các nhà máy, đơn vị sản xuất và phụ trợ. Đáng chú ý, 100% Công đoàn cơ sở đã xây dựng kế hoạch và tổ chức hiệu quả các hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2026. Trọng tâm là các chương trình đối thoại tại nơi làm việc, diễn đàn đối thoại chuyên đề, chương trình "Cảm ơn người lao động", tuyên truyền pháp luật lao động và ATVSLĐ.

Bên cạnh đó, các lớp tập huấn ATVSLĐ, phòng cháy chữa cháy và diễn tập xử lý sự cố cũng được tổ chức thường xuyên nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm cho người lao động. Đặc biệt, Công đoàn các cấp cùng chuyên môn đã thực hiện 19 cuộc kiểm tra về ATVSLĐ. Mạng lưới gồm 224 an toàn vệ sinh viên tại các tổ sản xuất, kíp vận hành tiếp tục phát huy vai trò tích cực, góp phần giữ vững kỷ cương an toàn lao động trong toàn Tổng công ty.

Mục tiêu nhân đôi công suất và nâng cao hiệu quả quản trị

Phát biểu chỉ đạo, ông Trần Phú Thái, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT EVNGENCO2 ghi nhận nỗ lực của toàn thể người lao động, đồng thời đề nghị các đơn vị tiếp tục tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm.

Trước tiên là đảm bảo vận hành các nhà máy điện an toàn, ổn định, tin cậy; nâng cao năng suất lao động, hiệu quả sản xuất kinh doanh và chất lượng quản trị. Đồng thời khắc phục triệt để tồn tại về kỹ thuật, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số. Đẩy nhanh tiến độ, chủ động tháo gỡ vướng mắc cho các dự án đầu tư xây dựng, bảo đảm chất lượng và hiệu quả đầu tư, hướng tới mục tiêu nhân đôi công suất. Chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh với phương án, kịch bản khả thi nhằm hoàn thành cao nhất các mục tiêu năm 2026; tiếp tục đẩy mạnh công tác đầu tư xây dựng với mục tiêu nhân đôi công suất. Song song đó, tiếp tục quan tâm thực hiện tốt chế độ, chính sách, đảm bảo việc làm, thu nhập và điều kiện sống cho cán bộ, công nhân viên.

Nhằm kịp thời khích lệ tinh thần hăng say lao động và sáng tạo, Hội nghị đã biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua năm 2026. Cụ thể, 13 tập thể và 23 cá nhân được khen thưởng trong phong trào thi đua đảm bảo cung cấp điện mùa khô năm 2026. 21 cá nhân vinh dự nhận danh hiệu "Người lao động ngành Điện tiêu biểu" năm 2026. 18 cá nhân được biểu dương danh hiệu "An toàn vệ sinh viên giỏi" năm 2026.

Khen thưởng trong phong trào thi đua đảm bảo cung cấp điện những tháng mùa khô năm 2026 ẢNH: Minh Lương

Biểu dương người lao động ngành Điện tiêu biểu năm 2026 ẢNH: Minh Lương

Biểu dương các cá nhân đạt danh hiệu An toàn vệ sinh viên giỏi năm 2026 ẢNH: Minh Lương

Những phần thưởng này không chỉ là sự ghi nhận xứng đáng cho những đóng góp bền bỉ, mà còn tiếp thêm động lực lan tỏa khí thế thi đua sôi nổi, trách nhiệm và ý thức an toàn trong toàn EVNGENCO2 thời gian tới.