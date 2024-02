EVNGENCO3 đảm bảo sản xuất điện trong dịp tết nguyên đán 2024

EVNGENCO3 đã chủ động thực hiện các phương án, giải pháp quản lý vận hành các nhà máy điện như: đảm bảo khối lượng than tồn kho và nguồn khí cấp cho các nhà máy; hoàn thành khắc phục, sửa chữa các tồn tại thiết bị trong các tháng cuối năm 2023, trước tết Nguyên đán sẵn sàng đáp ứng huy động của Hệ thống; tăng cường công tác bảo vệ an ninh trật tự, phòng, chống cháy nổ, đảm bảo an toàn sản xuất; bố trí lực lượng vận hành và sửa chữa ứng trực tại các nhà máy trong suốt kỳ nghỉ Tết; thường xuyên kiểm tra, sẵn sàng khắc phục các sự cố, bất thường của tổ máy.

Các vận hành viên làm việc xuyên suốt trong dịp Tết 2024 tại Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2

Nhằm đảm bảo nguồn điện cho cao điểm mùa khô sắp tới, cùng với phụ tải giảm thấp trong các ngày Tết, EVNGENCO3 đã thực hiện kết hợp xử lý các tồn tại của tổ máy S2 Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 1. Theo đó, Công ty EPS thuộc Tổng Công ty đã huy động lực lượng sửa chữa thực hiện công việc tại Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 1 xuyên Tết. Để động viên CBCNV các đơn vị cùng nỗ lực hoàn thành công tác, chiều ngày 12.02.2024 (nhằm ngày mùng 3 Tết), đoàn công tác của Tổng Công ty Phát điện 3 đã trực tiếp đến thăm, chúc tết, động viên CBCNV đang thực hiện công trình.