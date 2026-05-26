EVNGENCO3 đẩy mạnh đổi mới sáng tạo và chăm lo đời sống cho người lao động

Với chủ đề "Công nhân Việt Nam: Đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động", các đơn vị như Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân, Nhiệt điện Phú Mỹ và Công ty Dịch vụ Sửa chữa các Nhà máy điện EVNGENCO3 (EPS) đã tổ chức nhiều chương trình hướng về người lao động, gắn với tôn vinh nghề nghiệp và phát huy sáng kiến trong sản xuất.

Hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2026, tại Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân, đơn vị đã phối hợp với Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ, công nhân viên.

Song song với công tác y tế, các hoạt động thăm hỏi và đối thoại cũng được đẩy mạnh. Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ đã tổ chức trao quà cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn và đến thăm các tổ đội tại các phòng, phân xưởng sản xuất để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng. Đơn vị cũng lồng ghép tuyên truyền chính sách pháp luật mới và các Nghị quyết của Đảng để nâng cao kiến thức cho đoàn viên.

BCH Công đoàn Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ tặng quà cho người lao động đang làm việc tại Nhà máy Nhiệt điện Phú Mỹ 1

Tại Công ty EPS, chương trình "Đối thoại tháng 5" đã diễn ra tại các phân xưởng sửa chữa thuộc các Trung tâm Điện lực Phú Mỹ, Mông Dương và Vĩnh Tân. Lãnh đạo công ty đã trực tiếp gặp gỡ lực lượng đang trực sửa chữa, phối hợp bảo đảm các tổ máy vận hành an toàn trong cao điểm mùa khô để lắng nghe kiến nghị và động viên tinh thần.

Song hành với các hoạt động chăm lo người lao động, EVNGENCO3 tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua đổi mới sáng tạo trong toàn tổng công ty, tích cực hưởng ứng chương trình "10.000 sáng kiến" của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và phong trào "480 sáng kiến" của tổng công ty. Đặc biệt, tại Công ty EPS, văn hóa "sáng tạo liên tục trong công việc" đã giúp tối ưu quy trình, tiết kiệm chi phí và nâng cao năng suất lao động.