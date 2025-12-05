EVNGENCO3 hỗ trợ hơn 7 tỉ đồng cho miền Trung, Tây nguyên sau bão lũ

Đồng thời huy động lực lượng xung kích từ các đơn vị trực thuộc gồm Công ty EPS, Nhiệt điện Phú Mỹ, Nhiệt điện Vĩnh Tân, Thủy điện Buôn Kuốp, Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa và Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh (đơn vị liên kết đứng chân trên địa bàn) triển khai 2 đợt hỗ trợ khẩn cấp, trực tiếp đến các địa phương bị ảnh hưởng phối hợp khôi phục hệ thống điện hạ thế, điện trong nhà, sửa chữa cơ sở hạ tầng dân sinh, các trường, trạm y tế, nhà ở bị hư hại, thăm tặng quà, hỗ trợ an sinh xã hội cho người dân địa phương bị ảnh hưởng.

Lực lượng tình nguyện EVNGENCO3 nỗ lực làm việc ngày đêm phối hợp cùng EVNCPC để sớm khôi phục cấp điện cho bà con các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai

Ông Phan Bửu Đảo - Phó chủ tịch Công đoàn cơ quan Tổng công ty và đại diện UBND xã Đức Phổ (Quảng Ngãi) trao quà cho các hộ dân

Cụ thể, trong đợt 1 (từ ngày 11 đến 15.11.2025), Tổng công ty đã huy động lực lượng từ các đơn vị trực thuộc đến các xã Phú Mỡ, Đồng Xuân (Đắk Lắk), xã Đề Gi (Gia Lai) và phường Đức Phổ, phường Sa Huỳnh (Quảng Ngãi) hỗ trợ vệ sinh, chỉnh trang, kiểm tra, thay mới hệ thống điện, quạt, bóng đèn, đường dây điện tại 7 điểm trường bị ngập nước trong các đợt bão; hỗ trợ sửa điện cho trạm y tế, xã phường, các hộ dân khó khăn. Đồng thời, trao tặng 10.000 quyển tập, 1.000 cây viết, hỗ trợ kinh phí để sửa chữa trường, lớp và trao 160 phần học bổng (500.000 đồng/phần) cho học sinh khó khăn, 800 phần quà (1 triệu đồng/phần) cho các hộ gia đình bị thiệt hại nặng, hỗ trợ chi phí sửa chữa nhà ở cho 10 hộ dân bị tốc mái, nhà cửa hư hại nặng. Tại phường Sông Cầu (Đắk Lắk), nhóm tình nguyện của Công ty Thủy điện Buôn Kuốp phối hợp Nhóm công tác của Công ty Điện lực Đắk Lắk tập trung xử lý hư hỏng đường dây điện hạ thế và sửa chữa điện trong nhà giúp người dân trong phường sớm có điện trở lại. Tổng chi phí hỗ trợ trong đợt 1 là hơn 1,625 tỉ đồng.

Trong đợt 2 (từ ngày 25 đến 29.11.2025), Tổng công ty tiếp tục tổ chức các đoàn công tác trực tiếp đến thăm hỏi, trao tặng quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, nhà cửa bị ngập sâu, bị thiệt hại nặng do mưa lũ tại xã Tuy Phước Đông (Gia Lai), xã Hòa Xuân và Hòa Thịnh (Đắk Lắk), xã D'Ran (Lâm Đồng) gồm 800 phần tiền mặt (500.000 đồng/phần), 800 phần nhu yếu phẩm, thuốc y tế, chăn, quần áo chống nước, 350 bộ đèn năng lượng mặt trời, 16 máy phát điện, các vật dụng cần thiết khác cùng 200 két nước uống loại 0,5 lít, 1.000 bình nước 20 lít do Công ty CP Nhiệt điện Bà Rịa sản xuất và hỗ trợ vận chuyển đến các địa phương. Song song đó, các đội xung kích đã tích cực hỗ trợ người dân vệ sinh nhà cửa, trường học, trạm xá, sửa chữa điện cho hơn 200 gia đình tại các xã bị ngập nặng có hệ thống điện trong nhà bị hư hại. Tổng số tiền hỗ trợ đợt 2 là hơn 2,4 tỉ đồng.

Các kỹ sư, công nhân EVNGENCO3 hỗ trợ sửa điện, bốc dỡ bình nước uống, nhu yếu phẩm, vệ sinh nhà cửa và tặng quà… cho bà con tại xã Hòa Xuân, xã Hòa Thịnh, xã Đông Hòa, tỉnh Đắk Lắk, xã Tuy Phước Đông tỉnh Gia Lai

Ông Vũ Quang Sáng - Chủ tịch Công đoàn EVNGENCO3 cùng đại diện Đoàn Thanh niên EVNGENCO3, Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân trao bảng tượng trưng hỗ trợ cho đại diện UBND xã D’Ran, tỉnh Lâm Đồng

Đại diện Đảng ủy, Công đoàn Tổng công ty Phát điện 3, ông Trần Lê Trung Hiếu - Ủy viên BTV Đảng ủy, Phó chủ tịch Công đoàn Tổng công ty trao số tiền 200.000.000 đồng do Đảng viên, cán bộ công đoàn Tổng công ty quyên góp hỗ trợ cho bà con xã Hoà Xuân, tỉnh Đắk Lắk

Đại diện EVNGENCO3, Đoàn công tác của Công ty EPS, Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ, Vĩnh Tân thăm, động viên, tặng tiền hỗ trợ cho các em học sinh, hộ dân bị ảnh hưởng bão lũ tại tỉnh Đắk Lắk





Đại diện Công ty Thủy điện Buôn Kuốp, Công ty CP Đầu tư và Phát triển điện Sê San 3A, Công ty CP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh trao tặng tiền hỗ trợ cho các địa phương ảnh hưởng bởi bão lũ tại tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk

Ngoài sự hỗ trợ của Tổng công ty, các đoàn công tác cũng tiếp nhận và trao những phần quà, đóng góp của các mạnh thường quân, các CBNV đã quyên góp thêm đến bà con vùng lũ. Sự hỗ trợ kịp thời, thiết thực và trực tiếp của các Đoàn công tác EVNGENCO3 và các đơn vị ngay sau đợt bão lũ đã được chính quyền, người dân địa phương ghi nhận và gửi lời cảm ơn sâu sắc. Tinh thần làm việc hăng say, trách nhiệm, không ngại khó khăn vất vả của những thanh niên, công nhân, kỹ sư, người lao động EVNGENCO3 nói riêng và ngành Điện nói chung là những đóng góp thiết thực giúp người dân địa phương sớm ổn định cuộc sống sau thiên tai.