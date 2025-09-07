Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Doanh nghiệp

EVNGENCO3 ký hợp đồng gói thầu EPC chuyển đổi nhiên liệu Nhà máy điện Ô Môn 1

Nguồn: EVNGENCO3
07/09/2025 08:30 GMT+7

Chiều ngày 5.9.2025, tại TP. Cần Thơ, Tổng Công ty Phát điện 3 (EVNGENCO3) - CTCP đã tham gia Lễ ký kết hợp đồng gói thầu số 5 (EPC 01) 'Thiết kế, cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình chuyển đổi nhiên liệu NMNĐ Ô Môn 1 sử dụng khí lô B'.

Đây là một trong những hạng mục then chốt trong chuỗi dự án Khí - Điện Lô B - Ô Môn, được đánh giá là dự án năng lượng trọng điểm và phức tạp hàng đầu tại Việt Nam hiện nay.

EVNGENCO3 ký hợp đồng gói thầu EPC chuyển đổi nhiên liệu Nhà máy điện Ô Môn 1- Ảnh 1.

Nhà máy nhiệt điện Ô Môn 1

Chuỗi dự án Khí - Điện Lô B - Ô Môn gồm ba hợp phần: Phát triển mỏ Lô B (thượng nguồn), Đường ống Lô B - Ô Môn (trung nguồn) và bốn nhà máy điện khí Ô Môn I, II, III, IV (hạ nguồn), với tổng công suất lắp đặt dự kiến 3.800 MW.

Trong đó, NMNĐ Ô Môn 1 do Tổng Công ty Phát điện 2 EVNGENCO2 làm chủ đầu tư, Công ty Nhiệt điện Cần Thơ chịu trách nhiệm quản lý dự án. Nhà máy gồm 2 tổ máy với tổng công suất 660 MW, vận hành từ năm 2008, sản lượng điện trung bình 1,9 tỷ kWh mỗi năm, góp phần tăng cường năng lực cung ứng điện của hệ thống điện quốc gia. Hiện nhà máy sử dụng nhiên liệu dầu DO và sẽ chuyển sang chạy bằng khí từ nguồn cấp khí Lô B với nhu cầu dự kiến khoảng 1, 2 tỉ m³/năm.

EVNGENCO3 ký hợp đồng gói thầu EPC chuyển đổi nhiên liệu Nhà máy điện Ô Môn 1- Ảnh 2.

Ông Trần Đình Ân - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Phát điện 3 (bên trái) tham dự lễ ký kết

Theo hợp đồng gói thầu số 5 (EPC-01), Liên danh gồm Tổng Công ty Phát điện 3 và Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP (LILAMA) sẽ thực hiện gói thầu theo hình thức EPC (Thiết kế - Cung cấp thiết bị - Xây dựng và Lắp đặt) trọn gói trong 21 tháng. Trong đó, Công ty Dịch vụ sửa chữa các nhà máy điện EVNGENCO3 (EPS) được EVNGENCO3 giao nhiệm vụ triển khai hợp đồng, tập trung vào các hạng mục trọng tâm nâng cấp cải tiến hiệu suất NMNĐ Ô Môn 1.

Phát biểu tại sự kiện, ông Trần Phú Thái - Chủ tịch HĐQT EVNGENCO2 nhấn mạnh việc chuyển đổi nhiên liệu cho NMNĐ Ô Môn 1 thể hiện tầm nhìn chiến lược trong việc đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và từng bước hiện thực hóa cam kết phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

EVNGENCO3 ký hợp đồng gói thầu EPC chuyển đổi nhiên liệu Nhà máy điện Ô Môn 1- Ảnh 3.

Ông Trương Văn Phương - Giám đốc Công ty EPS (ngoài cùng bên trái) đại diện EVNGENCO3 ký kết hợp đồng với Công ty Nhiệt điện Cần Thơ và LILAMA

Đại diện chủ đầu tư bày tỏ sự tin tưởng liên danh sẽ tập trung nguồn lực, quản lý tổ chức thi công đảm bảo chất lượng an toàn, đồng thời đưa ra những giải pháp tối ưu, rút ngắn tiến độ, triển khai hiệu quả nội dung hợp đồng.

EVNGENCO3 ký hợp đồng gói thầu EPC chuyển đổi nhiên liệu Nhà máy điện Ô Môn 1- Ảnh 4.

Ông Trần Phú Thái - Chủ tịch HĐQT EVNGENCO2 (đầu tiên từ phải qua) và ông Nguyễn Hữu Thịnh - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc EVNGENCO2 trao hoa chúc mừng cho các bên tham gia ký kết

Góp mặt vào dự án chuyển đổi nhiên liệu NMNĐ Ô Môn 1 đánh dấu một bước tiến quan trọng trong hành trình phát triển của Tổng Công ty Phát điện 3 nói chung và EPS nói riêng, giúp nâng cao vị thế, thương hiệu trong lĩnh vực dịch vụ EPC và nâng cấp cải tiến hệ thống thiết bị nhà máy điện.

EVNGENCO3 Tổng Công ty Phát điện 3 Nhà máy điện Ô Môn 1 NMNĐ Ô Môn 1
