EVNGENCO3 tập trung triển khai các giải pháp đảm bảo cung ứng điện mùa khô 2024

Dự họp trực tiếp còn có các Phó tổng giám đốc EVNGENCO3 - Phó trưởng ban Chỉ đạo, các thành viên trong Ban Chỉ đạo là Trưởng các ban Tổng công ty, Tổng giám đốc/Giám đốc các đơn vị thành viên, công ty liên kết và các thành viên Ban Chỉ đạo của các đơn vị tại các điểm cầu.

Đại diện Ban Kỹ thuật - Sản xuất, thành viên thường trực Ban Chỉ đạo Tổng công ty báo cáo tình hình hệ thống điện và hoạt động sản xuất điện của Tổng công ty trong các tháng đầu năm 2024. Theo đó, đến hết tháng 2.2024, phụ tải hệ thống điện tiếp tục tăng trưởng cao, tăng 10,88% so với kế hoạch, ước phụ tải 3 tháng đầu năm 2024 tăng 11,5% so với cùng kỳ năm 2023. Các nhà máy nhiệt điện than được huy động tối đa theo công suất khả dụng; nhiệt điện khí huy động theo khả năng cấp khí và các nhà máy thủy điện vừa phát điện vừa điều tiết nước ở các hồ chứa, đảm bảo cấp nước cho hạ du, nâng mức nước để đảm bảo mục tiêu an toàn phát điện trong các tháng cao điểm nắng nóng miền Bắc từ tháng 4 - 7.2024.

Riêng với EVNGENCO3, sản lượng điện 3 tháng đầu năm 2024 là 5,84 tỉ kWh, đạt 99,4 % kế hoạch. Tổng công ty và các đơn vị đã tích cực triển khai các giải pháp đảm bảo sản xuất điện các tháng cao điểm mùa khô và kế hoạch năm 2024. Các tổ máy vận hành an toàn, tin cậy, luôn sẵn sàng đáp ứng phương thức huy động của A0, nguyên liệu, nhiên liệu, than, dầu đầy đủ.

Ông Nguyễn Xuân Hiệp - Trưởng ban Kỹ thuật - Sản xuất báo cáo tại cuộc họp

Để đảm bảo cung ứng điện cho mùa khô và cả năm 2024, ông Lê Văn Danh - Tổng giám đốc, Trưởng ban Chỉ đạo đảm bảo cung ứng điện của Tổng công ty đề nghị các đơn vị tập trung, sẵn sàng với kịch bản phụ tải tăng trưởng cao, nhiều yếu tố vận hành bất lợi, tình hình thời tiết cực đoan có thể xảy ra. Đồng thời, giao nhiệm vụ cụ thể cho các Ban, đơn vị thuộc Tổng công ty tập trung thực hiện các giải pháp đã đề ra, tuyệt đối không để xảy ra sự cố chủ quan và sự cố lặp lại. Tiếp tục thực hiện đề án nâng cao độ tin cậy và hiệu suất vận hành các nhà máy điện giai đoạn 2021-2025; đề án giảm suất tiêu hao nhiên liệu của các nhà máy nhiệt điện. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương vận hành. Thực hiện nghiêm lịch trực lãnh đạo, cán bộ tại các đơn vị; tăng cường chuyên viên kỹ thuật để hỗ trợ ca vận hành. Các phân xưởng vận hành, sửa chữa tập trung rà soát toàn bộ các hệ thống thiết bị, thiết bị phụ trợ, quy trình tác nghiệp, kịp thời phát hiện, phòng ngừa và xử lý sự cố… để đảm bảo các tổ máy vận hành an toàn, tin cậy. Trong tháng 4.2024, các đơn vị nhiệt điện tổ chức diễn tập xử lý sự cố với tình huống sát thực khi tổ máy đang vận hành, để chủ động ứng phó, xử lý đúng quy trình nếu có bất thường xảy ra.

Ông Lê Văn Danh - Tổng giám đốc, Trưởng ban Chỉ đạo đảm bảo cung ứng điện Tổng công ty yêu cầu các Ban, đơn vị nỗ lực sản xuất điện

Ông Tổng giám đốc nhấn mạnh, các thành viên Ban Chỉ đạo của Tổng công ty phải nâng cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực cao nhất cùng với đơn vị để triển khai tốt các chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công thương và EVN với mục tiêu: đảm bảo độ khả dụng; đảm bảo nhiên liệu cho sản xuất; chống suy giảm công suất các nhà máy nhiệt điện nhằm đảm bảo việc cung ứng điện.

Trước đó, ngày 1.3.2024, EVNGENCO3 đã ban hành Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo đảm bảo cung ứng điện năm 2024 của Tổng công ty và các đơn vị thành viên, với thành phần và quy chế hoạt động cụ thể, nhằm đẩy mạnh công tác điều hành, xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện công tác sản xuất điện hiệu quả, tối ưu nhất, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, nhất là trong các tháng cao điểm mùa khô năm 2024.