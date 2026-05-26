EVNGENCO3: Vinh danh Người lao động ngành Điện tiêu biểu, Lao động sáng tạo, ATVSV giỏi

Nguồn: EVNGENCO3
26/05/2026 14:48 GMT+7

Chiều 22.5.2026, tại tỉnh Đắk Lắk, Tổng công ty Phát điện 3 (EVNGENCO3) phối hợp với Công đoàn Tổng công ty tổ chức Lễ biểu dương 'Người lao động ngành Điện tiêu biểu', 'An toàn vệ sinh viên giỏi tiêu biểu' năm 2026; sơ kết phong trào thi đua Lao động sáng tạo giai đoạn 2025 - 2028 và tổng kết, trao giải Hội thi An toàn vệ sinh viên giỏi tổng công ty lần thứ IV năm 2026.

Tham dự chương trình có bà Đinh Thị Thanh Bình - Phó chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam, cùng lãnh đạo Ban Công tác Công đoàn Điện lực Việt Nam.

Toàn cảnh Lễ biểu dương

Về phía EVNGENCO3, có ông Lê Văn Danh - Phó bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Tổng công ty; bà Nguyễn Thị Hải Yến - Thành viên HĐQT; ông Vũ Quang Sáng - Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty, các Phó tổng giám đốc, lãnh đạo các Ban chuyên môn, đơn vị thành viên cùng hơn 140 đại biểu là những gương điển hình tiên tiến, người lao động tiêu biểu, an toàn vệ sinh viên đến từ các đơn vị trong toàn tổng công ty.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Văn Danh - Tổng giám đốc EVNGENCO3 nhấn mạnh, người lao động là nguồn lực quan trọng tạo nên sự phát triển bền vững của tổng công ty. Tập thể CBNV đã góp phần giúp EVNGENCO3 đạt sản lượng điện tính đến ngày 20.5.2026 là 10,129 tỉ kWh, đạt 35,11% kế hoạch năm, hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất điện, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Tại buổi lễ, EVNGENCO3 đã vinh danh 03 cá nhân được trao Bằng Lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam năm 2025; khen thưởng 9 tập thể và 22 cá nhân đạt thành tích trong phong trào thi đua Lao động sáng tạo và Chương trình "480 sáng kiến, giải pháp ĐMST, đề tài KHCN" của Tổng công ty, năm 2025 và biểu dương 42 Người lao động ngành Điện tiêu biểu và 17 ATVSV giỏi, tiêu biểu cấp Tổng công ty năm 2026. Đây là những tấm gương tiêu biểu về tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc, góp phần lan tỏa văn hóa an toàn và tinh thần đổi mới sáng tạo trong toàn EVNGENCO3.

Trong khuôn khổ chương trình, EVNGENCO3 đã tổng kết, trao giải Hội thi An toàn vệ sinh viên giỏi EVNGENCO3 lần thứ IV năm 2026. Hội thi diễn ra sôi nổi với sự tham gia của 53 thí sinh đại diện cho các ATVSV đến từ 11 đơn vị trực thuộc. thành tích cao tại hội thi.

Lễ biểu dương "Người lao động ngành Điện tiêu biểu", "An toàn vệ sinh viên giỏi tiêu biểu" năm 2026 và sơ kết phong trào thi đua Lao động sáng tạo giai đoạn 2025 - 2028 là hoạt động tôn vinh giá trị lao động sáng tạo của người công nhân, kỹ sư ngành điện và tiếp tục là lời khẳng định cam kết của EVNGENCO3 trong việc xây dựng môi trường làm việc an toàn, chuyên nghiệp, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và bảo đảm cung ứng điện cho phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

