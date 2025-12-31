EVNHCMC bổ nhiệm tân Giám đốc Công ty Điện lực Vũng Tàu

Ông Tuyến cũng được chỉ định tham gia Ban chấp hành Đảng ủy Công ty Điện lực Vũng Tàu nhiệm kỳ 2025 - 2030 và giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy.

Bà Đỗ Thị Xuân Chi - Thành viên HĐTV và ông Nguyễn Duy Quốc Việt - Phó tổng giám đốc EVNHCMC trao quyết định và hoa chúc mừng ông Nguyễn Ngọc Tuyến

Phát biểu tại lễ, ông Nguyễn Duy Quốc Việt thay mặt lãnh đạo Tổng công ty đã ghi nhận đóng góp quan trọng của ông Nguyễn Ngọc Tuyến trong việc điều hành, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị nơi đồng chí đã gắn bó trong thời gian qua. Đồng thời, lãnh đạo Tổng công ty tin tưởng rằng với kinh nghiệm thực tiễn, tinh thần đổi mới và khả năng lãnh đạo, đồng chí Tuyến sẽ tiếp tục phát huy năng lực, cùng tập thể cán bộ - công nhân viên Công ty Điện lực Vũng Tàu thực hiện thắng lợi các mục tiêu sản xuất kinh doanh và phục vụ khách hàng tại địa phương.

Ban lãnh đạo EVNHCMC và đại diện Công ty Điện lực Vũng Tàu

Ông Nguyễn Ngọc Tuyến đã từng đảm nhận nhiều vai trò vị trí khác nhau từ lãnh đạo các Ban chuyên môn của Tổng công ty, đến Giám đốc các công ty điện lực trực thuộc EVNHCMC. Đặc biệt, trong giai đoạn EVNHCMC sắp xếp tinh gọn bộ máy, ông Tuyến được lãnh đạo EVNHCMC tin tưởng, phân công nhiệm vụ Giám đốc Công ty Điện lực Chợ Lớn (đơn vị mới được gộp từ các Công ty Điện lực Chợ Lớn, Công ty Điện lực Tân Phú và một phần Công ty Điện lực Phú Thọ). Chỉ trong 6 tháng, ông đã lãnh đạo đơn vị ổn định bộ máy tổ chức, thực hiện tốt việc đảm bảo cung cấp điện cho khu vực và chăm lo đời sống, vật chất tinh thần người lao động.