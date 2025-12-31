Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

EVNHCMC bổ nhiệm tân Giám đốc Công ty Điện lực Vũng Tàu

Thanh Nguyên
Thanh Nguyên
31/12/2025 17:00 GMT+7

Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC) vừa tổ chức Lễ công bố và trao quyết định cán bộ tại trụ sở Công ty Điện lực Vũng Tàu. Tại buổi lễ, ông Nguyễn Duy Quốc Việt, Phó tổng giám đốc EVNHCMC đã trao quyết định điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Tuyến - Giám đốc Công ty Điện lực Chợ Lớn giữ nhiệm vụ Giám đốc Công ty Điện lực Vũng Tàu kể từ ngày 1.1.2026.

Ông Tuyến cũng được chỉ định tham gia Ban chấp hành Đảng ủy Công ty Điện lực Vũng Tàu nhiệm kỳ 2025 - 2030 và giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy.

EVNHCMC bổ nhiệm tân Giám đốc Công ty Điện lực Vũng Tàu - Ảnh 1.

Bà Đỗ Thị Xuân Chi - Thành viên HĐTV và ông Nguyễn Duy Quốc Việt - Phó tổng giám đốc EVNHCMC trao quyết định và hoa chúc mừng ông Nguyễn Ngọc Tuyến

Phát biểu tại lễ, ông Nguyễn Duy Quốc Việt thay mặt lãnh đạo Tổng công ty đã ghi nhận đóng góp quan trọng của ông Nguyễn Ngọc Tuyến trong việc điều hành, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị nơi đồng chí đã gắn bó trong thời gian qua. Đồng thời, lãnh đạo Tổng công ty tin tưởng rằng với kinh nghiệm thực tiễn, tinh thần đổi mới và khả năng lãnh đạo, đồng chí Tuyến sẽ tiếp tục phát huy năng lực, cùng tập thể cán bộ - công nhân viên Công ty Điện lực Vũng Tàu thực hiện thắng lợi các mục tiêu sản xuất kinh doanh và phục vụ khách hàng tại địa phương.

EVNHCMC bổ nhiệm tân Giám đốc Công ty Điện lực Vũng Tàu - Ảnh 2.

Ban lãnh đạo EVNHCMC và đại diện Công ty Điện lực Vũng Tàu

Ông Nguyễn Ngọc Tuyến đã từng đảm nhận nhiều vai trò vị trí khác nhau từ lãnh đạo các Ban chuyên môn của Tổng công ty, đến Giám đốc các công ty điện lực trực thuộc EVNHCMC. Đặc biệt, trong giai đoạn EVNHCMC sắp xếp tinh gọn bộ máy, ông Tuyến được lãnh đạo EVNHCMC tin tưởng, phân công nhiệm vụ Giám đốc Công ty Điện lực Chợ Lớn (đơn vị mới được gộp từ các Công ty Điện lực Chợ Lớn, Công ty Điện lực Tân Phú và một phần Công ty Điện lực Phú Thọ). Chỉ trong 6 tháng, ông đã lãnh đạo đơn vị ổn định bộ máy tổ chức, thực hiện tốt việc đảm bảo cung cấp điện cho khu vực và chăm lo đời sống, vật chất tinh thần người lao động.

Khám phá thêm chủ đề

EVNHCMC Công ty Điện lực Vũng Tàu Tổng Công ty Điện lực TP.HCM Nguyễn Ngọc Tuyến
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận