EVNHCMC đạt giải thưởng 'Dự án lưới điện thông minh của năm' tại ENLIT ASIA 2023

Trong chương trình Power Energy Award - Enlit Asia, Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC) đã vinh dự được trao giải thưởng quốc tế "Dự án lưới điện thông minh của năm - Smart Grid project of the year" cho thành tích đặc biệt xuất sắc trong việc phát triển hệ thống lưới điện thông minh. Trong 3 ngày từ 14 - 16.11.2023, đoàn công tác của EVNHCMC do ông Phó tổng giám đốc Luân Quốc Hưng dẫn đầu sẽ tiếp tục giới thiệu các thành tựu về hiện đại hóa hệ thống điện, chuyển đổi số đa lĩnh vực của Tổng công ty tới các quan khách tham dự triển lãm.

Hội nghị quốc tế Enlit Asia là thương hiệu hợp nhất của Triển lãm công nghiệp sản xuất điện châu Á (PowerGen Asia) và Tuần lễ Điện lực châu Á (Asean Utility Week bắt đầu được triển khai từ năm 2014), trong đó, Tổng công ty Điện lực TP.HCM đã liên tục cử các đoàn chuyên gia, diễn giả tham dự, cố vấn cho các nội dung của sự kiện suốt 10 năm qua. Đây là chương trình có quy mô và tầm quan trọng bậc nhất khu vực, nơi hội tụ các tập đoàn năng lượng, các nhà cung cấp giải pháp trong khu vực Asean và trên thế giới như ABB, Siemens, Mitsubishi, TNB Malaysia, SPGroup Singapore, PLN Indonesia, MEA Thailand... Sự kiện được tổ chức thường niên với mục tiêu kết nối, chia sẻ kinh nghiệm, giới thiệu các xu thế mới, công nghệ mới, đây là dịp quan trọng để các đơn vị có thể giao lưu học hỏi và EVNHCMC là đơn vị duy nhất của Việt Nam luôn cử các cán bộ kỹ thuật, chuyên gia trẻ tham gia báo cáo, thảo luận trong các chuyên đề tại sự kiện.

Năm nay, Enlit Asia được tổ chức ở Jakarta, Indonesia, với hơn 400 doanh nghiệp và hàng trăm chuyên gia, diễn giả cùng hàng nghìn khách hàng tới từ hơn 50 quốc gia trên thế giới tham dự. Trong đó đoàn công tác của Tổng công ty Điện lực TP.HCM có 6 chuyên gia, diễn giả được Ban tổ chức trực tiếp gửi thư mời tham gia trình bày các chủ đề trong chương trình hội thảo. Tại đây, EVNHCMC là đơn vị đại diện duy nhất của Việt Nam đã giới thiệu hành trình chuyển đổi số, các thành tựu khoa học kỹ thuật, ứng dụng công nghệ mới và trình diễn trực tiếp các ứng dụng tiên tiến nhất như: hệ thống quản lý mất điện - OMS, hệ thống quản lý tổn thất, lưới điện thông minh - Smart Grid, lưới điện thông minh siêu nhỏ - Micro Grid, kính thông minh - Smart Glasses, nón bảo hộ thông minh - Smart Helmet, hệ thống báo cáo thông minh - Business Intelligente Reports, panel quảng cáo trên trạm phân phối - Advertisement On Distribution Substation, ứng dụng chăm sóc khách hàng - EVNHCMC CSKH, ứng dụng đổi mới sáng tạo - EVNHCMC Innovation Hub tại gian hàng triển lãm của Tổng công ty.

Nhờ vào các thành tích nổi bật trong phát triển lưới điện thông minh và đổi mới sáng tạo, Tổng công ty đã được Ban tổ chức sự kiện mời tham gia các giải thưởng uy tín trong khuôn khổ Power Energy Award - Enlit Asia 2023 (12 hạng mục đề cử và hơn 100 đơn vị đăng ký). Đây là nơi Hội đồng gồm các chuyên gia hàng đầu trên thế giới sẽ chấm điểm và lựa chọn ra các dự án xuất sắc nhất trong số hàng trăm dự án tới từ các đơn vị dự thi. Trong hạng mục quan trọng là Giải thưởng lưới điện thông minh - Smart Grid, "Dự án tự động hóa lưới điện phân phối" của EVNHCMC đã xuất sắc cùng 2 dự án khác của tập đoàn TNB Malaysia gồm "Dự án đo đếm tiên tiến AMI" và "Dự án tự động hóa lưới phân phối" bước vào chung kết. Tại đêm Gala trao giải, Dự án của Tổng công ty Điện lực TP.HCM đã vinh dự được xếp thứ nhất và trở thành đơn vị đầu tiên của Ngành điện Việt Nam vượt qua các Tập đoàn lớn trong khu vực giành giải nhất trong lĩnh vực phát triển lưới điện thông minh (hạng mục Dự án hệ thống tự động hóa lưới điện cao trung thế).

Để có được thành quả đầy tự hào này là nhờ vào sự nỗ lực không ngừng nghỉ trong suốt 10 năm qua của EVNHCMC trong công tác hiện đại hóa và phát triển lưới điện thông minh trên địa bàn thành phố. Tính tới tháng 8.2023, Tổng công ty Điện lực TP.HCM trở thành đơn vị đầu tiên tại Việt Nam có lưới điện trung thế hiện đại với trên 860 tuyến đường dây được vận hành 100% hoàn toàn tự động.

Trong đó kiến trúc tự động hóa lưới điện phân phối - DAS (Distribution Automation System) bao gồm: 02 trung tâm điều khiển độc lập về mặt địa lý, sử dụng phần mềm lõi SCADA/DAS của hãng Survalent (quy mô 200.000 data points), kết nối với gần 4.000 thiết bị đóng cắt phân đoạn như Circuit Breaker (CB), Load Breaking Switch (LBS), Recloser, Ring Main Unit (RMU) thông qua giao thức truyền thông IEC 60870-5-104 nhờ vào hạ tầng truyền thông dựa trên nền tảng cáp quang (Optic Fiber) và vô tuyến (4G) riêng biệt. Hệ thống cũng được trang bị đầy đủ các công nghệ an ninh bảo mật như tường lửa (Firewall), cơ chế trao đổi dữ liệu một chiều (Data Diode), quản lý truy cập đặc quyền (capam), thu thập log vận hành thiết bị mạng (logrthym), phần mềm quét lỗ hổng bảo mật (symantec), đáp ứng tiêu chuẩn ISO 27019. Việc giám sát an toàn thông tin của hệ thống được thực hiện tại Trung tâm giám sát an toàn thông tin (Security Operation Center – SOC) đặt tại Trung tâm dữ liệu của EVNHCMC. Tất cả các khâu bao gồm: thiết kế hệ thống, mua sắm, lắp đặt, cấu hình, lập trình, thử nghiệm thiết bị, đều được thực hiện hoàn toàn dựa trên nguồn lực nội bộ của Tổng công ty.

Phó TGĐ Luân Quốc Hưng đại diện cho EVNHCMC nhận giải thưởng "Smart Grid project of the year"

Những thành quả đó đã thể hiện cho năng lực, trình độ, khả năng vươn tới tầm khu vực và thế giới của Tổng công ty Điện lực TP.HCM. Trong thời gian tới, Tổng công ty sẽ tiếp tục tập trung nâng cấp công tác chuyển đổi số lên mức 4/5 theo đánh giá của Bộ Thông tin và Truyền thông, đồng thời phát triển lưới điện thông minh theo chiều sâu, xứng đáng là đơn vị hàng đầu của ngành điện cả nước trong ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Theo bảng đánh giá chỉ số Lưới điện thông minh (Smart Grid Index - SGI) năm 2022 do Singapore Power Group thực hiện, EVNHCMC đã đạt 71,4/100 điểm, xếp hạng 47/94 Công ty Điện lực trên Thế giới , trong đó, lĩnh vực giám sát và điều khiển lưới điện (Monitoring and Control) đạt điểm tối đa (4/4 điểm). Điều đó đã giúp các chỉ số về đảm bảo cung cấp điện như SAIFI giảm từ 6,72 lần xuống còn 0,47 lần và chỉ số SAIDI giảm từ 720 phút xuống còn 35 phút.