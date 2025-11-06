EVNHCMC giới thiệu lưới điện thông minh tại triển lãm ngành Năng lượng – Công nghiệp hỗ trợ

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc triển lãm

Tại triển lãm, Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC) đã giới thiệu các thành tựu nổi bật trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Gian hàng của EVNHCMC thu hút sự quan tâm của khách tham quan với các mô hình, sản phẩm công nghệ hiện đại như: Hệ thống lưới điện thông minh siêu nhỏ (MicroGrid); hệ thống quản lý lưới điện trên nền GIS; bản đồ quản lý mất điện trực tuyến; chương trình quản lý OMS; bộ kính - nón thông minh; mô hình công nhân điện kỹ thuật số cùng các công cụ, thiết bị chuyên dụng hiện đại khác.

Những sản phẩm, giải pháp trên đã góp phần giúp EVNHCMC đạt nhiều kết quả nổi bật trong quá trình hoạt động, phục vụ khách hàng sử dụng điện như: Thời gian mất điện trung bình (SAIDI) giảm còn 24 phút/khách hàng/năm; số lần mất điện trung bình (SAIFI) còn 0.29 lần/khách hàng/năm, tổn thất điện năng giảm còn 2,97%.

EVNHCMC đã tự động hóa 100% lưới điện, vận hành trung tâm điều khiển với phần mềm vận hành SCADA/DMS, 100% trạm biến áp 110kV không người trực, 100% lưới điện trung thế được điều khiển từ xa - vận hành tự động. Đồng thời, số hóa 100% công tác vận hành - quản lý lưới điện, ứng dụng bảo dưỡng - sửa chữa theo công nghệ CBM và nhiều thành quả khác trong công tác quản trị doanh nghiệp, chăm sóc khách hàng.

Ông Bùi Trung Kiên, Phó Tổng giám đốc EVNHCMC cho biết: EVNHCMC luôn coi trọng việc đồng hành cùng những sự kiện có ý nghĩa thiết thực đối với tiến trình chuyển đổi năng lượng và phát triển công nghiệp của thành phố.

Theo ông Kiên, triển lãm năm nay là cơ hội để ngành điện thành phố giới thiệu những thành tựu nổi bật trong tự động hóa, chuyển đổi số và hiện đại hóa lưới điện, đồng thời lắng nghe các xu hướng công nghệ mới của thế giới. Thông qua hoạt động trưng bày, trình diễn và kết nối tại triển lãm, EVNHCMC mong muốn tăng cường hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước, thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trong ngành năng lượng, góp phần nâng cao năng lực cung ứng điện năng an toàn, tin cậy và bền vững cho thành phố.