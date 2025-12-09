Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

EVNHCMC ‘Thắp sáng niềm tin’ đến trường cho học sinh hiếu học

Song Giang
Song Giang
09/12/2025 08:00 GMT+7

Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC) vừa phối hợp cùng Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ (phường Tân Thuận, TP.HCM) và chính quyền địa phương tổ chức Lễ trao học bổng chương trình truyền hình thực tế 'Thắp sáng niềm tin' - số thứ 36 cho em Nguyễn Đỗ Kim Long, một tấm gương vượt khó tiêu biểu với mức học bổng là 25.000.000 đồng.

EVNHCMC ‘Thắp sáng niềm tin’ đến trường cho học sinh hiếu học - Ảnh 1.

Đặng Mỹ Ly - Phó Chủ tịch Công đoàn EVNHCMC trao đến em Nguyễn Đỗ Kim Long phần học bổng

Em Nguyễn Đỗ Kim Long (sinh năm 2009) có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ba em từng là lao động chính của gia đình, nhưng từ năm 2017 liên tiếp mắc các bệnh nặng khiến sức khỏe suy giảm nghiêm trọng. Mẹ em sau cơn tai biến năm 2021, cũng không còn đủ sức để làm việc ổn định. Không còn khả năng lao động, cả hai vợ chồng đành dựa vào nghề bán vé số để mưu sinh, thu nhập chỉ vỏn vẹn khoảng 4,5 triệu đồng/tháng. Hiện gia đình em Long đang sống trong căn phòng trọ chật hẹp hơn 8 m tại phường Xóm Chiếu, TP.HCM. Mặc dù hoàn cảnh khó khăn nhưng Long vẫn kiên trì nỗ lực học và đã đạt được nhiều thành tích cao trong học tập.

Bà Đặng Mỹ Ly - Phó Chủ tịch Công đoàn EVNHCMC cho biết, việc trao học bổng "Thắp sáng niềm tin" không chỉ hỗ trợ vật chất mà còn lan tỏa niềm tin, truyền cảm hứng để các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn như em Nguyễn Đỗ Kim Long có thêm động lực vượt qua chặng đường học tập.

EVNHCMC ‘Thắp sáng niềm tin’ đến trường cho học sinh hiếu học - Ảnh 2.

Em Nguyễn Đỗ Kim Long nhận học bổng từ Công đoàn EVNHCMC dưới sự chứng kiến của chính quyền địa phương và nhà trường

Chương trình truyền hình thực tế "Thắp sáng niềm tin" do EVNHCMC đồng hành thực hiện suốt nhiều năm qua đã trao hàng trăm suất học bổng đến học sinh - sinh viên hiếu học có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn TP.HCM và các tỉnh thành. Không chỉ hỗ trợ về kinh phí, chương trình còn ghi nhận những nỗ lực vươn lên của các em, lan tỏa những câu chuyện đẹp về nghị lực sống và tinh thần vượt khó.

Khám phá thêm chủ đề

EVNHCMC Thắp Sáng Niềm Tin trao học bổng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận