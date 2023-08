EVNNPC đảm bảo cung cấp điện an toàn trong mùa mưa bão

Công nhân Đội Quản lý vận hành lưới điện cao thế Hà Tĩnh đi bộ qua nhiều địa hình để đến hiện trường làm việc

Theo EVNNPC, trong tháng 7, lưu lượng nước về các hồ thủy điện miền Bắc đã nâng cao mực nước đảm bảo đủ nước để phát điện. Nguồn điện được đảm bảo nên công suất, sản lượng bình quân tăng cao so với tháng 6 và cùng kỳ năm 2022.

Sản lượng điện thương phẩm tháng 7 của EVNNPC đạt 8,539 tỉ kWh, thành phần công nghiệp xây dựng chiếm 58,49% và tăng 5,64% so với cùng kỳ năm 2022; thành phần quản lý tiêu dùng chiếm 33,49% và tăng 7,88% so với cùng kỳ; thành phần thương nghiệp dịch vụ chiếm 3,72% và tăng 12,3%; thành phần nông lâm ngư nghiệp chiếm 1,77% và tăng 3,43%; hoạt động khác chiếm 2,52% và tăng 4,3%.

Công nhân Điện lực Than Uyên, PC Lai Châu giúp người dân qua suối

Thống kê lũy kế 7 tháng, điện thương phẩm đạt 50,09 tỉ kWh, tăng 3,07% so với thương phẩm lũy kế 7 tháng năm 2022 và đạt 56,04% kế hoạch EVN giao. Tổn thất điện năng tháng 7 đạt 4,17%, giảm 0,03% so với tháng 7.2022. Lũy kế 7 tháng năm 2023, tỉ lệ tổn thất của EVNNPC thực hiện đạt 4,03%, giảm 0,07% so với cùng kỳ 2022.

Trong tháng 7, EVNNPC đã tiếp nhận giải quyết cấp điện cho 203 khách hàng trung áp, thời gian trung bình giải quyết các thủ tục của ngành điện là 3,52 ngày, giảm 0,2 ngày so với cùng kỳ 2022. Lũy kế 7 tháng, EVNNPC tiếp nhận giải quyết cấp điện cho 1.282 khách hàng trung áp, thời gian trung bình giải quyết các thủ tục của ngành điện là 3,54 ngày giảm 0,29 ngày so với cùng kỳ 2022 giảm 3,46 ngày so với quy định của EVN.

Công nhân Điện lực Tân Uyên PC Lai Châu hỗ trợ bà con nhân dân khắc phục sau mưa lũ

Đẩy mạnh tỷ lệ thanh toán không dùng tiền mặt

EVNNPC và các công ty điện lực thành viên đã thực hiện nhiều giải pháp để đẩy mạnh tỷ lệ thanh toán không dùng tiền mặt. Đến hết tháng 7, tỷ lệ khách hàng thanh toán không dùng tiền mặt toàn tổng công ty đạt 86,6% vượt 7,33% so với chỉ tiêu EVN giao năm 2023, doanh thu qua kênh thanh toán không tiền mặt đạt 96,35%. Tỷ lệ cung cấp dịch vụ điện cấp độ 4 đạt 99,9%, lũy kế 7 tháng tỷ lệ cung cấp dịch vụ điện cấp độ 4 của toàn tổng công ty đạt 99,38%.

Ngành điện Lai Châu vượt qua các đoạn đường sạt lở để tiếp cận hiện trường, đồng thời hỗ trợ người dân di chuyển trong đợt mưa lũ vừa qua

Trong công tác đầu tư xây dựng các dự án 110 kV, tháng 7, EVNNPC đã khởi công dự án đường dây và Trạm biến áp 110 kV Thái Hà và cải tạo đường dây 110 kV Quảng Ninh - Giáp Khẩu - Hà Lầm - Hà Tu; đóng điện 5 dự án gồm: Dự án xuất tuyến 110 kV sau TBA 220 kV Bắc Quang; Trạm biến áp 110 kV Việt Hàn và nhánh rẽ, Bắc Giang; xây dựng mạch 2 đường dây 110 kV cấp điện cho khu công nghiệp Nomura Hải Phòng; đường dây 110 kV từ khu công nghiệp An Dương - Nomura; ĐZ và TBA Yên Thế. Theo đó, trong 7 tháng, EVNNPC đã khởi công 23 dự án 110 kV và đóng điện 22 dự án 110 kV.

Công nhân Điện lực Hà Tĩnh băng qua khe suối để xử lý các tồn tại, khiếm khuyết trên lưới

Cũng theo EVNNPC, ngay từ đầu tháng 8, mưa giông kéo dài gây sạt lở, lũ quét đã ảnh hưởng đến lưới điện một số tỉnh miền núi phía bắc như: Sơn La, Yên Bái, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Cao Bằng, Hà Giang…

Để đảm bảo công tác vận hành, an toàn cho con người và tài sản, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện cho khách hàng, EVNNPC và các đơn vị thành viên chủ động theo dõi, nắm bắt về diễn biến tình hình mưa lũ.

EVNNPC và các công ty duy trì ứng trực 24/24 giờ, tổ chức triển khai phương châm 4 tại chỗ, trực phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn khi có mưa lũ ảnh hưởng đến đất liền khu vực miền Bắc.

EVNNPC và các công ty cũng sẵn sàng huy động nhân lực, vật tư, thiết bị để ứng cứu và khắc phục nhanh sự cố, kịp thời khôi phục cung cấp điện cho khách hàng. EVNNPC tiếp tục kêu gọi quý khách hàng và nhân dân sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả đặc biệt là an toàn điện trong mùa mưa bão.