EVNNPC đảm bảo cung cấp điện, vượt nhiều chỉ tiêu sản xuất kinh doanh

Công nhân PC Hà Nam điều khiển từ xa hệ thống điện 110kV tại Trạm biến áp Nhân Mỹ (Lý Nhân)

Khởi công 21 dự án, đóng điện 50 dự án 110 kV

Theo EVNNPC, trong 6 tháng đầu năm nay doanh nghiệp đã đảm bảo cung cấp điện ổn định phục vụ phát triển kinh tế xã hội, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của nhân dân 27 tỉnh phía Bắc. EVNNPC đã vận hành an toàn lưới điện, chủ động trong công tác ứng phó với diễn biến thời tiết, nhanh chóng khắc phục sự cố lưới điện do thiên tai gây ra; triển khai các giải pháp về quản lý nhu cầu phụ tải, đảm bảo công tác cung cấp điện mùa nắng nóng.

6 tháng đầu năm, tổng sản lượng điện thương phẩm của EVNNPC đạt 47,654 tỉ kWh tăng 14,68% so với cùng kỳ năm trước và đạt 50,19% kế hoạch năm do Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

Trong đó, thành phần điện công nghiệp xây dựng chiếm 63,09% (tăng 15,95%); điện quản lý tiêu dùng chiếm 29,52% (tăng 11,99%); điện thương nghiệp dịch vụ chiếm 3,04% (tăng 18,24%); điện nông lâm ngư nghiệp và hoạt động khác chiếm tỷ lệ nhỏ và tăng trưởng ở mức bình thường hàng năm.

Các chỉ tiêu về công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng của EVNNPC trong 6 tháng đầu năm đều đạt kế hoạch của EVN giao.



Công nhân PC Hà Nam lắp đặt công tơ điện tử thay thế công tơ cơ

Về chỉ số tiếp cận điện năng: EVNNPC đã tiếp nhận giải quyết cấp điện cho 1.128 khách hàng trung áp, thời gian trung bình giải quyết các thủ tục của ngành điện là 3,26 ngày, giảm 0,28 ngày so với cùng kỳ 2023, giảm 3,74 ngày so với quy định của EVN.

Tỷ lệ khách hàng thanh toán tiền điện không sử dụng tiền mặt đến hết tháng 6 là 88,58%, cao hơn 1,45% so với chỉ tiêu EVN giao năm 2024, cao hơn cùng kỳ 2,37%. Doanh thu qua kênh thanh toán không tiền mặt của tổng công ty đạt 97,47%. Chỉ tiêu cung cấp dịch vụ theo phương thức điện tử và dịch vụ cấp độ 4 đạt tỷ lệ 100%.

Đến hết ngày 30.6, EVNNPC đã ký thỏa thuận điều chỉnh phụ tải (DR) với 4.356 khách hàng, đạt tỷ lệ 91,28%.

Thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023 - 2025 và các năm tiếp theo, 6 tháng đầu năm, tổng sản lượng tiết kiệm điện toàn EVNNPC đạt 1,089 tỉ kWh, bằng 2,3% trên tổng sản lượng với thương phẩm.

Tổn thất điện năng 6 tháng đầu năm của EVNNPC là 3,92%, giảm 1,15% so với cùng kỳ 2023 và thấp hơn 0,18% so với kế hoạch EVN giao. Ngoài ra, toàn EVNNPC đã khởi công được 21 dự án, đóng điện 50 dự án 110 kV trong các tháng đầu năm.

Ngành Điện Hà Tĩnh tuyên truyền tới người dân các văn bản quy phạm pháp luật về an toàn điện

Đẩy nhanh tiến độ đầu tư dự án điện trọng điểm

Cũng theo EVNNPC, dự báo trong 6 tháng cuối năm cung ứng điện vẫn còn nhiều khó khan, các đơn vị trong toàn EVNNPC sẽ phải chủ động trong công tác quản lý kỹ thuật vận hành, tập trung thực hiện các biện pháp như: đẩy nhanh các dự án đầu tư trung thế để san tải cho các máy biến áp đang mang tải cao; đóng điện các dự án trọng điểm.

Ngoài ra, EVNNPC tiếp tục thực hiện dự án nâng cao năng lực vận hành đối với trạm biến áp 110kV; tăng cường kiểm soát các công tác trên lưới thực hiện đúng theo kế hoạch, đảm bảo tiến độ, chất lượng nhằm giảm tổn thất điện năng; tăng cường công tác quản lý vận hành giảm sự cố lưới điện.

EVNNPC sẽ tiếp tục duy trì và tăng cường chất lượng công tác kiểm tra an toàn lao động tại hiện trường, quyết tâm không để xảy ra tai nạn lao động nghiêm trọng, cháy nổ do lỗi chủ quan; thiết lập kỷ luật, kỷ cương trong thực hiện công việc, thực hiện các quy trình quy định, thông qua việc xử lý nghiêm các cá nhân vi phạm trong công tác an toàn lao động.

Tuyên truyền tiết kiệm điện và sử dụng điện an toàn đến các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Dự báo tháng 7, 8 vẫn còn nhiều ngày nắng nóng, EVNNPC tiếp tục kêu gọi và khuyến khích khách hàng sử dụng điện tiết kiệm hợp lý bằng nhiều hành động thiết thực như: luôn duy trì sử dụng hợp lý điều hòa nhiệt độ, chỉ bật điều hòa khi thực sự cần thiết, đặt nhiệt độ ở mức 26 - 27 độ C trở lên; không sử dụng đồng thời nhiều thiết bị điện có công suất lớn trong giờ cao điểm; đầu tư và sử dụng các thiết bị điện tử, điện lạnh hiệu suất cao, tiết kiệm điện, bảo vệ môi trường.

EVNNPC mong muốn và biết ơn quý khách hàng, nhân dân đã và sẽ tiếp tục triệt để áp dụng các giải pháp sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, ích nước, lợi nhà.