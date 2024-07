EVNNPT đảm bảo truyền tải điện an toàn, liên tục, ổn định trong nửa đầu năm

Sản lượng điện truyền tải tăng trưởng cao

Phó tổng giám đốc Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) Lưu Việt Tiến cho biết: Tháng 6.2024, sản lượng điện truyền tải của EVNNPT đạt hơn 22,2 tỉ kWh, tăng 14,8% so cùng kỳ năm trước. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2024, sản lượng điện truyền tải thực hiện gần 122 tỉ kWh, tăng 13,5% so cùng kỳ 6 tháng năm 2023 và bằng 52,15% kế hoạch 2024.

Về cơ bản, tổng công ty và các đơn vị đã vận hành an toàn, ổn định lưới điện truyền tải, đặc biệt đối với đường dây 500 kV Bắc - Trung trong điều kiện vận hành căng thẳng trong các thời điểm nắng nóng cao điểm để góp phần đảm bảo cung cấp điện trong 6 tháng đầu năm. Số sự cố giảm so với cùng kỳ năm 2023 (giảm 9 sự cố), các chỉ tiêu về độ tin cậy cung cấp điện đều thực hiện thấp nhiều so với kế hoạch Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) giao.

EVNNPT đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ trong quản lý vận hành lưới điện truyền tải

Để đạt được kết quả trên, ngay từ năm 2023, EVNNPT đã triển khai nhiều giải pháp như: Chỉ đạo các đơn vị lập và thực hiện phương án ngăn ngừa, giảm sự cố, cho từng đường dây, từng trạm biến áp; vệ sinh, bảo dưỡng, xử lý khiếm khuyết thiết bị trạm và đường dây trong các đợt cắt điện nhằm ngăn ngừa phát nhiệt, sự cố; hoàn thành sửa chữa thiết bị theo kế hoạch sửa chữa năm 2024.

Bên cạnh đó, điều chuyển, thay thế thiết bị tại các điểm xung yếu, lắp đặt tăng cường lèo phụ để tăng khả năng tải; thiết lập và đưa vào vận hành toàn bộ các mạch sa thải đặc biệt theo điện áp và theo công suất trên đường dây 500 kV Bắc - Trung - Nam.

Các công tác vệ sinh cách điện, bổ sung cách điện, kiểm tra phụ kiện, xử lý văng lắc, lắp tăng cường lèo phụ các vị trí néo, sửa chữa hệ thống tiếp địa, xử lý tiếp xúc đầu cốt lèo, chặt cây ngoài hành lang, xử lý khoảng cách pha đất, vệ sinh hotline… đã được triển khai thực hiện đồng loạt với khối lượng thực hiện lớn cho toàn bộ các đường dây cung đoạn Trung - Bắc trước 30.4.2024. Hiện tại, các đường dây, trạm biến áp đảm bảo vận hành.

EVNNPT hoàn thành lắp đặt tụ bù ngang của 8 trạm biến áp 220 kV, sẵn sàng đảm bảo điện cho khu vực phía bắc từ mùa nắng nóng 2024. Trong ảnh: giàn tụ bù ngang 110 kV - 50 MVAr tại trạm biến áp 220 kV Thanh Nghị (Hà Nam)

Cùng đó, EVNNPT và các đơn vị đã có sự cố gắng rất lớn, khắc phục khó khăn để hoàn thành đóng điện đưa vào vận hành nhiều dự án quan trọng, phục vụ giải tỏa công suất nguồn và đảm bảo cung cấp điện.

Nỗ lực đảm bảo vận hành trong 6 tháng cuối năm

Trong 6 tháng cuối năm 2024, theo dự báo, tổng công ty sẽ tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn. Trong đó, hệ thống điện truyền tải vẫn phải tiếp tục vận hành nhiều nơi trong chế độ đầy và quá tải, đặc biệt khi mùa nắng nóng vẫn tiếp tục diễn ra tại các khu vực miền Bắc và miền Trung; tình hình thời tiết tiếp tục diễn biến phức tạp, đặc biệt trong mùa bão lũ đang đến...

EVNNPT đưa ra mục tiêu đảm bảo vận hành an toàn, liên tục, ổn định hệ thống điện truyền tải để đảm bảo cung cấp điện cho phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Không để xảy ra sự cố do nguyên nhân chủ quan, tất cả các chỉ tiêu suất sự cố và độ tin cậy cung cấp điện thực hiện thấp hơn chỉ tiêu kế hoạch EVN giao.

Tập trung thực hiện tốt các giải pháp giảm thiểu tổn thất điện năng để thực hiện hoàn thành chỉ tiêu tổn thất điện năng theo kế hoạch EVN giao; đẩy nhanh tiến độ hoàn thành kế hoạch sửa chữa lớn năm 2024 để đảm bảo chất lượng lưới điện truyền tải.

Trong đó, EVNNPT cùng các công ty truyền tải điện tập trung mọi nỗ lực và phương tiện để đảm bảo vận hành an toàn, ổn định, tin cậy các đường dây và trạm biến áp, đặc biệt là hệ thống 500 kV Bắc - Nam; các đường dây, trạm biến áp phục vụ giải tỏa công suất các nhà máy điện lớn cũng như truyền tải cung cấp điện cho các trung tâm phụ tải.

Tiếp tục tập trung mọi nỗ lực, triển khai các biện pháp toàn diện và quyết liệt nhằm ngăn ngừa tai nạn lao động, giảm thiểu sự cố.

Tăng cường công tác kiểm tra kỷ luật vận hành và kiểm tra, bảo vệ hành lang tuyến đường dây cao áp. Tăng cường công tác quản lý kỹ thuật; tập trung xử lý các khiếm khuyết về chất lượng đối với các công trình lưới điện truyền tải; tuyệt đối không để xảy ra các sự cố do nguyên nhân chủ quan. Đảm bảo đầy đủ vật tư, thiết bị dự phòng sẵn sàng khắc phục nhanh sự cố.

EVNNPT đảm bảo truyền tải điện an toàn trục truyền tải điện 500 kV Bắc - Nam trong 6 tháng vừa qua và đặt ra mục tiêu tiếp tục đảm bảo truyền tải điện an toàn, ổn định trong thời gian tới

Đặc biệt, EVNNPT tiếp tục đẩy mạnh áp dụng các công nghệ mới trong lĩnh vực truyền tải điện: Lưới điện thông minh, định vị sự cố, giám sát trực tuyến thiết bị chính (MBA, kháng, máy cắt), flycam và phân tích hình ảnh bằng trí tuệ nhân tạo, quản lý thông tin bản đồ GIS, giám sát cảnh báo sét... để nâng cao khả năng truyền tải, độ tin cậy, ổn định hệ thống truyền tải điện và nâng cao năng suất lao động.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng trong công tác vận hành, EVNNPT sẽ nỗ lực tối đa để đảm bảo truyền tải điện an toàn, liên tục nhằm góp phần cùng EVN đảm bảo cung cấp đủ điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội đất nước trong năm 2024.