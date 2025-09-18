EVNNPT và EVNCPC tăng cường phối hợp để đẩy nhanh tiến độ các dự án

Tham dự buổi làm việc, về phía EVNNPT có ông Nguyễn Tuấn Tùng - Chủ tịch HĐTV, ông Trần Đăng Khoa - Thành viên HĐTV, lãnh đạo Công ty Truyền tải điện 2, Công ty Truyền tải điện 3, Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung, lãnh đạo các ban chức năng của EVNNPT.

Về phía EVNCPC có ông Nguyễn Thanh, Chủ tịch HĐTV; bà Lê Thị Phương Cẩm, Thành viên HĐTV; ông Lê Hữu Danh, Phó tổng giám đốc EVNCPC; cùng lãnh đạo các ban chuyên môn, các đơn vị thuộc EVNCPC.

Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: EVNNPT

Chủ động đầu tư để đảm bảo cung cấp điện cho khu vực

Hiện nay, lưới điện truyền tải cung cấp điện cho khu vực miền Trung, Tây Nguyên (địa bàn do EVNCPC quản lý) gồm có 39 trạm biến áp (TBA), trong đó có 6 TBA 500kV và 33 TBA 220kV. Lưới điện truyền tải cấp điện cho miền Trung vận hành ổn định, tin cậy. Tuy vậy vẫn còn nhiều thời điểm các TBA vận hành đầy tải, quá tải.

Để đảm bảo cung cấp điện cho khu vực miền Trung, Tây Nguyên, EVNNPT đang triển khai 50 dự án lưới điện truyền tải gồm 20 dự án 500 kV, 30 dự án 220 kV.

Trong đó có một số công trình trọng điểm phục vụ truyền tải liên kết miền, giải tỏa công suất các nguồn điện lớn như: đường dây 500 kV Ninh Sơn - Chơn Thành, Vân Phong - Bình Định, Bình Định - Krongbuk, đấu nối TBA 500 kV Thạnh Mỹ vào 2 mạch đường dây 500 kV Quảng Trạch - Dốc Sỏi; đường dây Dung Quất - Bình Định; trạm 500 kV Quảng Trị; đường dây đấu nối LNG Hải Lăng - Quảng Trị.

Các dự án 220 kV cấp điện cho phụ tải, truyền tải công suất các nguồn điện như: TBA 220 kV Dung Quất 2, Đường dây Nha Trang - Krongbuk mạch 2, Krongbuk - Pleiku mạch 2. Các dự án nâng công suất các TBA, nâng khả năng tải các đường dây 220 kV hiện hữu đang vận hành đầy và quá tải để đảm bảo truyền tải công suất khu vực Đồng Hới - Đông Hà - Huế, Lao Bảo, khu vực Tuy Hòa - Vân Phong - Nha Trang.

Nhìn chung, các dự án đang thi công trên địa bàn miền Trung đều có vướng mắc chính ở công tác đền bù giải phóng mặt bằng, công tác thu hồi đất, quy hoạch khoáng sản...

Đối với các dự án trong Quy hoạch điện VIII điều chỉnh khu vực miền Trung, EVNNPT hiện chủ động thực hiện đầu tư theo các văn bản giao nhiệm vụ của các cấp có thẩm quyền, thỏa thuận đầu tư với các chủ đầu tư nguồn.

Đối với các dự án cải tạo nâng công suất các TBA hiện hữu, EVNNPT đang quản lý vận hành, căn cứ tình trạng mang tải, tình hình phát triển phụ tải và phát triển các nguồn điện khu vực, EVNNPT sẽ chủ động lập kế hoạch thực hiện các dự án nâng công suất các trạm 220kV theo đúng quy hoạch được duyệt.

Trong giai đoạn tới, EVNCPC phối hợp chặt chẽ với EVNNPT và địa phương để kịp thời cập nhật các thông tin về nhu cầu phụ tải, tiến độ các nguồn điện vừa và nhỏ trong khu vực.

Chủ tịch HĐTV EVNNPT Nguyễn Tuấn Tùng phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: EVNNPT

Phối hợp đồng bộ vì mục tiêu đảm bảo an ninh năng lượng khu vực

Theo danh mục Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, khối lượng đầu tư lưới điện truyền tải đến 2030 là rất lớn, nhu cầu vốn đầu tư cho lưới điện truyền tải giai đoạn 2026 - 2030 theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh là 18,1 tỉ USD.

Do đó, để có thể đảm bảo thực hiện được quy hoạch, EVNNPT đề nghị EVNCPC xem xét phối hợp cùng EVNNPT trong công tác thỏa thuận vị trí mặt bằng trạm và hướng tuyến đường dây cụ thể: Có ý kiến sau 7 ngày nhận được yêu cầu của địa phương đối với việc thỏa thuận vị trí các TBA 500/220 kV do EVNNPT đầu tư, để EVNCPC sớm triển khai các bước tiếp theo đảm bảo tiến độ dự án.

Chỉ đạo các đơn vị thành viên phối hợp cùng các đơn vị thành viên của EVNNPT để ký thỏa thuận đấu nối đối với các dự án chưa ký thỏa thuận giữa hai bên để các đơn vị của EVNNPT có căn cứ triển khai đảm bảo tiến độ theo yêu cầu.

Đối với danh mục các công trình giai đoạn 2026 - 2030 hiện chưa giao thực hiện đầu tư, EVNNPT và EVNCPC phối hợp trên nguyên tắc: các công trình cải tạo, nâng công suất đơn vị nào đang quản lý vận hành sẽ căn cứ nhu cầu phụ tải khu vực, tình hình mang tải để chủ động triển khai đảm bảo cung cấp điện.

Các công trình xây dựng mới, các dự án trạm 220 kV cấp điện phụ EVNCPC xem xét báo cáo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) giao triển khai thực hiện dự án.

Chủ tịch HĐTV EVNCPC Nguyễn Thanh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: EVNNPT

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Thanh, Chủ tịch HĐTV EVNCPC, cảm ơn EVNNPT trong thời gian qua đã chủ động trong đầu tư xây dựng lưới điện truyền tải để đảm bảo cung cấp điện cho khu vực.

Lãnh đạo EVNCPC đề nghị các đơn vị thuộc 2 tổng công ty cùng nhau chia sẻ thông tin để nắm bắt tiến độ của dự án nhằm đảm bảo đồng bộ lưới điện truyền tải và phân phối. Đồng thời mong muốn tiếp tục phối hợp chặt chẽ với EVNNPT để đảm bảo cung cấp điện giai đoạn 2026 - 2030.

Chủ tịch HĐTV EVNNPT Nguyễn Tuấn Tùng cho biết việc phối hợp trong đầu tư xây dựng giữa 2 tổng công ty nhằm bảo vận hành lưới điện trong khu vực được tốt nhất.

Lãnh đạo EVNNPT đề nghị EVNCPC tập trung đầu tư phát triển lưới 110 kV đồng bộ với lưới 220 kV để vận hành tối ưu lưới điện nhằm đảm bảo cung cấp điện cho khu vực.