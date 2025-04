EVNSPC đóng điện kỹ thuật 3 công trình trọng điểm tại Bến Tre

Đây là 3 trong số những công trình trọng điểm do EVNSPC làm chủ đầu tư đã và đang triển khai tại tỉnh Bến Tre.

Công nhân Điện lực Bến Tre kiểm tra vận hành tại Trạm biến áp 110kV An Hiệp ẢNH: HUYỀN TRANG

Tham dự buổi lễ bà Hồ Thị Hoàng Yến, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bến Tre; ông Trần Ngọc Tam, Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre… Phía EVNSPC có ông Lê Văn Trang, Chủ tịch HĐTV EVNSPC; ông Nguyễn Phước Đức, Tổng giám đốc EVNSPC…

Công trình điện góp phần phát triển kinh tế - xã hội

Ông Nguyễn Phước Đức, Tổng giám đốc EVNSPC cho biết, trong giai đoạn 2020-2025, EVNSPC đầu tư trên địa bàn tỉnh Bến Tre với vốn khoảng 2.261 tỉ đồng; trong đó lưới điện trung hạ thế gần 1.357 tỉ đồng và hơn 904 tỉ đồng lưới 110kV.

Việc đóng điện các công trình nêu trên tạo tiền đề để tiếp tục phấn đấu và đẩy nhanh hơn nữa các công trình lưới điện đang đầu tư trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới. Đồng thời, thể hiện sự hợp tác điều hành hiệu quả giữa UBND tỉnh Bến Tre và EVNSPC trong thời gian qua.

Lãnh đạo tỉnh Bến Tre và EVNSPC thực hiện nghi thức bấm nút khởi động cho các công trình trạm biến áp và đường dây 110kV tại Bến Tre ẢNH: HUYỀN TRANG

Theo đó, công trình Trạm biến áp 110kV An Hiệp và đường dây 110kV Bến Tre - An Hiệp được đầu tư với mục tiêu cấp điện ổn định cho KCN An Hiệp. Đồng thời giải quyết bài toán quá tải đường dây 22kV có phụ tải xa nguồn, đảm bảo cung ứng điện cho khu vực phía tây của H.Châu Thành.

Công trình đường dây 110kV Giao Long - Phú Thuận và Trạm 110kV Phú Thuận được đầu tư với mục tiêu cấp điện cho KCN Phú Thuận và ổn định cấp điện cho các xã lân cận khu vực Tiểu vùng 1 của H.Bình Đại, nhằm góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Đường dây 110kV Giao Long - Phú Thuận được đóng điện và các công trình còn lại hoàn thành sẽ tạo mạch vòng 110kV cấp điện cho 3 huyện biển Ba Tri, Bình Đại, Thạnh Phú, đảm bảo ổn định và đặc biệt là phá vỡ thế độc đạo cấp điện hiện tại.

EVNSPC trao bảng tượng trưng hỗ trợ kinh phí 6 tỉ đồng thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2025 ẢNH: HUYỀN TRANG

Ngoài ra, các đường dây 110kV này sẽ truyền tải đủ điện để phát triển kinh tế - xã hội các huyện của tỉnh Bến Tre, giải quyết bài toán cấp điện cho nuôi tôm biển ứng dụng công nghệ cao; cấp điện cho các khu, cụm công nghiệp…

Địa phương tiếp tục đồng hành cùng EVNSPC

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Trúc Sơn, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bến Tre cho biết, việc hoàn thành và đóng điện kỹ thuật công trình nêu trên vô cùng quan trọng, tạo điều kiện thuận lợi thu hút đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Để các công trình đi vào hoạt động, ông Nguyễn Trúc Sơn đề nghị EVNSPC chỉ đạo Công ty Điện lực Bến Tre chủ động phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố trong việc cấp điện an toàn, ổn định cho 2 tuyến đường dây đóng điện kỹ thuật hôm nay. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, triển khai thực hiện các giải pháp nhằm bảo vệ hành lang an toàn công trình lưới điện cao áp.

Khen thưởng đột xuất các cá nhân đã hỗ trợ EVNSPC công tác tuyên truyền, vận động bồi thường giải phóng mặt bằng đóng điện các công trình ẢNH: HUYỀN TRANG

Ông Sơn cũng đề nghị UBND các huyện Bình Đại, Ba Tri, Thạnh Phú, Mỏ Cày Bắc, Mỏ Cày Nam và TP.Bến Tre tiếp tục đồng hành cùng EVNSPC, Công ty Điện lực Bến Tre thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng. Sở Công thương tham mưu UBND tỉnh tổ chức sơ kết công tác giải phóng mặt bằng, từ đó đúc kết kinh nghiệm để tiếp tục thực hiện trong thời gian tới. Công ty Điện lực Bến Tre, Ban Quản lý dự án Điện lực miền Nam triển khai thi công và hoàn thành đóng điện các công trình lưới điện 110kV còn lại theo đúng tiến độ UBND tỉnh đã ký kết với EVNSPC.

Dịp này, EVNSPC đã trao bảng tượng trưng hỗ trợ kinh phí 6 tỉ đồng thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2025.